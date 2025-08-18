సోమవారం, 18 ఆగస్టు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 18 ఆగస్టు 2025 (15:06 IST)

Suhas: హే భగవాన్! నాకు హిట్ వచ్చేలా చేయ్ : సుహాస్

Suhas, Shivani Nagaram, Naresh
కథానాయకుడిగా సుహాస్ హిట్ కోసం ప్రయత్నాలుచేస్తున్నాడు. గత కొద్దికాలంగా ఆయన సినిమాలు జనరంజకం కావడంలేదు. మొదటిరోజుకే థియేటర్ల జనాలు లేకుండా పోతున్నారు. ఇటీవలే రెండు సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. కానీ ఫలితంలేకపోయింది. అందుకే ఇప్పుడు దేవుడ్ని వేడుకుంటున్నాడు. ఆయన కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న చిత్రానికి హే భగవాన్ అనే పేరు పెట్టాడు. ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా హిట్ చేయమని కోరుకుంటున్నాడు.
 
నూతన దర్శకుడు గోపి అచ్చర దర్శకత్వంలో నటిస్తున్నారు. త్రిశూల్ విజనరీ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై బి. నరేంద్ర రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు,  రైటర్ పద్మభూషణ్‌ ఫేం షణ్ముక ప్రశాంత్ ఈ కథను రాశారు. సుహాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ ఈ చిత్రం టైటిల్ టీజర్‌ను లాంచ్ చేసి ఫన్ ని డబుల్ చేశారు. ఈ చిత్రానికి హే భగవాన్! అనే టైటిల్‌ పెట్టారు.
 
ఒక టీమ్ వీడియో బయటికి వస్తే ఫ్యామిలీ సీక్రెట్ బిజినెస్ బయటపడిపోతుందని నరేష్ పిఎ హెచ్చరించే సన్నివేశంతో టైటిల్ టీజర్ ప్రారంభమవుతుంది. సుహాస్ స్టైలిష్ ఎంట్రీ ఆకట్టుకుంది. సుహాస్, శివానీ నగరం మధ్య  సీక్రెట్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ పై జరిగే ఓ ఆర్గ్యుమెంట్ హిలేరియస్ గా వుంది. డైరెక్టర్ గోపీ అచ్చర టీజర్‌ని స్మార్ట్‌గా కట్ చేశారు. మిస్టరీ బయటపెట్టకుండా, సిట్యుయేషన్స్‌, క్యారెక్టర్స్‌తోనే లాఫ్స్ జనరేట్ చేశారు. హీరోయిన్‌గా శివాని నాగరం గ్లామరస్‌గా కనిపించింది. సుహాస్ ఫాదర్‌గా నటించిన సీనియర్ నరేశ్ తన నేచురల్ కామెడీతో ఆకట్టుకున్నాడు. సుదర్శన్ కూడా తన కామెడీతో ఎంటర్టైన్మెంట్ డబుల్ చేశాడు.
 
హీరో సుహాస్ మాట్లాడుతూ.. హే భగవాన్ షూటింగు మంచి ఫ్లోలో స్టార్ట్ అయింది. ఈ సినిమాలో సుదర్శన్ నా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేశాడు. మా ఇద్దరి కాంబినేషన్ చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. తనకి ఈ సినిమాతో చాలా మంచి పేరు వస్తుందని నమ్మకం ఉంది. శివానితో వర్క్ చేయడం రెండోసారి. సినిమాలో మరింత మంచి పేరు వస్తుంది.. ప్రశాంత్ ఈ సినిమాకి అద్భుతమైన కథ ఇచ్చాడు. డైరెక్టర్ గోపి అన్న కలర్ ఫోటో రైటర్ పద్మభూషణ్ కి కూడా పనిచేశారు. ఈ సినిమాతో తను డైరెక్టర్ గా డెబ్యు అవుతున్నారు. కచ్చితంగా మంచి హిట్ కొడతాం. నా ఫేవరెట్ నరేష్ గారితో పనిచేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అన్నారు.
 
హీరోయిన్ శివాని మాట్లాడుతూ.. అందరికి నమస్కారం.  సుహాస్ గారితో నాకు ఇది సెకండ్ ఫిల్మ్. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక నిర్మాతలకు థాంక్యూ సో మచ్. సుహాస్ చాలా న్యూ లుక్ లో కనిపిస్తున్నారు. నరేష్ గారితో వర్క్ చేయడం చాలా ఆనందాన్నిచ్చింది. ఈ సినిమాలో భాగం కావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది.  
 
డాక్టర్ నరేష్ వి కె మాట్లాడుతూ, హే భగవాన్ ఈ టైటిల్ ఎందుకు పెట్టామో మీరు సినిమా చూసి తెలుసుకోవాలి.  కథ విన్నప్పుడు పగలబడి నవ్వాను. చాలా కొత్త బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకున్నారు. ఈ గ్లిమ్స్ చూడగానే నాకు మరింత ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చింది. సుహాస్ తెలుగు సినిమా ప్రైడ్.  తను 50 ఏళ్ళు సినిమా ఇండస్ట్రీలో పూర్తి చేసుకుంటాడని నమ్మకంగా చెబుతున్నాను. డైరెక్టర్ గోపికి చాలా అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది. నిర్మాత నరేందర్ రెడ్డి గారికి అద్భుతమైన విజయాలు రావాలని కోరుకుంటున్నాను అన్నారు.

