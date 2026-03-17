మంగళవారం, 17 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 17 మార్చి 2026 (12:49 IST)

Ragini Dwivedi: సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌గా పోలీస్ కంప్లైంట్ టీజర్ విడుదల

Ragini Dwivedi, Krishna Sai, Sanjeev Megoti, Pooja Gandhi
Ragini Dwivedi, Krishna Sai, Sanjeev Megoti, Pooja Gandhi
సౌతిండియా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు యాక్షన్, కామెడీ, హారర్ థ్రిల్లర్ క‌ల‌గ‌లిపిన సినిమాను తీసుకురాబోతున్నారు దర్శకుడు సంజీవ్ మేగోటి. వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్, నవీన్ చంద్ర, రాగిణి ద్వివేది, కృష్ణ సాయి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రం ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ కన్నడ వెర్షన్ టీజర్‌ను బెంగళూరులో సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమం చిత్రబృందం, అతిథుల సందడితో హర్షాతిరేకంగా జరిగింది.
 
ఈ వేడుకకు ‘దేవి’ చిత్రం ద్వారా గుర్తింపు పొందిన నటి ప్రేమ, ‘దండుపాళ్యం’ ఫేమ్ పూజా గాంధీ, కన్నడ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు ఎన్.ఆర్.కె. విశ్వనాధ్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై టీజర్‌ను ఆవిష్కరించారు.
 
కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ఎన్.ఆర్.కె. విశ్వనాధ్, దర్శకుడు సంజీవ్ మేగోటి పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఒక మంచి కథతో క‌న్న‌డ‌ ఇండస్ట్రీలోకి రావడం ఆనందంగా ఉందని అభినందించారు. ఈ సినిమా ఘ‌న‌ విజయాన్ని అందుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. నటి ప్రేమ చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, సినిమా బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ సాధిస్తుంద‌ని విశ్వాసం వ్య‌క్తం చేశారు.
 
నటి రాగిణి ద్వివేది మాట్లాడుతూ, ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ కథ ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉందని, ఇది ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ అవుతుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. తక్కువ సమయంలోనే ఇంత క్వాలిటీతో సినిమాను నిర్మించిన దర్శక నిర్మాతలను అభినందించారు. అలాగే వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్, నవీన్ చంద్ర వంటి ప్రతిభావంతులైన నటులతో కలిసి పనిచేయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు.
 
దర్శకుడు సంజీవ్ మేగోటి మాట్లాడుతూ, కేవలం 45 రోజుల్లో 52 మంది సీనియర్ ఆర్టిస్టులతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించడం ఒక ప్రత్యేక అనుభవమని తెలిపారు. ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ పూర్తి స్థాయి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందిందని, ప్రేక్షకులను తప్పకుండా ఆకట్టుకుంటుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. త్వ‌ర‌లోనే ఈ సినిమాను విడుద‌ల చేస్తామ‌ని తెలిపారు.

జగిత్యాల జిల్లాలో ఘోరం.. నాలుగు నెలల గర్భిణిని కత్తితో చంపి పొడిచిన భర్త

జగిత్యాల జిల్లాలో ఘోరం.. నాలుగు నెలల గర్భిణిని కత్తితో చంపి పొడిచిన భర్తజగిత్యాల జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. జగిత్యాల జిల్లా, కోరుట్ల మండలం, మాధాపూర్ గ్రామంలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున 19 ఏళ్ల గర్భిణీ యువతిని ఆమె భర్తే కత్తితో పొడిచి హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. వైష్ణవిగా గుర్తించిన ఈ బాధితురాలు ఒక యూట్యూబర్ కాగా, దాడి జరిగిన సమయానికి ఆమె నాలుగు నెలల గర్భిణి. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఒప్పంద ప్రాతిపదికన పనిచేస్తున్న ఆమె భర్త హరి బాబు, ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్నాడు. ఈ దంపతులకు సుమారు ఎనిమిది నెలల క్రితం ప్రేమ వివాహం జరిగింది.

మహిళపై అత్యాచారం చేసి కాలువలో విసిరేసిన నలుగురికి యావజ్జీవ శిక్ష

మహిళపై అత్యాచారం చేసి కాలువలో విసిరేసిన నలుగురికి యావజ్జీవ శిక్ష2024 అక్టోబరులో కడియంలో ఓ వివాహిత మహిళను కాళ్లూచేతులు కట్టేసి సమీపంలో వున్న తోటలోకి తీసుకుని వెళ్లి ఆమెపై నలుగురు కామాంధులు సామూహిక అత్యాచారం చేసారు. ఆ తర్వాత ఆమెను సమీపంలో వున్న కాలువలో పడేసి హత్య చేసారు. ఈ కేసులో దేవర యేసు, ప్రవీణ్, ప్రసాద్, సురేష్ అనే నలుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసారు. అప్పట్నుంచి కేసుపై వాదప్రతివాదనలు జరిగాయి. నిందితుల మహిళపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసారనే ఆధారాలను పోలీసులు సమర్పించడంతో ఈ నలుగురికి తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోర్టు యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించింది.

