బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9- ప్రియాశెట్టి అవుట్
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 మూడవ వారం చివరి దశకు చేరుకుంది. ఈరోజు దసరా స్పెషల్ ఎపిసోడ్ ప్రసారం అవుతుండగా, అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన అంశం బయటకు వచ్చింది. కానీ ఇంట్లోకి వైల్డ్ కార్డ్ల ఎంట్రీలు ఎక్కువగా ఉండటంతో, బృందం ఒక పోటీదారుడిని ఇంటి నుండి బయటకు పంపాలని నిర్ణయించుకుంది. అందరికీ తెలిసినట్లే ప్రియా శెట్టి ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్లింది.
అయితే, ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత, ఆమె ఓట్లు సంపాదించేందుకు బదులు దురుసుగా మాట్లాడటమే ఎక్కువగా ఉండేది. ప్రేక్షకులు ప్రియాకు ఓటు వేయడంతో విసుగు చెందారు. ఆమె వాడే పదాలు చిరాకు తెప్పించాయి. ఆమె ఇతరులను అగౌరవపరిచే విధానం ఆమె నిష్క్రమణకు దోహదపడింది.
అంతేకాకుండా, శ్రీజతో ప్రియాకు ఉన్న సంబంధం కూడా అంత బాగా రాలేదు. వారిద్దరి మధ్య మంచి బంధం ఉన్నప్పటికీ, అది ఆటను చెడగొట్టింది. ప్రియా శెట్టికి రెండో అవకాశం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పటికీ, పరిస్థితి ప్రతికూలంగా ఉంది. దీంతో ఆమె ఇప్పుడు ఇంటి నుండి బయటకు రావాల్సి ఉంది. ఈ ఎవిక్షన్ ఎపిసోడ్ ఈ రాత్రి ప్రసారం అవుతుంది.