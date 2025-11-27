Phone Tapping Case: ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. కేసీఆర్ మాజీ ఓఎస్డీ వద్ద విచారణ
తెలంగాణలో చాలాకాలం తర్వాత ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు తిరిగి వార్తల్లోకి వచ్చింది. పోలీసులు కేసీఆర్ మాజీ ఓఎస్డీ రాజశేఖర్ రెడ్డిని ప్రశ్నించారు. జూబ్లీహిల్స్ పీఎస్లో విచారణ జరిగి రెండు గంటల పాటు కొనసాగింది. కొత్తగా నియమితులైన పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుకు సంబంధించి సీనియర్ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
విచారణ పురోగతిని, ఇప్పటివరకు దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్లను ఆయన తనిఖీ చేశారు. కేసుకు సంబంధించి ఆయన మరిన్ని సూచనలు ఇచ్చారు. కేసీఆర్ మాజీ ఓఎస్డీని ఆయన ఆదేశాల మేరకు ప్రశ్నించినట్లు చెబుతున్నారు. సిట్ ఇప్పటికే నిందితులను, బాధితులను ప్రశ్నించింది.
ఈ కేసుకు సంబంధించి నలుగురు పోలీసు అధికారులను గతంలోనే సస్పెండ్ చేశారు. కీలక నిందితుల్లో ఒకరైన రాధాకిషన్ రావు తన రిమాండ్ నివేదికలో భారత రాష్ట్ర సమితి అధినేత కేసీఆర్ గురించి ప్రస్తావించారు.
తాను, మరికొందరు కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకే వ్యవహరించామని కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటన ఆధారంగా కేసీఆర్ ఓఎస్డీని విచారణకు పిలిచారు. రాబోయే రోజుల్లో కేసు ఎలా ముందుకు సాగుతుందో చూడాలి.