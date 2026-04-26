తెలంగాణాలో జనగణనలో వివరాలు నమోదు చేసుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జనగణన ప్రారంభమైంది. దేశంలోనే మొదటి డిజిటల్ జనగణనను ప్రారంభించిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలిచింది. ఇందులో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కూడా స్వయంగా పాల్గొని తన వివరాలను నమోదు చేసుకున్నారు. తన వివరాలను అధికారిక వెబ్ పోర్టల్ ద్వారా నమోదు చేసి సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ (స్వయం నమోదు) ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని, విజయవంతం చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
కోర్ అర్బన్ రీజియన్ పరిధిలో ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి కార్పొరేషన్లను కలిపి ఒకే యూనిట్గా ఈ జనగణనన చేపడుతున్నారు. మే 10వ తేదీ వరకు ప్రజలు స్వచ్ఛంధంగా ముందుకు వచ్చి ఆన్లైన్లో తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ 15 రోజుల పాటు స్వయం నమోదు ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది.
ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రజలు se.census.gov.in అనే వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అయి, తమ వివరాలను సమర్పించవచ్చు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి అర్థరాత్రి 12 గంటల వరకు పోర్టల్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇందులో గృహ, వసతులు, ఆస్తులకు సంబంధించిన 33 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఎలాంటి పత్రాలు అక్కర్లేదు. కేవలం 15 నుంచి 20 నిమిషాల్లో ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని అధికారులు తెలిపారు. వివరాలు సమర్పించాక వచ్చే సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ ఐడీని వెరిఫికేషన్ కోసం వచ్చే సిబ్బందికి చూపించాల్సిఉంటుంది.
ఇది దేశంలో జరుగుతున్న తొలి పూర్తిస్థాయి డిజిటల్ జనగణన కావడం గమనార్హం. అలాగే, తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తర్వాత జరుగుతున్న తొలి సెన్సెస్ కూడా ఇదే. ఈసారి కులగణన కూడా చేపట్టనున్నారు. మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు ఇంటింటికి తిరిగి వివరాలు సేకరించే ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమంలో సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్ భారతి హోళికేరి, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్.వి.కర్ణన్ తదితరులు ఉన్నారు.