Hyderabad: హైదరాబాద్లో 40 డిగ్రీల మార్కును దాటిన ఉష్ణోగ్రతలు
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 43 డిగ్రీలకు పైగా నమోదవ్వగా, హైదరాబాద్లో ఉష్ణోగ్రత 40 డిగ్రీలకు మార్కును దాటి కొనసాగుతోంది. దీనికి తోడు రాత్రులు కూడా వేడిగా మారుతున్నాయి.
తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ప్రణాళిక సంఘం (టీఎస్డీపీఎస్) గణాంకాల ప్రకారం, నల్గొండ జిల్లాలోని అడవి దేవులపల్లిలో అత్యధికంగా 43.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
జగిత్యాలలో 43.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా, నిర్మల్, నిజామాబాద్లలో ఉష్ణోగ్రత 43.3డిగ్రీలకు చేరింది. ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, మంచిర్యాల, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 42.8 డిగ్రీల నుండి 43.2 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యాయి. ఇది ఉత్తర-మధ్య తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతున్న తీరును సూచిస్తోంది.
హైదరాబాద్లోని సైదాబాద్లో 40.9 డిగ్రీలు, బేగంపేట్, మెహదీపట్నం, జూబ్లీ హిల్స్లో సుమారు 40.8 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కాగా, ఉప్పల్, కాప్రా, కూకట్పల్లిలో 40.4 డిగ్రీలు దాటాయి. రాష్ట్ర సగటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 41.1డిగ్రీలుగా నమోదైంది.
ఇది గతేడాది నమోదైన 43.4 డిగ్రీల గరిష్ట స్థాయి కంటే కొద్దిగా తక్కువైనప్పటికీ, దీని ప్రభావం మాత్రం విస్తృతంగా ఉంది. రాత్రులు కూడా వేడెక్కుతున్నాయి. దీనివల్ల పెద్దగా ఉపశమనం లభించడం లేదు. సూర్యాస్తమయం తర్వాత కూడా అసౌకర్యంగా ఉందని, నగరాల్లో వేడి నిలిచిపోవడం ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతోందని నివాసితులు తెలిపారు.
రద్దీ సమయాల్లో జనం రాకపోకలు తగ్గడంతో తమ రోజువారీ పనులు కష్టంగా మారాయని వీధి వ్యాపారులు, డెలివరీ కార్మికులు, ద్విచక్ర వాహనదారులు చెప్పారు. అనేక జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే 43°C మార్కును దాటగా, రాబోయే రోజుల్లో అవి మరో 2-3 డిగ్రీలు మేర పెరిగే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇది రాబోయే రోజుల్లో కూడా వడగాలుల పరిస్థితులు కొనసాగుతాయని సూచిస్తోంది.