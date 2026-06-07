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స్టార్స్ ఉంటేనే పెద్ద సినిమా కాదు.. : కమల్ హాసన్
స్టార్స్ ఉంటేనే పెద్ద సినిమా కాదని, పెద్ద సినిమా అంటే గొప్ప ఐడియా అని అగ్ర నటుడు కమల్ హాసన్ అన్నారు. ప్రయోగాలకు కేరాఫ్ చిరునామాగా మారిన ప్రముఖ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాస రావు తెరకెక్కించిన చిత్రం 'సింగ్ గీతం'. ఈ నెల 11వ తేదీన విడుదల కానుంది. 94 యేళ్ల వయసులో సింగీతం శ్రీనివాస రావు దర్శకత్వం వహించారు. నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాత. ఈ చిత్రం ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ ఆదివారం చెన్నైలో జరిగింది. ఇందులో కమల్ హాసన్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు.
'సింగీతం శ్రీనివాసరావుకు సినిమాపై ఎంతో ప్రేమ. ఆ విషయంలో ఇప్పటికీ ఎలాంటి మార్పూ లేదు. నా 21 ఏళ్ల వయసులో ఆయనతో ప్రయాణం మొదలైంది. మా తొలి సినిమా క్యాజువల్గానే తెరకెక్కింది. తర్వాత నాకు రెండు కథలు చెప్పారు. వాటిలో ఒకటి తెరపైకి వచ్చింది (పుష్పక విమానం). రెండో దాని గురించి 45 ఏళ్లుగా మాట్లాడుకుంటున్నా.. చేయలేకపోయాం. అదే ఈ 'సింగ్ గీతం'. టేక్ 1, టేక్ 2, టేక్ 3 చెప్పినట్టు.. సింగీతానికి ఏజ్ కేవలం నెంబరులాంటిది. కోడంబాక్కం (తమిళనాడు)లో ఉన్నప్పుడు ఆయన పేరును కొందరు సంగీతం అని పలికేవారు. ఇన్నేళ్ల తర్వాత సినిమా పేరుతో సంగీతం కాదు సింగీతం అని స్పష్టత ఇచ్చారాయన (నవ్వుతూ).
ఓ స్టార్ హోటల్లో 'పుష్పక విమానం' షూటింగ్ చేశాం. సినిమా అంతా ఏసీలోనే చిత్రీకరించినందుకు గర్వంగా ఉంది (నవ్వులు). ఆ రోజుల్ని చాలా మిస్ అవుతున్నా. 'ముంబై ఎక్స్ప్రెస్' మూవీ షూటింగ్ని కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశాం. 720pలో షూట్ చేసిన ఫస్ట్ డిజిటల్ మూవీ ఇదే. ఆలోచనల్లో జెన్ జీ కన్నా ఒక అడుగు ముందే ఉంటారు సింగీతం. ఆయన్నుంచి ఇంకా నేర్చుకుంటూనే ఉన్నా. ఆయన వద్ద అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పని చేయాలని ఉంది. స్టార్స్ ఉంటేనే పెద్ద సినిమా కాదు. పెద్ద సినిమా అంటే గొప్ప ఐడియా ఉండాలి. ఏ సినిమా హిట్ అవుతుంది? ఏది ఫెయిల్ అవుతుంది? అన్నది ఎవరూ చెప్పలేరు' అని పేర్కొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా సింగీతం శ్రీనివాస రావుతో ఉన్న తన అనుబంధాన్ని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ వేడుకలో ప్రముఖ నిర్మాత సి.అశ్వనీదత్, సంగీత దర్శకుడు దేవీశ్రీ ప్రసాద్, దర్శక నిర్మాత నాగ్ అశ్విన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఢిల్లీ యూనివర్శిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ దారుణ హత్య.. కారణం ఎవరంటే?
