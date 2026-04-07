మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026 (11:18 IST)

Allu Arjun: #AA22xA6 గురించి సన్ పిక్చర్స్ ప్రకటన

ఏప్రిల్ 8న 44వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న అల్లు అర్జున్ తాజా సినిమా #AA22xA6 గురించి సన్ పిక్చర్స్ ప్రకటన వెలువడించింది. రేపు 11 గంటలకు హుషారైన అప్ డేట్ రాబోతుందని తెలియజేసింది. మరోవైపు దర్శకుడు అట్లీ కూడా తన సినిమా ప్రోగ్రెస్ గురించి అప్పుడు చెబుతానంటూ సోషల్ మీడియాలో వెలువరించాడు. తన 22వ సినిమా (AA22) టైటిల్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. 
 
​సైన్స్ ఫిక్షన్ అంశాలతో కూడిన భారీ బడ్జెట్ చిత్రంగా రూపొందుతోంది. ఇందుకోసం విదేశాల్లో సైతం అవతార్ వంటి చిత్రాలకు పనిచేసిన సాంకేతిక సిబ్బంది, స్టూడియోలను సందర్శించి ప్రత్యేకంగా  డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా టైటిల్ కూడా సీక్రెట్ గా వుంచాలనీ, ఎటువంటి లీకేజ్ లు లేకుండా తగు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అట్లీ తెలియజేస్తున్నారు. 
 
సాధారణంగా స్టార్ హీరోల సినిమాల టైటిల్స్ ముందుగానే లీక్ అవుతుంటాయి, కానీ ఈ విషయంలో చిత్ర బృందం చాలా సీక్రెట్ మెయింటైన్ చేసింది. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి లీకులు రాకుండా టీమ్ తీసుకున్న జాగ్రత్తలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.
 
సన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో దీపికా పదుకొనే హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను 2027 వేసవిలో విడుదల చేసేందుకు చిత్ర యూనిట్ సన్నాహాలు చేస్తోంది.

రెస్టారెంట్‌పై దాడి... ఫ్రిజ్‌లో నిల్వ వుంచిన బిర్యానీ ప్యాకెట్ల స్వాధీనంహైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్ పోలీసులు ఒక రెస్టారెంట్‌పై దాడి చేసి, ఫ్రిజ్‌లో నిల్వ ఉంచిన బిర్యానీ ప్యాకెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ రెస్టారెంట్ యజమాని, అదే బిర్యానీ ప్యాకెట్లను ఓవెన్‌లో వేడి చేసి తిరిగి విక్రయిస్తూ, వినియోగదారుల ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పడవేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ రెస్టారెంట్ వారు జీడిమెట్లలో బిర్యానీని తయారు చేసి, ఆన్‌లైన్ ఆహార డెలివరీ సేవల ద్వారా బంజారా హిల్స్‌లో విక్రయిస్తున్నట్లు వెల్లడైంది. ఈ బిర్యానీని లక్కీ బిర్యానీ అండ్ షవార్మా పేరుతో విక్రయిస్తున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

2029లో జగన్మోహన్ రెడ్డి తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం వుంది.. ఉండవల్లి2029లో వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం వుందని సీనియర్ రాజకీయ మేధావి ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ జోస్యం చెప్పారు. ఒకవేళ కూటమిలో ఏదైనా చీలిక వచ్చి, పరిస్థితులు చెదిరిపోతే... జగన్ తిరిగి అధికారంలోకి వస్తారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కూటమిని బలంగా నిలబెట్టే ప్రధాన శక్తి అయిన పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా, ఈ కూటమి 15 ఏళ్లకు పైగా బహుశా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం కూడా కొనసాగుతుందని పదే పదే చెబుతున్నారు. పార్లమెంటులో టీడీపీ, జేఎస్పీలతో సహా ఏపీ నాయకత్వం నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తోంది కాబట్టి, బీజేపీ ఎలాగూ ఒక సౌకర్యవంతమైన స్థితిలో ఉంది.

2024 జూన్ 2 నుంచి ఏపీ రాజధాని అమరావతి, రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్రఆంధ్ర-తెలంగాణలు విడిపోయాక రాజధాని విషయంలో సందిగ్దత నెలకొన్నది. ఆ సందిగ్దతకు తెరదించుతూ ఇటీవలే ఏపీ అసెంబ్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి అంటూ మార్చి 28న తీర్మానం చేసింది. ఈ క్రమంలో ఏపీ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలోని సెక్షన్ 5(2)ని సవరించి ఏపీ రాజధాని అమరావతిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఈ మేరకు ఏప్రిల్ 1, 2 తేదీలలో పార్లమెంటులో ఈ అంశంపై చర్చించారు. మూజువాణి ఓటు ద్వారా బిల్లును ఆమోదించారు. వైసిపికి చెందిన ఇద్దరు ఎంపీలు మినహా పార్లమెంటులోని సభ్యులందరూ అమరావతి రాజధాని బిల్లుకు మద్దతు పలికారు.

