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హైదరాబాద్ నగరవాసులను పాముల బెడద..
హైదరాబాద్ నగరవాసులను పాముల బెడద వణికిస్తోంది. ఈ జూన్ నెలలో పాముల సంచారం అనూహ్యంగా పెరగడంతో రెస్క్యూ బృందాలకు ఫోన్ కాల్స్ వెల్లువెత్తాయి. నగరానికి చెందిన 'ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్' అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ, జూన్ 1 నుంచి 25వ తేదీ మధ్యలోనే సుమారు 1,300 పాములను రక్షించింది. గతేడాది జూన్ నెల మొత్తం మీద పట్టుకున్న పాముల సంఖ్య (సుమారు 1,200) కంటే ఇది అధికం కావడం పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది.
ఈ పరిణామానికి ప్రధాన కారణం నైరుతి రుతుపవనాల బలహీనమైన ఆరంభమేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అడపాదడపా కురుస్తున్న వర్షాలు, వాతావరణంలోని తేమ పాముల సంచారానికి అనుకూలంగా మారాయి. సాధారణంగా భారీ వర్షాలు కురిస్తే ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గి పాములు బయటకు రావడం తగ్గుతుంది.
కానీ, ఈసారి అలా జరగకపోవడంతో అవి ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా, జూన్ నెల పాము పిల్లలు గుడ్ల నుంచి బయటకు వచ్చే సమయం కావడం కూడా ఇందుకు దోహదం చేస్తోంది.
పట్టుబడిన పాముల్లో 500కు పైగా నాగుపాములు (తాచుపాములు), సుమారు 300 జెర్రిపోతులు ఉన్నట్లు 'ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్' సంస్థ తెలిపింది. వాతావరణ మార్పులతో పాటు, అటవీ ప్రాంతాలను ఆనుకుని నిర్మాణాలు పెరగడం (పట్టణీకరణ) వల్ల కూడా పాములు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి.
అయితే, ప్రజల్లో అవగాహన పెరగడంతో పాములను చంపకుండా రెస్క్యూ బృందాలకు సమాచారం ఇవ్వడం కూడా కాల్స్ సంఖ్య పెరగడానికి ఒక కారణంగా నిలుస్తోంది. ఇలా రక్షించిన పాములను అటవీ శాఖ అధికారుల సహకారంతో వాటి సహజ ఆవాసాలైన అటవీ ప్రాంతాల్లో సురక్షితంగా వదిలిపెడుతున్నారు. జూలైలో వర్షాలు ఊపందుకుని, ఎడతెరిపి లేకుండా కురిస్తే పాముల సంచారం తగ్గే అవకాశం ఉందని రెస్క్యూ బృందాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
Adivi Sesh : జూలైలో జి 2 షెడ్యూల్ చాలా ప్రత్యేకమైందంటున్న అడివి శేష్
స్పై యాక్షన్ సినిమాల కోవలో జి2 సినిమా రాబోతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన మొదటి షెడ్యూల్ పూర్తయింది. ఫస్ట్ లుక్ తోపాుట గ్లింప్స్ కూడా విడుదలచేశారు. కానీ ఈ సినిమా ఇంకా చాలా వర్క్ పెండింగ్ వుంది. దానికితో సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమా ఆగిపోయిందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ముంబైలో ఓ ప్రధాన వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన వివరాలలో అడవి శేష్ పలు విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు.
అవకాశాలు లేక వెనుకబడిన హీరోయిన్... అయినా పవన్ చిత్రంలో గోల్డెన్ ఛాన్?
చిత్రపరిశ్రమలో బుట్టబొమ్మగా పేరొందిన పూజా హెగ్డేకు గత కొంతకాలంగా ఏమాత్రం కలిసిరావడం లేదు. ఒకపుడు వరుస అవకాశాలతో అగ్ర హీరోయిన్గా రాణించిన ఈ భామకు ఇపుడు సినీ అవకాశాలు లేకపోవడంతో వెనుకబడిపోయారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించనున్న 'ఓజీ-2' చిత్రంలో నటించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు.
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జీ5 స్ట్రీమింగ్ లో ఆసక్తిని పెంచుతోన్న వీరభద్రుని రహస్యం
వీరభ్రదపురం.. అందమైన పల్లెటూరు.. అయితే ఆ ఊరు వెనుక తెలియని ఓ రహస్యం ఉంది..అదే వీరభద్రుడు. ఊరిని కాపాడే వీరభద్రుడు నుంచి తప్పు చేయాలనుకున్నవారు తప్పించుకోలేరు.. ఊళ్లోని ధర్మ గంట మోగిందంటే.. తప్పు చేసిన వాళ్లు అంతం కాక తప్పదు. దీంతో ఊళ్లోని ప్రజలు క్రమశిక్షణతో మెలుగుతుంటారు. అలాంటి ఊర్లోకి వెన్నెల అనే అమ్మాయి (అనీ) వస్తుంది.