ఢిల్లీ యూనివర్శిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ దారుణ హత్యకు గురికావడం తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. తూర్పు ఢిల్లీలోని వసుంధర ఎన్క్లేవ్లో జరిగిన ఈ మర్డర్ మిస్టరీని పోలీసులు కేవలం మూడు రోజుల్లోనే చేధించారు. తెలిసిన వారే ఈ పని చేసి ఉంటారని భావించిన పోలీసులు.. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితులను పట్టుకున్నారు. ఆస్తి వివాదం కారణంగానే పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన ఒక దంపతులచే ఈ హత్య జరిగి వుంటుందని పోలీసులు చెప్తున్నారు. ఆస్తి గొడవల కోణంలోనే ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు నిందితులు ఒప్పుకున్నారు.
జూన్ 12 నుంచి కాదు.. జూన్ 15 నుంచి స్కూల్స్ పునః ప్రారంభం
తెలంగాణ పాఠశాల విద్యాశాఖ 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యే తేదీని జూన్ 12 నుండి జూన్ 15కి వాయిదా వేస్తూ సవరించింది. పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఇ. నవీన్ నికోలస్ జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం, పాఠశాలల పునఃప్రారంభ షెడ్యూల్ను పునఃపరిశీలించాలని వివిధ వర్గాల నుండి వచ్చిన విజ్ఞప్తులను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
కోలివింగ్ ప్రియుడి వేధింపులు తాళలేక ఐదవ అంతస్థు నుంచి దూకేసింది..
హైదరాబాద్ ఐటీ కారిడార్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. గచ్చిబౌలిలోని ఓ ప్రముఖ కోలివింగ్ హాస్టల్లో ప్రియుడితో కలిసి సహజీవనం చేస్తున్న 23 ఏళ్ల యువతి, అతని అనుమానపు వేధింపులు తాళలేక భవనంపై నుంచి దూకి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. మేడ్చల్ లేదా ఇతర ప్రాంతాలకు చెందిన 23 ఏళ్ల యువతి, గచ్చిబౌలిలోని ఎలైట్ కోలివింగ్ హాస్టల్లో ఉంటోంది.
Elon Musk: భారత సంతానోత్పత్తి రేటు పడిపోయింది.. స్పేస్ఎక్స్ సీఈఓ మస్క్
భారతదేశంలో తగ్గుతున్న జనన రేటుపై స్పేస్ఎక్స్ సీఈఓ ఎలాన్ మస్క్ దృష్టి సారించారు. జనాభా స్థిరత్వాన్ని కాపాడటానికి అవసరమైన రీప్లేస్మెంట్ స్థాయి కంటే దేశానికి సంబంధించిన సంతానోత్పత్తి రేటు పడిపోయిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. భారతదేశ జనన రేటు రీప్లేస్మెంట్ స్థాయి కంటే తగ్గింది. ముఖ్యంగా అత్యంత విద్యావంతులైన వారిలో, ఈ స్థాయి కంటే జనన రేటు చాలా ఏళ్ల క్రితమే పడిపోయిందని ఎక్స్ ఖాతాలో మస్క్ వెల్లడించారు.
వాట్సాప్ నుంచి ట్రిపుల్ తలాక్ ఇచ్చిన కువైట్ భర్త.. పోలీసులకు భార్య ఫిర్యాదు
రాజస్థాన్లోని బాన్స్వారాలో ఓ మహిళ తన భర్త నుంచి ట్రిపుల్ తలాక్ నోటీసు అందుకుంది. తన భర్త నుంచి వాట్సాప్ ద్వారా ట్రిపుల్ తలాక్ నోటీసు అందుకున్నట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. వివరాల్లోకి వెళితే..... మే 17న తన భర్త వాట్సాప్ నంబర్కు ట్రిపుల్ తలాక్ సందేశం పంపి వివాహ బంధాన్ని ముగించాడని ఆరోపిస్తూ, ఆ మహిళ శుక్రవారం మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది.
