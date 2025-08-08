Pranitha: అందమైన ప్రణిత సుభాష్ పవర్ఫుల్ రిటర్న్కు సిద్ధమవుతోంది
అత్తారింటికి దారేది, రభస, బావ, దక్షిణాదిలోని అనేక బ్లాక్బస్టర్లలో తన అద్భుతమైన నటనకు ప్రసిద్ధి చెందిన అందగత్తె, ప్రతిభావంతులైన నటి ప్రణిత సుభాష్. ఆమె పవన్ కళ్యాణ్, ఎన్టీఆర్, దర్శన్, కార్తీ వంటి పెద్ద స్టార్లతో కలిసి పనిచేసింది, తన బహుముఖ ప్రజ్ఞతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
దక్షిణాదిలో ఈ నటికి మంచి అభిమానుల సంఖ్య ఉంది. ఆమె స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ మరియు ఆకర్షణ ఆమెను ప్రేక్షకుల అభిమానంగా మార్చాయి. సోషల్ మీడియాలో తన అందమైన క్లిక్లతో ప్రణిత అభిమానులను ఆకర్షిస్తూనే ఉంది. ఆమె ఇటీవలి చిత్రాలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. కొత్త ఫోటోలలో ఈ అందం అద్భుతమైన కానీ సరళమైన లుక్లో మెరుస్తుంది.
నటి ఇన్స్టాగ్రామ్లో యాక్టివ్గా ఉంటుంది మరియు తన అందమైన చిత్రాలతో నిరంతరం అనుచరులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది. ఇప్పుడు, ప్రణిత బలమైన పునరాగమనం కోసం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఆమె ఆకట్టుకునే ఫిల్మోగ్రఫీతో, ఇతర దక్షిణ భారత పరిశ్రమలతో పాటు తెలుగులో కూడా కొన్ని ఘనమైన ప్రాజెక్టులను సాధించాలని ఆమె ఆశిస్తోంది. ఆమెకు కొన్ని రాబోయే కన్నడ సినిమాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం తెలుగులో ఏవీ లేవు.
ఆమె అభిమానులు ఆమె తెలుగు పునరాగమనం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు మరియు ఆమె శక్తివంతమైన పునరాగమనానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.