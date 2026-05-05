మంగళవారం, 5 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 5 మే 2026 (10:54 IST)

Trisha: విజయ్ వదిలేసిన స్థానంలో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా త్రిష పోటీ?

తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. సినీ నటి త్రిష ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యే బరిలోకి దిగనున్నారని తెలుస్తోంది. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) ప్రభంజనం సృష్టించింది.. ఈ అనూహ్య విజయం నేపథ్యంలో ప్రముఖ కథానాయిక త్రిష రాజకీయ ప్రవేశంపై జోరుగా ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. 
 
టీవీకే తరఫున ఆమె ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయవచ్చని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ ఎన్నికల్లో పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్ రెండు నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీ చేశారు. పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ స్థానాల్లో ఆయన గెలిచారు. 
 
అయితే, నిబంధనల ప్రకారం ఆయన ఒక స్థానానికి రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో  విజయ్ పెరంబూర్‌ను అట్టిపెట్టుకుని తిరుచ్చి ఈస్ట్‌ స్థానాన్ని వదులుకునే అవకాశాలున్నాయి. 
 
ఇందులో భాగంగా అక్కడ జరగబోయే ఉప ఎన్నికలో టీవీకే అభ్యర్థిగా త్రిష బరిలోకి దిగుతారని తమిళ మీడియా కోడై కూస్తోంది. ఎన్నికల ఫలితాల్లో టీవీకే ఆధిక్యం స్పష్టమవుతున్న సమయంలో నటి త్రిష చెన్నైలోని విజయ్ నివాసానికి చేరుకోవడం ఈ ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూర్చింది.

సినిమాలకు పూర్తిగా స్వస్తి చెప్పనున్న టీవీకే చీఫ్ విజయ్

సినిమాలకు పూర్తిగా స్వస్తి చెప్పనున్న టీవీకే చీఫ్ విజయ్టీవీకే చీఫ్ విజయ్ సినిమాలకు పూర్తిగా స్వస్తి చెప్పనున్నారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ అఖండ విజయం సాధించడంతో విజయ్ పూర్తిగా సినిమాలకు బైబై చెప్పనున్నారు. 2024 ఏప్రిల్ నెలలో టీవీకేను ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలో జననాయగన్ సినిమాలో విజయ్ నటించారు. ఇదే ఆయన చివరి చిత్రం అని ప్రకటించారు. అయితే ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే ఇంటర్నెట్‌లో లీక్ అయ్యింది.

పోటీ చేసిన రెండు చోట్ల గెలిచిన టీవీకె విజయ్, త్రిష డిప్యూటీ సీఎం?

పోటీ చేసిన రెండు చోట్ల గెలిచిన టీవీకె విజయ్, త్రిష డిప్యూటీ సీఎం?తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రభంజనం సృష్టించారు టీవీకె విజయ్. ద్రవిడ పార్టీలను మట్టి కరిపించారు. విజయ్ పోటీ చేసిన రెండు స్థానాల్లోనూ విజయం సాధించడంతో ఒక స్థానాన్ని రాజీనామా చేయాల్సి వుంటుంది. కాగా ఆ స్థానం నుంచి నటి త్రిషను పోటీకి దించే అవకాశం వున్నట్లు చెప్పుకుంటున్నారు. అంతేకాదు.. అక్కడ నుంచి విజయం సాధించిన త్రిషకు మంత్రివర్గంలో కీలకమైన పోస్టును ఇస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. హోం మంత్రి లేదా డిప్యూటీ సీఎం పోస్టును ఇచ్చే అవకాశం వున్నదని సమాచారం.

తమిళనాడులో విజయ్‌ గెలుపు.. సంబరాలు చేసుకుంటున్న జగన్ ఫ్యాన్స్.. ఎందుకు?

తమిళనాడులో విజయ్‌ గెలుపు.. సంబరాలు చేసుకుంటున్న జగన్ ఫ్యాన్స్.. ఎందుకు?దళపతి విజయ్ తమిళనాడు కొత్త ముఖ్యమంత్రి కానున్నారు. దీనిపై ట్రెండ్‌లు స్పష్టంగా ఉన్నా.. ఆయన మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ను చేరుకుని సొంతంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగలరా లేక ఇతరుల సహాయం తీసుకుంటారా అనేది తెలియాల్సి వుంది. విజయ్ సాధించిన విజయంతో సోషల్ మీడియా మొత్తం సందడిగా ఉంది. జగన్ అభిమానులు ఈ క్షణాన్ని తమ వ్యక్తిగత విజయంగా భావించి సంబరాలు చేసుకోవడం గమనార్హం. వారు జగన్, విజయ్ కలిసి ఉన్న ఫోటోలు, వీడియోలను ప్రచారం చేస్తున్నారు. జగన్, విజయ్ ఇటీవల ఒక వివాహ వేడుకలో కలుసుకున్నారు. ఇద్దరూ పక్కపక్కనే కూర్చుని ఒకరినొకరు పలకరించుకోవడం కనిపించింది.

