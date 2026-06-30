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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (12:24 IST)

హైదరాబాద్ నగరవాసులను పాముల బెడద..

snake
BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (12:22 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (12:24 IST)
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హైదరాబాద్ నగరవాసులను పాముల బెడద వణికిస్తోంది. ఈ జూన్ నెలలో పాముల సంచారం అనూహ్యంగా పెరగడంతో రెస్క్యూ బృందాలకు ఫోన్ కాల్స్ వెల్లువెత్తాయి. నగరానికి చెందిన 'ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్' అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ, జూన్ 1 నుంచి 25వ తేదీ మధ్యలోనే సుమారు 1,300 పాములను రక్షించింది. గతేడాది జూన్ నెల మొత్తం మీద పట్టుకున్న పాముల సంఖ్య (సుమారు 1,200) కంటే ఇది అధికం కావడం పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది.
 
ఈ పరిణామానికి ప్రధాన కారణం నైరుతి రుతుపవనాల బలహీనమైన ఆరంభమేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అడపాదడపా కురుస్తున్న వర్షాలు, వాతావరణంలోని తేమ పాముల సంచారానికి అనుకూలంగా మారాయి. సాధారణంగా భారీ వర్షాలు కురిస్తే ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గి పాములు బయటకు రావడం తగ్గుతుంది. 
 
కానీ, ఈసారి అలా జరగకపోవడంతో అవి ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా, జూన్ నెల పాము పిల్లలు గుడ్ల నుంచి బయటకు వచ్చే సమయం కావడం కూడా ఇందుకు దోహదం చేస్తోంది.
 
పట్టుబడిన పాముల్లో 500కు పైగా నాగుపాములు (తాచుపాములు), సుమారు 300 జెర్రిపోతులు ఉన్నట్లు 'ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్' సంస్థ తెలిపింది. వాతావరణ మార్పులతో పాటు, అటవీ ప్రాంతాలను ఆనుకుని నిర్మాణాలు పెరగడం (పట్టణీకరణ) వల్ల కూడా పాములు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. 
 
అయితే, ప్రజల్లో అవగాహన పెరగడంతో పాములను చంపకుండా రెస్క్యూ బృందాలకు సమాచారం ఇవ్వడం కూడా కాల్స్ సంఖ్య పెరగడానికి ఒక కారణంగా నిలుస్తోంది. ఇలా రక్షించిన పాములను అటవీ శాఖ అధికారుల సహకారంతో వాటి సహజ ఆవాసాలైన అటవీ ప్రాంతాల్లో సురక్షితంగా వదిలిపెడుతున్నారు. జూలైలో వర్షాలు ఊపందుకుని, ఎడతెరిపి లేకుండా కురిస్తే పాముల సంచారం తగ్గే అవకాశం ఉందని రెస్క్యూ బృందాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
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ఠాగూర్

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