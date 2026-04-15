Peddi Update: రామ్ చరణ్ చిత్రం పెద్ది పై రెండు తాజా అప్ డేట్స్ ?
Ram Charan April Esquire India cover feature
ఏప్రిల్ ఎస్క్వైర్ ఇండియా కవర్ ఫీచర్లో చరణ్, రద్దీగా ఉండే మార్కెట్లు మరియు ఓడరేవు పడవల నేపథ్యంలో, పదునైన సూట్లు, పొడవాటి జుట్టు మరియు సీరియస్ చూపులతో కనిపించారు. ఈ క్లిప్లకు వేలాది లైక్లు రాగా, అభిమానులు వాటిని 'ఆరాలో ఒక మాస్టర్క్లాస్' అని ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇది అతని రాబోయే తెలుగు స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది'పై ఉత్సాహాన్ని పెంచుతోంది.
ఇక ఈ సినిమాలో ప్రత్యేక సాంగ్ కోసం పలువురు హీరోయిన్లు అప్రోజ్ అయినట్లు అందులో ఒకరిద్దు కన్ ఖరారు అయినట్లు వార్తలు వినిపించాయి. తాజాగా మరో వార్త వినిపిస్తోంది. డెకాయిట్ సినిమాలో నటించిన మ్రుణాలి ఠాగూర్ పేరు బయటకు వచ్చింది. ఆమె చేసిన సినిమాను రామ్ చరణ్ అభినందనలు చెప్పడం కూడా ఓ కారణంగా విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు. ఇక మరోవైపు పెద్ది రిలీజ్ డేట్ కూడా వాయిదా పడినట్లు లేదనీ, ఏప్రిల్ 30న విడుదల కాబోతోందని మేగజైన్ ఇంటర్యూలో చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ చిత్రంలో అతను ఐదు నెలల కుస్తీ శిక్షణ తర్వాత 1980ల నాటి పల్లెటూరి రెజ్లర్ పెద్ది పహెల్వాన్ పాత్రను పోషిస్తున్నాడు. జాన్వీ కపూర్ సహనటిగా, ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతంతో రూపొందిన ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 30న విడుదల కానుంది. అభిమానులు అతని హాలీవుడ్ తరహా హుందాతనాన్ని, దర్శకుడి డ్రీమ్-టీమ్ వైబ్ను ప్రశంసిస్తూ ఎడిట్లను పంచుకుంటున్నారు. ఏది ఏమైనా నిర్మాతలు వీటిపై ఇంకా క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి వుంది.