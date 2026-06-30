అవకాశాలు లేక వెనుకబడిన హీరోయిన్... అయినా పవన్ చిత్రంలో గోల్డెన్ ఛాన్?
చిత్రపరిశ్రమలో బుట్టబొమ్మగా పేరొందిన పూజా హెగ్డేకు గత కొంతకాలంగా ఏమాత్రం కలిసిరావడం లేదు. ఒకపుడు వరుస అవకాశాలతో అగ్ర హీరోయిన్గా రాణించిన ఈ భామకు ఇపుడు సినీ అవకాశాలు లేకపోవడంతో వెనుకబడిపోయారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించనున్న 'ఓజీ-2' చిత్రంలో నటించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు.
దర్శకుడు సుజిత్, పవన్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఈ చిత్రం తొలి భాగం ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెల్సిందే. దీంతో ఇపుడు రెండో భాగానికి శ్రీకారం చుట్టి నటీనటుల ఎంపికపై కసరత్తు జరుగుతోంది. ఇందులోభాగంగా, హీరోయిన్గా పూజా హెగ్డేను తీసుకున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇదే నిజమైతే పూజ హెగ్డే లక్కీ ఛాన్స్ కొట్టేసినట్టే.
గతంలో పవన్ సరసన పూజా హెగ్డే నటించాల్సింది. కానీ, డేట్స్ సమస్య కారణంగా వచ్చిన అవకాశాన్ని ఆమె వదులుకున్నారు. హరీశ్ శంకర్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్', క్రిష్ జాగర్లమూడి చిత్రాల్లో ఆమె పేరు వినిపించినప్పటికీ అది వర్కౌట్ కాలేదు. ఇపుడు 'ఓజీ-2'కు ఆమెను హీరోయిన్గా తీసుకున్నట్టు జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై వాస్తవమెంతో తెలియాలంటే చిత్ర బృందం క్లారిటీ ఇవ్వాల్సివుంది.
స్వరితం 2026 శీర్షికన తమ వార్షికోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్న ముజిగల్ మల్కాజ్గిరి అకాడమీ
హైదరాబాద్: ముజిగల్ మల్కాజ్గిరి అకాడమీ తమ వార్షికోత్సవ వేడుకలను స్వరితం 2026 పేరిట మల్కాజ్గిరిలోని అమోఘం బాంక్వెట్స్ సీసీపీఎల్లో విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఈ సంగీతోత్సవ వేడుకలలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, సంగీత ప్రియులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఇంపెల్ గ్రూప్-ముజిగల్ ఎడ్యుటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకులు-మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ ఏలూరి, ప్రముఖ నేపథ్య గాయకులు వేణు శ్రీరంగం హాజరయ్యారు.
సీఎం విజయ్ బాటలో సూర్య రాజకీయాల్లోకి వస్తే పరిస్థితి ఎలా వుంటుంది?
తమిళనాడులో అనూహ్య ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత విజయ్ ముఖ్యమంత్రి కావడంతో, నటులు రాజకీయాల్లోకి రావడంపై చర్చలు ఊపందుకున్నాయి. కోలీవుడ్కు చెందిన అగ్రతారలు ఇదే బాటలో నడవవచ్చనే దానిపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో, సూర్య త్వరలో రాజకీయాల్లోకి రావచ్చనే కొత్త ప్రచారం మొదలైంది. ఈ నటుడు సమీప భవిష్యత్తులో తన రాజకీయ ప్రవేశాన్ని ప్రకటించవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు.
హైదరాబాదులో వర్షాలు.. పెరుగుతున్న అనారోగ్య సమస్యలు.. జాగ్రత్తలు
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గడం, దానికి తోడు గాలిలో తేమ శాతం పెరగడం వల్ల, రుతు సంబంధిత అనారోగ్యాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆరోగ్య కేంద్రాలలోని ఓపీ విభాగాలకు, వైరల్ జ్వరాలతో సహా ఎగువ శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, కీటకాల ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులకు సంబంధించిన అనారోగ్యాలతో వచ్చే రోగుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది.
Ambani Hospital: అంబానీ ఆస్పత్రిలో పవన్ కల్యాణ్.. ఎందుకు?
రౌడీషీటర్ సాయికృష్ణ మృతి కేసు : కృష్ణలంక పీఎస్ హెడ్ కానిస్టేబుళ్ల లొంగుబాటు
విజయవాడలో రౌడీషీటర్ గాదె సాయికృష్ణ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషనులో హెడ్కానిస్టేబుళ్లుగా పనిచేస్తున్న అశోక్, నానిలు సూర్యారావుపేట ఏసీపీ కార్యాలయానికి వచ్చి లొంగిపోయారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న సీఐ నాగరాజుకు వీరిద్దరూ వెన్నంటి ఉండేవారు. సాయికృష్ణ మృతి వ్యవహారంలో అశోక్, నానిలు సీఐ నాగరాజుకు సహకారం అందించినట్లు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) గుర్తించింది. ఈ క్రమంలో ఈ కేసులో సీఐ నాగరాజును సిట్ అరెస్టు చేసిన తర్వాత అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయిన వారిద్దరూ నేడు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు.
పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్
హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.
అధికంగా పసుపు వాడితే?
శతాబ్దాలుగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో పలు వ్యాధుల చికిత్సకు పసుపును ఉపయోగిస్తున్నారు. పసుపు లేకుండా ఏ వంటకం పూర్తి కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి పసుపును మోతాదుకి మించి వాడినా, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉపయోగించినా సమస్యలు వస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు వాడే మందులకు పసుపు సమస్యను తేవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది రక్తాన్ని పలుచగా చేస్తుంది. పసుపు కడుపు నొప్పి, వికారం, అతిసారం కలిగించవచ్చు. కొంతమందిలో ఇది అలెర్జీలకు కారణమవుతుంది.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.
నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?
గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు అమృతం లాంటిది. సోంపును ఈ సమస్య వున్నవారు తినవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సోంపు గింజలు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కడుపు మంట నుండి తక్షణ ఉపశమనం సోంపు గింజలలో యాంటీ-అల్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, తిన్న తర్వాత వచ్చే గుండెల్లో మంట, కడుపు మంటను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది ఇందులో ఉండే 'అనెథోల్' అనే సమ్మేళనం కడుపు మరియు ప్రేగులలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది.