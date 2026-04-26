ఆదివారం, 26 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 26 ఏప్రియల్ 2026 (17:08 IST)

తెలంగాణాలో జనగణనలో వివరాలు నమోదు చేసుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

self enumeration
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జనగణన ప్రారంభమైంది. దేశంలోనే మొదటి డిజిటల్ జనగణనను ప్రారంభించిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలిచింది. ఇందులో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కూడా స్వయంగా పాల్గొని తన వివరాలను నమోదు చేసుకున్నారు. తన వివరాలను అధికారిక వెబ్ పోర్టల్ ద్వారా నమోదు చేసి సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ (స్వయం నమోదు) ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని, విజయవంతం చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. 
 
కోర్ అర్బన్ రీజియన్ పరిధిలో ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సైబరాబాద్, మల్కాజి‌గిరి కార్పొరేషన్లను కలిపి ఒకే యూనిట్‌గా ఈ జనగణనన చేపడుతున్నారు. మే 10వ తేదీ వరకు ప్రజలు స్వచ్ఛంధంగా ముందుకు వచ్చి ఆన్‌లైన్‌లో తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ 15 రోజుల పాటు స్వయం నమోదు ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. 
 
ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రజలు se.census.gov.in అనే వెబ్‌సైట్‌లోకి లాగిన్ అయి, తమ వివరాలను సమర్పించవచ్చు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి అర్థరాత్రి 12 గంటల వరకు పోర్టల్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇందులో గృహ, వసతులు, ఆస్తులకు సంబంధించిన 33 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఎలాంటి పత్రాలు అక్కర్లేదు. కేవలం 15 నుంచి 20 నిమిషాల్లో ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని అధికారులు తెలిపారు. వివరాలు సమర్పించాక వచ్చే సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ ఐడీని వెరిఫికేషన్ కోసం వచ్చే సిబ్బందికి చూపించాల్సిఉంటుంది. 
 
ఇది దేశంలో జరుగుతున్న తొలి పూర్తిస్థాయి డిజిటల్ జనగణన కావడం గమనార్హం. అలాగే, తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తర్వాత జరుగుతున్న తొలి సెన్సెస్ కూడా ఇదే. ఈసారి కులగణన కూడా చేపట్టనున్నారు. మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు ఇంటింటికి తిరిగి వివరాలు సేకరించే ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమంలో సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్ భారతి హోళికేరి, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్.వి.కర్ణన్ తదితరులు ఉన్నారు. 

రీ రిలీజ్‌లో దుమ్మురేపుతున్న ప్రభాస్ డార్లింగ్ మూవీ

తెలుగులో పలు సినిమాలు పబ్లిసిటీ విడుదలకు ముందు మామూలుగా వుండదు. రోజుకొక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఊదరగొడతారు. విడుదల రోజు థియేటర్లలో ప్రేక్షకులు వుండరు. టెక్నీషియన్లను పిలిచి మొదటి రోజు ఆటకు తీసుకువస్తారు. కాస్త థియేటర్లలో జనాలు వున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఇది ఒక భాగమైతే, ఊరుపేరులేని నటీనటులు. మన భాషకానీ సినిమా అసలు పబ్లిసిటీ కూడా రేపు విడుదలనగా ఈరోజు చేశారు. కట్ చేస్తే, దానిని యూత్ ఆదరిస్తున్నారు. మరి దీనికి కారణం ఏమిటనేది ఇండస్ట్రీ కి మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న.

మీడియాకు వార్నింగ్ ఇస్తున్న బిగ్ బాస్ ఫేం అషురెడ్డి

మీడియాకు వార్నింగ్ ఇస్తున్న బిగ్ బాస్ ఫేం అషురెడ్డిబిగ్ బాస్ ఫేం, సోషల్ మీడియా స్టార్ అషురెడ్డి మీడియాకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తనపై నమోదైన చీటింగ్ కేసు వ్యవహారంలో తనకు తెలియకుండా, తనను సంప్రదించకుండా వార్తలు రాస్తే మాత్రం ఊరుకునేది లేదని, పరువు నష్టం దావా వేస్తానంటూ హచ్చరించారు.

