Vijay Last Dance: సీఎంగా విజయ్.. జననాయగన్ డ్యాన్స్ వీడియో వైరల్

చెన్నైలో ఆదివారం జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో జోసెఫ్ విజయ్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా అధికారికంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. 234 మంది సభ్యులు కలిగిన అసెంబ్లీలో 108 స్థానాలను గెలుచుకోవడం ద్వారా, ఆయన పార్టీ అయిన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఈ కీలక ఘట్టంతో, ఆ నటుడి సినీ ప్రస్థానం ముగిసింది.
'జన నాయగన్' చిత్రమే తన చివరి సినిమా అవుతుందని ఆయన ఇంతకు ముందే ప్రకటించారు. ఈలోగా, తన చివరి సినిమా ప్రచార కార్యక్రమానికి సంబంధించిన విజయ్ వీడియో క్లిప్ ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. మలేషియాలో జరిగిన ఆడియో విడుదల వేడుకలో, 'తలపతి కచేరీ' పాటకు విజయ్ ఉత్సాహంగా స్టెప్పులేస్తున్న దృశ్యాలు ఆ వీడియోలో కనిపిస్తున్నాయి.
ఇక వెండితెరపై ఆయన నృత్యాన్ని చూడాలంటే, 'జన నాయగన్' సినిమా థియేటర్లలో విడుదలయ్యేంత వరకు అభిమానులు వేచి చూడాల్సిందే. భగవంత్ కేసరి చిత్రానికి రీమేక్గా రూపొందుతున్న జన నాయగన్, నటుడి నుండి నాయకుడిగా మారిన విజయ్కు ఒక రాజకీయ సందేశాత్మకమైన వీడ్కోలు చిత్రంగా నిలుస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ చిత్ర టైటిల్ కార్డుపై 'ముఖ్యమంత్రి విజయ్' అని ఉంటుందని నిర్మాత వెంకట్ ఆర్ నారాయణ్ ఇటీవల ధృవీకరించారు. హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, మమితా బైజు తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.
One last Dance Thalapathy Vijay ????#thalapathy#vijay#jananayagan pic.twitter.com/e5OAxNkKz6— Shekhar (@Shekharcoool5) December 29, 2025
Exhibitors Association: సింగిల్ థియేటర్లు మూతపడుతున్నాయ్ బతికించండి అంటూ ఎగ్జిబిటర్లు ఆవేదన
కాలం మారుతుంది. కానీ తెలుగు సినిమా థియేటర్లలో మార్పు లేదు. అందుకే తమకు అద్దె విధానం స్వస్తి పలికి, పర్సెంటేజీ విధానాాన్ని తీసుకురావాల్సిన అవసరం వుందని ప్రముఖ ఎగ్జిబిటర్లు మంగళవారంనాడు హైదరాబాద్ లో మీడియా సమావేశంలో పేర్కొన్నారు. ఆంద్ర ప్రదేశ్ లోనూ థియేటర్ల వ్యవస్థ కూడా అద్వాన్నంగా వుంది. అక్కడ కూడా త్వరలో మీటింగ్ లు ఏర్పాటుచేయబోతున్నాం. ఇప్పటికే సింగిల్ థియేటర్లు దాదాపు 94 శాతం క్లోజ్ అవుతున్నాయి. హైదరాబాద్ మూసాపాటలో శ్రీరాములు థియేటర్ల బంద్ అయింది అని ఎస్.వి.కె. పిక్చర్స్ అధినేతల్లో ఒకరైన దిల్ రాజు సోదరుడు శిరీష్ తెలియజేశారు.
Aadi Saikumar : శంబాల కాంబినేషన్ లో యగంధర్ ముని నూతన చిత్రం
ఆది సాయికుమార్ చిత్రం శంబాల తో షైనింగ్ పిక్చర్స్ నిర్మాతలు మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, దర్శకుడు యుగంధర్ ముని మరో వినూత్నమైన కథాంశంతో ఓ ప్రయోగం చేయబోతోన్నారు. యుగంధర్ ముని సమర్పణలో షైనింగ్ పిక్చర్స్ నిర్మాతలైన మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు ఆదితో మరో సినిమాని నిర్మించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి బృందా రవీందర్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు.
Jyothika: పవర్, న్యాయం మధ్య పోరాటాన్ని తెలిపే సిస్టమ్ ట్రైలర్ విడుదల
సోనాక్షి సిన్హా, జ్యోతిక, అశుతోష్ గోవరికేర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సిస్టమ్. ప్రైమ్ ఒరిజినల్ సినిమా SYSTEM ట్రైలర్ను విడుదల చేసింది. కోర్ట్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో పవర్, న్యాయం మధ్య జరిగే పోరాటాన్ని ఆసక్తికరంగా చూపించారు. ఈ చిత్రానికి అశ్విని అయ్యర్ తివారి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా మే 22 నుంచి ప్రైమ్ వీడియో లో మన దేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 240కి పైగా దేశాల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ చిత్రంలో త్రిష కృష్ణన్?
దశాబ్దాల విరామం తర్వాత రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ ఒకే తెరపై కనిపించనున్నారు. అత్యంత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్కు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కొన్ని నెలల క్రితమే, ఈ కలయికను చిత్ర నిర్మాతలు ఒక వీడియో ద్వారా అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో త్రిష కృష్ణన్ ఒక కీలక పాత్రలో నటించనున్నారని తాజా వార్తలు సూచిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఆమె ఈ ప్రాజెక్ట్కు అంగీకరిస్తే, ఆమెకు భారీ పారితోషికం లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆమె ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్న విషయాన్ని నిర్మాతలు ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు.
మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని సందర్శించిన తమన్నా భాటియా
టాలీవుడ్ తమన్నా భాటియా ఈ మధ్యకాలంలో ఆధ్యాత్మికత వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. గత కొన్ని నెలలుగా, ఈ నటి అస్సాంలోని కామాఖ్య ఆలయంతో సహా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు ప్రముఖ ఆలయాలను సందర్శిస్తున్నారు. మంగళవారం ఉదయం, తమన్నా ప్రఖ్యాత మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని సందర్శించి, అక్కడ పరమశివునికి అంకితమైన పవిత్ర 'భస్మ హారతి' క్రతువులలో పాల్గొన్నారు.