జంట హత్యల కేసులో తొమ్మిది పోలీసులకు మరణశిక్ష: మదురై కోర్టు సంచలన తీర్పుగతంలో దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన జంట హత్యలు (తండ్రీకుమారుడు) కేసులో దోషులుగా తేలిన 9 మంది పోలీసులకు మదురై మొదటి అదనపు జిల్లా సెషన్స్ కోర్టు మరణశిక్షలు విధిస్తూ సంచలన తీర్పునిచ్చింది. మదురై జిల్లాలోని సాత్తాన్‌కుళంలో తండ్రీకొడుకులైన జయరాజ్, బెన్నిక్స్‌ల మృతికి కారణమైన తొమ్మిది మంది పోలీసులను దోషులుగా తేల్చి, వారికి మరణ శిక్ష విధించింది. సోమవారం మదురై మొదటి అదనపు జిల్లా సెషన్స్ కోర్టు జడ్జి జి. ముత్తుకుమారన్ ఈ తీర్పును ప్రకటించారు. ఈ కేసును "అత్యంత అరుదైన కేసు" (రేర్ ఆఫ్ ది రేరెస్ట్)గా అభివర్ణించిన న్యాయమూర్తి, రక్షించాల్సిన పోలీసులే భక్షకులుగా మారారని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

వివాహేతర సంబంధం - గొంతులో పొడిచి భార్యను హత్య చేసిన భర్తతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్‌లో ఓ దారుణం జరిగింది. వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న కట్టుకున్న భార్యను భర్త హత్య చేశాడు. గత మార్చి నెల 27వ తేదీన కవిత (29) అనే మహిళ ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. దీనిపై కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, వారు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తున్నారు.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లాహైదరాబాద్‌లోని మెడికవర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ట్రామా సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో ట్రామా, కాన్ఫ్లిక్ట్ మెడిసిన్‌పై జాతీయ స్థాయి సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన ఎమర్జెన్సీ వైద్య నిపుణులు, ట్రామా స్పెషలిస్టులు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు పాల్గొని, ప్రమాదాల సమయంలో అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించే విధానాలపై లోతైన చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత తొలి గంటగా పరిగణించే “గోల్డెన్ అవర్”లో తీసుకోవాల్సిన చర్యల ప్రాధాన్యంపై విశేషంగా చర్చించారు.

యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించే ఫుడ్స్యూరిక్ యాసిడ్. ఇపుడీ అనారోగ్య సమస్య చాలామందిని వేధిస్తున్నది. యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 డ్రైఫ్రూట్స్ ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే మేలు కలుగుతుంది. శరీరానికి ఉపయోగపడే ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చెర్రీ పండ్లలో యాంటిఆక్సిడెంట్స్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలున్నందువల్ల ఇవి మేలు చేస్తాయి. జీడిపప్పు మంచి కొవ్వును పెంచి ఎల్డిఎల్ కొవ్వును తగ్గిస్తుంది, చెడు కొవ్వును నిర్మూలిస్తుంది. ఖర్జూరాలులో వున్న పొటాషియం నిల్వలు యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించేదుకు దోహదం చేస్తాయి.

Tulsi water, ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే?తులసి. తులసి ఆధ్యాత్మికపరంగానే కాకుండా ఆరోగ్యపరంగా కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. తులసి ఆకు ఒక్కటి నమిలినా ఎన్నో అనారోగ్యాలు దూరమవుతాయి. ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తగినన్ని తులసి ఆకులను రాత్రిపూట మంచినీటిలో నానబెట్టుకుని ఆ నీటిని ఖాళీ కడుపుతో తాగాలి. ఈ తులసి నీటిని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు, కడుపులో మంట సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. తులసిలో వున్న యాంటిమైక్రోబయల్ గుణాల వల్ల శ్వాసకోస ఇబ్బందులు దూరమవుతాయి. ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తులసి నీటిని తాగడం వల్ల శరీరంలోని టాక్సిన్స్, క్రిములు నశిస్తాయి. తులసి నీటిని తాగేవారి చర్మం కాంతివంతంగా మిలమిల మెరిసిపోతుంది.

జింజిర్ వాటర్ అద్భుత ప్రయోజనాలుటీ లేదా ఆహారంలో అల్లం ఉపయోగిస్తాము. ఐతే గోరువెచ్చటి నీటిలో అల్లం వేసి ఆ నీటిని తాగడం కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో అల్లం నీటిని తాగడం వల్ల జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది. అల్లం నీరు తాగితే కొవ్వును వేగంగా కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో అల్లం నీటిని తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. మధుమేహం వల్ల వచ్చే సమస్యలను దూరం చేయడంలో అల్లం నీరు సహాయపడుతుంది. చర్మంపై దద్దుర్లు, మొటిమలు, ముడతలు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అల్లం నీరు సహజంగా రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