వేసవిలో ఫ్రిజ్ వాటర్ తాగితే తలెత్తే ఆరోగ్య సమస్యలు
వేసవికాలంలో ఫ్రిజ్లో మంచి నీళ్ల బాటిల్ తీసి గటగటా తాగేస్తుంటారు. ఎండ వేడిమికి చల్లగా వుంటుందని తాగుతారు కానీ ఈ నీళ్ల ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చల్లటి నీరు జీర్ణక్రియను నెమ్మదిస్తుంది, కొంతమందికి అసౌకర్యం, ఉబ్బరం లేదా మలబద్ధకానికి దారితీస్తుంది. సున్నితమైన దంతాలు లేదా దంత సమస్యలు ఉన్నవారిలో చాలా చల్లటి నీరు దంతాల సున్నితత్వాన్ని పెంచుతుంది. చల్లటి నీరు తాగడం వల్ల రక్తపోటు తాత్కాలికంగా పెరుగుతుందని, హృదయ స్పందన రేటును కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని చెబుతారు.చల్లని నీరు కొన్నిసార్లు సున్నితమైన గొంతు ఉన్నవారిలో శ్లేష్మం ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, జలుబు లేదా ఫ్లూ లక్షణాలను తీవ్రతరం చేస్తుంది.
ఆ.. కొబ్బరినీళ్లే కదా ఏం చేస్తాయి అని వీళ్లు మాత్రం తాగరాదు, ఎవరు?
ఆరోగ్యానికి కొబ్బరి నీరు ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ఐతే కొంతమంది మాత్రం కొబ్బరి నీరు తాగరాదు అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఎవరు తాగకూడదో తెలుసుకుందాము. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు: మధుమేహం వున్నవారు కొబ్బరి నీళ్లు తాగకూడదు. ఎందుకంటే కొబ్బరి నీటిలో సహజ చక్కెరలు వుంటాయి. అందువల్ల మోతాదుకి మించి కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే రక్తంలో చక్కెరస్థాయిలు పెరిగి సమస్య వస్తుంది. రక్తపోటు మందులు వాడేవారు: కొబ్బరినీళ్లు రక్తపోటును తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి వుంటాయి. అందువల్ల రక్తపోటు తగ్గేందుకు మందులు వాడేవారు మోతాదుకి మించి తాగితే రక్తపోటు తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా మైకం, మత్తుగా అనిపించడం జరుగుతుంది.
సబ్జా గింజల నీటిని తాగితే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
సబ్జా గింజలు. ఇవి ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. సబ్జాల్లో వున్న ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ యాసిడ్ శరీరంలో కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. సబ్జా గింజలను తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది, ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ రోగులకు మంచిది.
కావేరీ ఆస్పత్రిలో అరుదైన అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై, వడపళని కావేరి ఆసుపత్రి వైద్య రంగంలో ఒక అరుదైన ఘనతను సాధించింది. వివిధ వైద్య విభాగాల నిపుణుల సమష్టి కృషితో ఒక సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. స్త్రీ జననేంద్రియాలలోని పెద్దప్రేగు (కోలన్), యోని భాగం మధ్య ఏర్పడిన అసాధారణ రంధ్రం కారణంగా, 73 ఏళ్ల వృద్ధురాలు 2018 నుండి తరచుగా యోని స్రావాలు, తరచుగా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల వంటి తీవ్రమైన సమస్యలతో బాధపడుతోంది. సాధారణంగా గుండెలోని రంధ్రాలను మూసివేయడానికి ఉపయోగించే ఒక వైద్య పరికరాన్ని ఉపయోగించి, వైద్యులు ఈ మహిళ పెద్ద ప్రేగు, యోని మధ్య ఉన్న రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసివేశారు.
ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై నగరంలో ఉన్న కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒకేసారి పక్షపాతం, గుండెపోటు వచ్చిన 68 మంది యేళ్ల మహిళకు ఏకకాలంలో ఈ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను పూర్తి చేశారు. వైద్యులు అతి తక్కువ కోతతో చేసే సింగిల్ - పోర్టల్ విధానం ద్వారా మెదడులో స్టెంట్ అమర్చడం, కెరోటిడ్ యాంజియోప్లాస్టీ, కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,