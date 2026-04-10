ఎరుపు జరి, చిలుకపచ్చ రంగు.. మహిళలకు ఉచిత చీరల పంపిణీ
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది కూడా మహిళలకు ఉచిత చీరల పంపిణీ పథకాన్ని కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది. ఈ పథకానికి కొత్త రంగు, కొత్త డిజైన్ను పరిచయం చేస్తోంది. ఈ తాజా పంపిణీలో భాగంగా, గత దశలో పంపిణీ చేసిన నీలి రంగు చీరల స్థానంలో, ఎరుపు జరీ డిజైన్తో కూడిన చిలుకపచ్చ రంగును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంచుకుంది.
ఈ పథకంలో వైవిధ్యం, నవీకరించిన డిజైన్లను ప్రవేశపెట్టడానికే ఈ మార్పు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కోటి చీరల ఉత్పత్తికి గాను సుమారు రూ.450 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో టెస్కోకు ఆర్డర్ ఇచ్చారు. గత ఏడాది, ఇందిరా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా నవంబర్ 19న ప్రభుత్వం సుమారు 86 లక్షల చీరలను పంపిణీ చేసింది.
ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అక్టోబరు నాటికి ఉత్పత్తిని పూర్తి చేసి, ఈ ఏడాది కూడా అదే తేదీన చీరలను పంపిణీ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఒకే రంగును కొనసాగించకుండా, ప్రతి సంవత్సరం డిజైన్లలో వైవిధ్యాలు ఉండేలా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించినట్లు సమాచారం.
ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో భాగంగా సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, జగిత్యాల, పెద్దాపల్లి, మంచిర్యాల, వరంగల్, హనుమకొండ సహా పలు జిల్లాల నేత కార్మికులను భాగస్వాములను చేయాలని కూడా అధికారులు ప్రణాళిక రచించారు.