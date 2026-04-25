TRS: తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన పేరుతో కొత్త పార్టీని ప్రకటించిన కవిత
మాజీ ఎమ్మెల్సీ కె. కవిత శనివారం తన కొత్త పార్టీని ప్రకటించారు. ఆ పార్టీ పేరును తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (టీఆర్ఎస్)గా ఆమె వెల్లడించారు. మేడ్చల్ పరిధిలోని మునిరాబాద్లో ఉన్న ఒక కన్వెన్షన్ సెంటర్లో ఆమె ఈ ప్రకటన చేశారు. పార్టీ పేరును ప్రకటించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు తెలంగాణకు చెందిన పలువురు నాయకులు తరలివచ్చారు.
ఈ సమావేశంలో కవిత పార్టీని ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి 12 ఏళ్లు గడిచినా, తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు మాత్రం ఇంకా నెరవేరలేదని ఆమె పేర్కొన్నారు. గతంలో కొన్ని పొరపాట్లు జరిగాయి. ఆ పొరపాట్లలో నేను కూడా భాగమే. అందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణలు కోరుతున్నాను, భవిష్యత్తులో అటువంటివి పునరావృతం కాకుండా చూసుకుంటానని హామీ ఇస్తున్నాను.. అని కవిత అన్నారు.
ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమ సమయంలో, 'తెలంగాణ జాగృతి' ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన 'బతుకమ్మ' ఉత్సవాలు ఉద్యమానికి ఏ విధంగా దోహదపడ్డాయో ఆమె ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. తన పార్టీ ప్రారంభోత్సవానికి ముందు, బంజారా హిల్స్లోని తన నివాసంలో ఆమె ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.