Nara Rohit: చింతకాయల విజయ్ రాజ్యసభకు వెళ్లనున్నారా ?

Nara Rohit: చింతకాయల విజయ్ రాజ్యసభకు వెళ్లనున్నారా ?పార్టీ ఆవిర్భావం నుండి అత్యంత విధేయత కలిగిన వాళ్లలో ముఖ్యులు శ్రీ అయ్యనపాత్రుడు.. పార్టీ తరపున 7 సార్లు గెలిచి నర్సీపట్నం నియోజకవర్గాన్ని టీడీపీ కంచు కోటలా మార్చేశారు.. ఇప్పుడు ఆయన కుమారుడైన చింతకాయల విజయ్ రాజ్యసభకు వెళ్లనున్నారా ..? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తుంది.. గతంలో రెండుసార్లు ఎంపీ సీటును వదులుకుని అధిష్టానం ఆదేశానుసారం పార్టీ విజయంలో తన పాత్ర పోషించడంలో విజయ్ అధిష్టానం దృష్టిలో పడినట్టు సమాచారం.. పైగా గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఐటీ వింగ్ పై దాడులు చేసినా కూడా వెనకడుగు వెయ్యకుండా తన వాణి వినిపించడం లో సత్తా చాటారు.

ఎన్డీఏతో పొత్తు లేదు.. స్వతంత్రంగా పోటీ చేస్తాం.. టీవీకే విజయ్

ఎన్డీఏతో పొత్తు లేదు.. స్వతంత్రంగా పోటీ చేస్తాం.. టీవీకే విజయ్నటుడుగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన విజయ్, బీజేపీ నేతృత్వంలోని జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి (ఎన్డీఏ)తో పొత్తు పెట్టుకుంటారన్న ఊహాగానాలను గట్టిగా తోసిపుచ్చారు. రాబోయే తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ టీవీకే స్వతంత్రంగా పోటీ చేస్తుందని ఆయన ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయం ఎన్నికల ముఖచిత్రాన్ని మార్చబోతోంది. రాష్ట్రంలో హోరాహోరీగా సాగే చతుర్ముఖ పోటీకి ఇది మార్గం సుగమం చేస్తుంది. పట్టినంపాక్కంలో టీవీకే నాయకుల సమావేశంలో విజయ్ మాట్లాడుతూ, తమ పార్టీ ఏ రాజకీయ కూటమితోనూ పొత్తు చర్చలు జరపలేదని విజయ్ స్పష్టం చేశారు.

కూకట్‌పల్లిలో ఒక భారీ దోపిడీ.. కంట్లో కారం చల్లి రూ.1కోటి దోచుకెళ్లారు..

కూకట్‌పల్లిలో ఒక భారీ దోపిడీ.. కంట్లో కారం చల్లి రూ.1కోటి దోచుకెళ్లారు..హైదరాబాద్‌ నగరంలో నేరాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కూకట్‌పల్లిలో ఒక భారీ దోపిడీ జరిగింది. గుర్తుతెలియని దుండగులు ఇద్దరు వ్యక్తులపై మిరపపొడి చల్లి దాడి చేసి, వారి నుంచి రూ.1 కోటి నగదును దోచుకెళ్లారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. బహదూర్‌పురాకు చెందిన ఖుస్రూ, అజీముద్దీన్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులను ద్విచక్ర వాహనాలపై వచ్చిన నలుగురు వ్యక్తులు అడ్డగించారు. వారు బాధితుల కళ్ళలో కారం చల్లి, వారి వద్ద ఉన్న నగదుతో పరారయ్యారు.

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసం

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసంహైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్‌ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్‌ను ప్రారంభించాయి.

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం కలిగి ఉండటం వల్ల కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చాలామంది బొద్దుగా వుంటే మంచిది అనుకుంటారు కానీ ఎత్తు తగిన బరువుకి మించి వుంటే అది అనారోగ్యానికి మూలకారణం అవుతుంది. అధికబరువు తెచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీర అదనపు బరువు మధుమేహం 2 ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ సమస్యలు అధికబరువు వల్ల వస్తాయి. అధిక రక్త కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయి. అధిక రక్తపోటు వ్యాధి వస్తుంది. మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధికి మూలకారణం ఇదే అవుతుంది. కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశం వుంటుంది.

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయికిడ్నీ సమస్యలు ఇటీవలి కాలంలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమస్య రాకుండా వుండాలంటే.. దుంపలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. ఇవి మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడే అవకాశాలను తగ్గిస్తాయి. కొబ్బరి నీరు, దోసకాయ రసం, చెర్రీస్ కూడా మేలు చేస్తాయి. కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా వుంచుకునేందుకు ఇంకా ఎలాంటి ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఎంపికలు క్యాలీఫ్లవర్, బ్లూబెర్రీలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. శారీరక శ్రమను దినచర్యలో భాగంగా చేసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించాలి. ప్రతిరోజూ తగినంత నిద్ర పొందాలి. పొగత్రాగే అలవాటు వున్నవారు దాన్ని మానేయాలి.

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము. ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె. అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
