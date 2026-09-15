Eesha Rebba : తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా రిలేషన్ నిజమే అనేలా వినాయకుడి పూజ !
డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా ను ప్రేమిస్తున్నట్లు ఇటీవల పలు కథనాలు వచ్చాయి. ‘ఓం శాంతి శాంతి శాంతి’ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తరుణ్, ఈషా మధ్య ప్రేమ చిగురించిందనే వార్తలు గతంలోనే వినిపించాయి. అంతేకాదు, ఈషా తనకు కేవలం స్నేహితురాలు మాత్రమే కాదని తరుణ్ గతంలో చెప్పినట్లు సమాచారం.
Tharun Bhascker and Eesha Rebba
తాజాగా నిన్న వినాయక చవితి వేడుకలు జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా తీసుకున్న ఫొటోను తరుణ్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో.. వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న బంధంపై నెటిజన్లు ఆసక్తికర కామెంట్లు చేస్తున్నారు. త్వరలో ఇద్దరూ వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగెపెట్టనున్నట్లు చెబుతున్నారు.
కాగా, తరుణ్ తాజాగా క్రేజీ కల్యాణం చేస్తున్నారు. సినిమా నుంచి ' కాకా ధూమ్ ధమాకా' లిరికల్ సాంగ్ కూడా రిలీజ్ అయింది. ఈ పాటలో ఆయన అద్భుతమైన డాన్స్ చేశారని సమాచారం. అందుకు ఈషా కూడా అక్కడే వుండి సాంగ్ ను పరిశీలిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.
ఇదిలా వుండగా, క్రేజీ కల్యాణం చిత్రాన్ని దర్శకుడు బద్రప్ప గాజుల రూపొందిస్తున్నారు. సురేష్ బొబ్బిలి ర్యాప్ వోకల్స్ అందించారు. ఈశ్వర్ పెంటి అదిరే స్టెప్పులతో కొరియోగ్రఫీ చేశారు. 'కాకా ధూమ్ ధమాకా' ఎలా ఉందో చూస్తే - 'కాకా ధూమ్ ధమాకా, లగ్గం ఇంట్ల పందిర్లే పడ్డాక, అరే బాపు రచ్చ లేపు , ఈడ గుమ్మిగూడాక, మూడు ముళ్ల సంబరాల ఢోలు బాజా కొట్టు, కొంగు ముళ్ల సంతోషాల లొల్లే సూపెట్టు..' అంటూ ఈ పాట ఇన్ స్టంట్ గా మ్యూజిక్ లవర్స్ ను ఆకట్టుకుంటోంది. 'కాకా ధూమ్ ధమాకా' పాటలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ చేసిన డ్యాన్స్ మూవ్ మెంట్స్ హైలైట్ గా నిలుస్తున్నాయి. ఆమె చేసిన స్టెప్స్ అన్నీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కాబోతున్నాయి.