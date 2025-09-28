ఆదివారం, 28 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 28 సెప్టెంబరు 2025 (17:02 IST)

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9- ప్రియాశెట్టి అవుట్

Bigg Boss Season 9
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 మూడవ వారం చివరి దశకు చేరుకుంది. ఈరోజు దసరా స్పెషల్ ఎపిసోడ్ ప్రసారం అవుతుండగా, అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన అంశం బయటకు వచ్చింది. కానీ ఇంట్లోకి వైల్డ్ కార్డ్‌ల ఎంట్రీలు ఎక్కువగా ఉండటంతో, బృందం ఒక పోటీదారుడిని ఇంటి నుండి బయటకు పంపాలని నిర్ణయించుకుంది. అందరికీ తెలిసినట్లే ప్రియా శెట్టి ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్లింది.  
 
అయితే, ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత, ఆమె ఓట్లు సంపాదించేందుకు బదులు దురుసుగా మాట్లాడటమే ఎక్కువగా ఉండేది. ప్రేక్షకులు ప్రియాకు ఓటు వేయడంతో విసుగు చెందారు. ఆమె వాడే పదాలు చిరాకు తెప్పించాయి. ఆమె ఇతరులను అగౌరవపరిచే విధానం ఆమె నిష్క్రమణకు దోహదపడింది. 
 
అంతేకాకుండా, శ్రీజతో ప్రియాకు ఉన్న సంబంధం కూడా అంత బాగా రాలేదు. వారిద్దరి మధ్య మంచి బంధం ఉన్నప్పటికీ, అది ఆటను చెడగొట్టింది. ప్రియా శెట్టికి రెండో అవకాశం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పటికీ, పరిస్థితి ప్రతికూలంగా ఉంది. దీంతో ఆమె ఇప్పుడు ఇంటి నుండి బయటకు రావాల్సి ఉంది. ఈ ఎవిక్షన్ ఎపిసోడ్  ఈ రాత్రి ప్రసారం అవుతుంది.

TVK Vijay: విజయ్ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఏమౌతుందో?

TVK Vijay: విజయ్ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఏమౌతుందో?వచ్చే ఏడాది జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు దళపతి విజయ్ టీవీకే పార్టీతో తన రాజకీయ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా విజయ్ బరిలోకి దిగారు. ఇదే లక్ష్యంతో ఆయన ర్యాలీలకు హాజరు కావడం, ప్రజలను కలవడం ప్రారంభించారు. అయితే, కరూర్‌లో ఆయన ప్రసంగం విషాదకరంగా ముగిసింది. విజయ్ మధ్యాహ్నం నాటికి చేరుకోవాల్సి ఉంది. కానీ ఆయన ఆలస్యంగా వచ్చారు. భారీ జనసమూహం కారణంగా సాయంత్రం 7 గంటలకు మాత్రమే ప్రసంగం ప్రారంభమైంది.

Vijay: టీవీకే విజయ్ ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా..? షారూఖ్ ఖాన్ తర్వాత ఆయనే?

Vijay: టీవీకే విజయ్ ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా..? షారూఖ్ ఖాన్ తర్వాత ఆయనే?తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) చీఫ్ విజయ్ ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 38 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మహిళలు, పిల్లలు సహా అనేక మంది గాయపడి ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. సినిమాల తర్వాత దక్షిణాది రాజకీయ రంగంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్న దళపతి విజయ్ ఒక ప్రముఖ దక్షిణాది నటుడు, ఇంకా అత్యంత ధనిక నటుల జాబితాలో చేర్చబడ్డారు.

కరూర్ తొక్కిసలాట- 40కి చేరిన మృతుల సంఖ్య.. హైకోర్టును ఆశ్రయించిన విజయ్

కరూర్ తొక్కిసలాట- 40కి చేరిన మృతుల సంఖ్య.. హైకోర్టును ఆశ్రయించిన విజయ్కరూర్ తొక్కిసలాటలో మృతుల సంఖ్య 40కి చేరుకుంది. ఈ ఘటనలో 67 మంది ఇంకా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇంకా ఈ ఘటనపై హైకోర్టును ఆశ్రయించారు టీవీకే చీఫ్ విజయ్. ఈ ఘటనపై నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు కోరుతూ నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రధాని మోదీ పరిహారం ప్రకటించారు. బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని కోరుతూ జస్టిస్ ఎం. దండపాణి నివాసంలో తమ న్యాయవాదుల బృందం అత్యవసరంగా ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించినట్లు టీవీకే డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీ సి.టి.ఆర్. నిర్మల్ కుమార్ వివరించారు.

మూసీ నదిలో నెమ్మదిగా తగ్గిన నీటి మట్టం... ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకుంటున్న జనం

మూసీ నదిలో నెమ్మదిగా తగ్గిన నీటి మట్టం... ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకుంటున్న జనంమూసీ నదిలో నీటి మట్టం నెమ్మదిగా తగ్గుతుండటంతో, చాదర్‌ఘాట్, కిషన్‌బాగ్ వంటి ప్రభావిత ప్రాంతాలకు చెందిన కుటుంబాలు ఆదివారం ఇళ్లకు తిరిగి రావడం ప్రారంభించాయి. హిమాయత్‌సాగర్, ఉస్మాన్‌సాగర్ గేట్లను తెరిచి నీటిని విడుదల చేయడంతో మూసీకి ఇరువైపులా ఉన్న అనేక ఆవాసాలు మునిగిపోయాయి. వికారాబాద్, రెండు జలాశయాల పరివాహక ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో రెండు జలాశయాలలో ఇన్‌ఫ్లోలు బాగా పెరిగాయి.

పవన్‌ను కలిసిన చంద్రబాబు.. బాలయ్య కామెంట్స్‌పై చర్చ జరిగిందా?

పవన్‌ను కలిసిన చంద్రబాబు.. బాలయ్య కామెంట్స్‌పై చర్చ జరిగిందా?ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హైదరాబాద్‌లోని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికి వెళ్లారు. గత ఐదు రోజులుగా వైరల్ జ్వరంతో బాధపడుతున్న పవన్‌ను ఆయన పరామర్శించారు. పవన్ కళ్యాణ్ తన ఓజీ విడుదల తర్వాత ప్రమోషన్లను కూడా నిలిపివేశారు. ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి ఆరా తీశారు. పవన్ కళ్యాణ్ వైరల్ జ్వరంతో బాధపడుతున్నారని ఐదు రోజుల క్రితం ఆయన కార్యాలయం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

Watch More Videos

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహన

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహనక్రికెట్ యొక్క భారీ పరిధిని వినియోగించుకోవటం ద్వారా అర్థవంతమైన సామాజిక మార్పును తీసుకురావటానికి, భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయ జీవిత బీమా సంస్థలలో ఒకటైన ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి(బిసిసిఐ) థాంక్స్ ఎ డాట్ కార్యక్రమం ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనను అంతర్జాతీయ వేదికపైకి తీసుకెళ్లడానికి కలిసి వచ్చాయి. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే ఇంటర్నేషనల్(ఒడిఐ) మ్యాచ్ సందర్భంగా భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు థాంక్స్-ఎ-డాట్ లోగోతో అలంకరించబడిన విలక్షణమైన గులాబీ రంగు జెర్సీలలో మైదానంలోకి దిగింది.

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com