హిమాచల్ ప్రదేశ్ కులూలో ప్రకృతి బీభత్సం

హిమాచల్ ప్రదేశ్ కులూలో ప్రకృతి బీభత్సంభారీ వర్షాలతో హిమాచల్ ప్రదేశ్‌ అతలాకుతలమైపోతోంది. ఈ రాష్ట్రంలో కుండపోతవర్షాలు అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా రాష్ట్రంలో వందలకొద్దీ రహదారులు మూసుకునిపోయాయి. వెయ్యికిపై విద్యుత్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు దెబ్బతిన్నాయి. అనేక చోట్ల మెరుపు వరదలు, కొండ చరియలు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో తరచూ ప్రధాన మార్గాలు మూత పడుతున్నాయి. కులూలోని లార్జీసోంజ్‌ మార్గంలో భారీగా కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో 15 పంచాయతీలకు ఈ రోడ్డుతో సంబంధాలు కూడా తెగిపోయాయి.

నెల్లూరు జిల్లా జీవిత ఖైది రాసలీలలు, మహిళకు నూనె పూసి...

నెల్లూరు జిల్లా జీవిత ఖైది రాసలీలలు, మహిళకు నూనె పూసి...నెల్లూరు జిల్లాలో జీవిత ఖైదు శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఓ ఖైదీ రాసలీలలు వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. ఈ వీడియోలో ఖైదీ అని చెప్పబడుతున్న వ్యక్తి ఆసుపత్రి బెడ్ పైన ఓ మహిళతో రాసలీలలు చేస్తూ కనిపించాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. నెల్లూరు జిల్లాలో ఓ హత్య కేసులో శ్రీకాంత్ అనే రౌడీ షీటర్‌కు కోర్టు జీవిత ఖైదు శిక్ష విధించింది. జైలులో శిక్షను అనుభవిస్తున్న ఈ ఖైదీ తనకు అనారోగ్యంగా వున్నదని చెప్పడంతో ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. ఆ సమయంలో అతడికి పరీక్షలు చేసారు వైద్యులు. అనంతరం అతడు మరికొన్ని పరీక్షల కోసం ఆసుపత్రి గదిని కేటాయించారు.

మరింతగా ముదరనున్న ఓట్ల చోరీ కేసు : సీఈసీపై విపక్షాల అభిశంసన!?

మరింతగా ముదరనున్న ఓట్ల చోరీ కేసు : సీఈసీపై విపక్షాల అభిశంసన!?ఓట్ల చోరీ జరిగిందంటూ ఆరోపిస్తూ ఎన్నికల సంఘం లక్ష్యంగా అనేక రాజకీయ పార్టీలు తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ విమర్శలను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తోసిపుచ్చడంతో పాటు విపక్షాలపై ఎదురుదాడికి దిగింది. ఈనేపథ్యంలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌(సీఈసీ) జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌‌పై అభిశంసనకు సిద్ధమవుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి

పాకిస్థాన్‌ను ముంచెత్తుతున్న భారీ వర్షాలు - 657 మంది మృతి (video)

పాకిస్థాన్‌ను ముంచెత్తుతున్న భారీ వర్షాలు - 657 మంది మృతి (video)పాకిస్థాన్‌తో పాటు పాక్ ఆక్రమిక కాశ్మీర్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలకు ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. ఈ కారణంగా గత జూన్ నెల నుంచి ఇప్పటివరకు 675 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ముఖ్యంగా గిల్గిట్ బల్టిస్థాన్, ఖైబర్ ఫక్తుంఖ్వా ప్రాంతాల్లో అత్యధికంగా చనిపోయారు. డజన్ల సంఖ్యలో ప్రజలు, పర్యాటకులు గల్లంతయ్యారు. మన్ సేహ్హా జిల్లా సిరాన్‌లో లోయలో కొండ చరియలు విరిగిపడి రహదారులు మూసుకునిపోయాయి.

భర్త మొబైల్ ఫోన్ ఇవ్వలేదని భార్య ఆత్మహత్య

భర్త మొబైల్ ఫోన్ ఇవ్వలేదని భార్య ఆత్మహత్యభర్త మొబైల్ ఫోన్ ఇవ్వలేదన్న మనస్తాపంతో ఓ మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ముదిగుబ్బ మండలం యాకర్లకుంటపల్లిలో ఈ ఘన చోటుచేసుకుంది. స్థానిక పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.... మహారాష్ట్రకు చెందిన సుధీర్ కట్కర్‌కు నీమా కట్కర్ (18) అనే యువతితో ఆరు నెలల క్రితం వివాహమైంది. ఆ తర్వాత ఈ దంపతులు బొగ్గులు కాల్చే పని కోసం ముదిగుబ్బకు వలస వచ్చారు.

