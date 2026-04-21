మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026 (15:23 IST)

Jagapathi Babu: టెక్నాలజీ ఉపయోంచేందుకు రామ్ సహకరించారు : జగపతిబాబు

"నాకు రామ్ తో నా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లెజెండ్ చిత్రం నుండి నా ప్రయాణం మొదలైంది. అప్పటి నుండి నా ప్రతి హెయిర్ స్టైల్ రామ్ చేసిందే. నాకు కావలసిన వ్యక్తి, మంచి వ్యక్తిత్వం, మంచి వర్క్ తెలుసు. ఎంతో మంది సెలబ్రిటీలు ఆయనకు మంచి పరిచయస్థులు, అందరితో బాగా కలిసిపోతారు అని జగపతి బాబు అన్నారు.

తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఎంతో ఫేమస్ అయిన రామ్ కొణికి ఇప్పుడు కొత్తగా "కొణికి లక్స్" పేరిట స్కిన్ కేర్ ప్రారంభించారు. రామ్ కొనికి ఇప్పుడు డెర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ అలేఖ్య రెడ్డి నేతత్వంలో ఎంతో నైపుణ్యం ఉన్న వారి చేత  ఎంతో ఆధునిక టెక్నాలజీ తో సర్టిఫైడ్ పరికరాల ద్వారా పర్సనల్ కేర్ తీసుకుని ప్రోటోకాల్ ప్రకారం స్కిన్ కేర్ తీసుకునే దిశగా హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ లోని రోడ్ నెంబర్ 45లో నటుడు జగపతిబాబు గారి చేతుల మీదగా సలూన్ కొణికి వద్దనే ప్రారంభించడం జరిగింది. 
 
ఈ సందర్భంగా నటుడు జగపతిబాబు గారు మాట్లాడుతూ...  నాకు రామ్ చాలా దగ్గర వ్యక్తి. తను నన్ను ప్రారంభించాలి అని ఆహ్వానించడం నాకు విశేషమైనది. నాకు ఇప్పటి వరకు నా జీన్స్ వల్ల టెక్నాలజీ ఉపయోంచే అవసరం అంతగా రాలేదు కాని ఇటీవలే కాస్త ఉపయోగించవలసి వచ్చింది, అది కూడా రామ్ చేతుల మీదగానే జరిగింది. గతంతో పోలిస్తే ఎప్పటికప్పుడు రామ్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటారు, ఆ అప్డేట్ మార్పు ఇక్కడ చాలా ముఖ్యం" అన్నారు. 
 
రామ్ కొణికి గారు మాట్లాడుతూ, వైద్యుల  నేతృత్వంలో పూర్తిగా ప్రొఫెషనల్స్ తో ఎంతో జాగ్రత్తగా, ఎంతో ఆధునిక సరికొత్త పరికరాలతో స్కిన్ కేర్ అనేది చేయబోతున్నాము. జగపతి బాబు గారి చేతుల మీదగా కొణికి లక్స్ ప్రారంభం కావడం ఎంతో గర్వంగా అనిపిస్తుంది. ఆయనతో నా పరిచయం చాలా కాలం నాటిది. ఆయనకు నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. సినిమాలో ఆయన క్యారెక్టర్ బట్టి కావాల్సిన విధంగా ఆయన హెయిర్ స్టైల్ మార్చడం జరుగుతుంది. దానికి ఆయన పూర్తిగా సహకారం అందిస్తారు. మేము చేసే ప్రతి పనిలో పూర్తిగా ప్రొఫెషనల్స్ ద్వారా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాము" అన్నారు. 
 
డాక్టర్ అలేఖ్య రెడ్డి మాట్లాడుతూ... "మేము ముఖ్యంగా ఈ ప్రాసెస్ లో సేఫ్టీ చూస్తాము. అలాగే ఒక వ్యక్తిగతమైన ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ముందుకు వెళ్తాము. మా దగ్గర స్కిన్ కు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో సర్టిఫికేషన్ చేసిన ఆధునిక పరికరాలు ఉన్నాయి" అన్నారు.

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com