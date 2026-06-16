సంబంధిత వార్తలు
- వనపర్తి, గద్వాల, నారాయణపేట జిల్లాలను తొలగిస్తే ఊరుకునేది లేదు.. కేటీఆర్
- బెజవాడలో దారుణం : ఇంటి యజమానిని హత్య చేసి నగలతో పని మనిషి పరార్
- యువతను బలిచేసి నాయకులు అధికార పీఠాన్ని అధిరోహించారు : పవన్ కళ్యాణ్
- అంతా బీఆర్ఎస్ వల్లే జరిగింది.. కిషన్ రెడ్డి అడ్డుకున్నారు.. రేవంతన్న ఫైర్
- ప్రయాణికులకు అలెర్ట్ : 18 రైళ్లను రద్దు చేసిన ద.మ.రైల్వే
పనిమనిషిని గర్భవతి చేసిన బంగారు వ్యాపారి కుమారుడు... ఎక్కడ?
తమ ఇంట్లో పని చేసే పనిమనిషిని బంగారు నగల వ్యాపారి కుమారుడు గర్భవతిని చేశాడు. ప్రేమ పేరుతో ఆమెను లొంగదీసుకుని ఈ చర్యకు పాల్పడ్డాడు. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన నారాయణపేట జిల్లా కోస్గిలో జరిగింది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
కోస్గి పట్టణానికి చెందిన వ్యాపారి కుమారుడు సాయికృష్ణ స్థానికంగా బంగారం దుకాణం నడుపుతున్నాడు. ఈయన ఇంట్లో సుమారు 20 ఏళ్లున్న యువతి పని చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆమె మూడు నెలల గర్భవతి. ఈ విషయం బహిర్గతం కావడంతో యువతి కుటుంబీకులు సాయికృష్ణ కుటుంబ సభ్యులను ప్రశ్నించారు. దీంతో ఆయన తండ్రి పెద్ద మనుషులతో మంతనాలు చేశారు.
అయితే ఆ యువతి డబ్బులకు లొంగకుండా సాయికృష్ణ తనను ప్రేమించాడని, పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడిచేయడంతో కులం పేరుతో దూషించాడని శనివారం పోలీసులను ఆశ్రయించింది. స్థానిక పోలీసులకు రాజకీయ నేతలు మాట్లాడుకుంటామని సర్ది చెప్పడంతో కేసు నమోదు కాలేదు. అయితే, బాధితురాలి మాత్రం పట్టువీడకుండా ఒత్తిడి చేయడంతో యువకుడు సాయికృష్ణపై అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేశారు. యువతిని పరీక్షల నిమిత్తం నారాయణపేట జిల్లా కేంద్రానికి తరలించారు.
కాగా, అట్రాసిటీ కేసు నమోదైన ఘటనపై సోమవారం రాత్రి పేట డీఎస్పీ లింగయ్య విచారణ చేపట్టారు. సదరు వ్యాపారి ఇంటికి వెళ్లారు. కుటుంబీకులను విచారించారు. యువతి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి వివరాలు సేకరించారు. దుకాణం చుట్టుపక్కల, ఇంటి పరిసరాల్లో సాయికృష్ణ ప్రవర్తనపై ఆరా తీశారు. నివేదికను ఎస్పీకి అందజేయనున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
Vishal: సీఎం విజయ్ చెప్పినట్లు చేశానంటున్న విశాల్
లయోలా కాలేజీ రోజుల నుండి మిమ్మల్ని 'డార్లింగ్' (ప్రియమైన మిత్రమా) అని పిలుస్తూ వచ్చాను, ఆ పదం ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. ఒక వర్ధమాన నటుడిగా మిమ్మల్ని తెలుసుకోవడం దగ్గరి నుండి, అనేక సవాళ్లు మరియు విమర్శలను మీ మౌనం మరియు విజయాలతో అధిగమించి 'సూపర్స్టార్'గా ఎదగడం, ఆపై తమిళనాడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడం వరకు మీ ప్రయాణాన్ని నేను చూస్తూనే ఉన్నాను.
యూట్యూబర్ ఖలీద్తో బ్రేకప్ చెప్పేసిన నటి సునైనా?
నటి సునైనా యూఏఈకి చెందిన ప్రముఖ యూట్యూబర్ ఖలీద్ అల్ అమెరిల ఆన్లైన్ కార్యకలాపాల్లో గణనీయమైన మార్పులను గమనించిన అభిమానులు, సోషల్ మీడియాలో వారి గురించి కొత్తగా ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు. ఈ జంట గతంలో సోషల్ మీడియాలో కలిసి ఫోటోలను పంచుకోవడం ద్వారా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. దీంతో వారికి నిశ్చితార్థం జరిగిందనే వార్తలు విస్తృతంగా వ్యాపించాయి. వారి పోస్టులు అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించాయి. త్వరలోనే పెళ్లి జరగబోతోందని చాలామంది నమ్మారు.
Peddi Article: పెద్ది కలెక్లన్ల ద్వారా తెలుగు ఇంఢస్ట్రీ ఏం నేర్చుకుంది? ఇంకా ఏం నేర్చుకోవాలి?
'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు - 12వ రోజు: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం జూన్ 3న పెయిడ్ ప్రీమియర్లతో మరియు జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదలైంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా, ప్రారంభ వారాంతంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద బలమైన ఆరంభాన్ని సాధించింది. విమర్శకులు మరియు ప్రేక్షకుల నుండి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, ఈ చిత్రం మొదట్లో ప్రేక్షకులను బాగానే ఆకర్షించింది. అయితే, పని దినాలలో (వీక్డేస్లో) వసూళ్లు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
శ్రీనగర్ యువతిని పెళ్లాడిన ఊర్మిళా మాటోండ్కర్ మాజీ భర్త
బాలీవుడ్ నటి ఊర్మిళా మాటోండ్కర్ మాజీ భర్త, కాశ్మీర్కు చెందిన మోడల్, వ్యాపారవేత్త మోహ్సిన్ అఖ్తర్ మీర్ రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. శ్రీనగర్కు చెందిన నిధా భట్ అనే యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. సంప్రదాయబద్ధంగా అత్యంత నిరాడంబరంగా జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకలో కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. నటి ఊర్మిళతో విడాకులు తీసుకుని విడిపోయిన దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత మోహ్సిన్ ఈ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు.
Samantha: హిట్లతో అహంకారం పెరిగింది, రిటైర్మెంట్ ఆలోచించలేదు : సమంత ప్రభు
స్టార్డమ్ కు నేను బానిసనయ్యాను. ఒక సంవత్సరంలో వరుసగా ఐదు సినిమాలు చేయడం నాకు గుర్తుంది, అవన్నీ హిట్ అయ్యాయి. దాంతో నా అడుగు మంచిదని (గోల్డెన్ లెగ్) ప్రజలు భావించారు, ఆ అంచనాలకు అనుగుణంగా జీవించాలని నేను నమ్మాను అని సమంత ప్రభు మనసులో మాటను తెలిపారు. ఆమె నటించిన కొత్త సినిమా మా ఇంటి బంగారం. ఈనెల 19న థియేటర్లలో రాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లోనే దాదాపు 12 వీడియో ఇంటర్వ్యూలను ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు వెల్లడించారు.