పెళ్లి పేరుతో రూ.9 కోట్లు మోసం.. బిగ్ బాస్ అషురెడ్డిపై కేసు

పెళ్లి పేరుతో రూ.9 కోట్లు మోసం.. బిగ్ బాస్ అషురెడ్డిపై కేసుబిగ్ బాస్ ఫేం అశురెడ్డిపై చీటింగ్ కేసు నమోదైంది. పెళ్లి పేరుతో ఆమె రూ.9.5 కోట్ల మేరకు మోసం చేసినట్టు వచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు హైదరాబాద్ సీసీఎస్ పోలీసులు ఆమెపై చీటింగ్ కేసు నమోదు చేశారు. వివాహం చేసుకుంటానని నమ్మించి తన వద్ద రూ.9.35 కోట్లు కాజేసిందని లండన్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా పని చేస్తున్న వై.వి.ధర్మేంద్ర పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీంతో అషురెడ్డిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ మోసం కేసు వ్యవహారం ఇటు సినీ, అటు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Wala 2: మంచి సినిమాకి ఎలాంటి సరిహద్దులు ఉండవు : సాయి దుర్గతేజ్, నిఖిల్

Wala 2: మంచి సినిమాకి ఎలాంటి సరిహద్దులు ఉండవు : సాయి దుర్గతేజ్, నిఖిల్తెలుగులో పలు సినిమాలు పబ్లిసిటీ విడుదలకు ముందు మామూలుగా వుండదు. రోజుకొక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఊదరగొడతారు. విడుదల రోజు థియేటర్లలో ప్రేక్షకులు వుండరు. టెక్నీషియన్లను పిలిచి మొదటి రోజు ఆటకు తీసుకువస్తారు. కాస్త థియేటర్లలో జనాలు వున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఇది ఒక భాగమైతే, ఊరుపేరులేని నటీనటులు. మన భాషకానీ సినిమా అసలు పబ్లిసిటీ కూడా రేపు విడుదలనగా ఈరోజు చేశారు. కట్ చేస్తే, దానిని యూత్ ఆదరిస్తున్నారు. మరి దీనికి కారణం ఏమిటనేది ఇండస్ట్రీ కి మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న.

Tamil movies hava::వేసవిలో తెలుగు భారీ చిత్రాలు లేకపోవడంతో తమిళ చిత్రాలదే హవా

Tamil movies hava::వేసవిలో తెలుగు భారీ చిత్రాలు లేకపోవడంతో తమిళ చిత్రాలదే హవాకొద్ది వ్యవధిలోనే నాలుగు మెగా చిత్రాలు వేసవి విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నాయి. అవి కూడా తమిళ సినిమాలు కావడం విశేషం. తెలుగులో అగ్ర హీరోల సినిమాలు అనుకోకుండా వాయిదా పడడంతో చిన్న సినిమాలు ముందుకు వచ్చాయి. అయినా అవి పెద్దగా నిలవలేకపోతున్నాయి. బ్యాడ్ బాయ్ అంటూ నాగశౌర్య వచ్చినా ఒక్కరోజుకూడా ఆడలేదు. ఇక మిగిలిన సినిమాలు అటూ ఇటుగా వున్నాయి. నిన్ననే విడుదలైన వాలా అనే మలయాళ సినిమా తెలుగులోనూ సక్సెస్ మీట్ లు పెట్టుకునేలా చేసింది.

Watch More Videos

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలు

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం (ఏప్రిల్ 25) సందర్భంగా, సీజనల్ కేసులు ప్రజారోగ్యానికి ముప్పుగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే మలేరియాను ముందుగా గుర్తించకపోతే తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరికీ తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తవచ్చని హైదరాబాద్ వైద్యులు హెచ్చరించారు. గర్భధారణ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం వల్ల మలేరియా బారిన పడే అవకాశం పెరుగుతుందని, కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com