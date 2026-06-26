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వైజాగ్ కలెక్టర్గా చిన్నారి ఆర్ణ, సీఎం చంద్రబాబుతో మీటింగ్.. సీఎం ఫిదా.. రీ ట్వీట్... వీడియో వైరల్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోను పంచుకున్నారు. అది చూసి తన ముఖంలో చిరునవ్వు ఆగలేదని ఆయనే ఒప్పుకున్నారు. తన మామూలు రాజకీయ వ్యక్తిత్వాన్ని పక్కనపెట్టి, ముఖ్యమంత్రి ఆర్ణ అనే చిన్నారి ఉన్న ఒక వైరల్ రీల్ను పోస్ట్ చేశారు.
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ఈ వీడియోలో విక్టరీ వెంకటేష్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్'లోని ఒక ఐకానిక్ కామెడీ ఆడియో ట్రాక్ను ఉపయోగించారు. ఆ అమ్మాయి అమాయకపు హావభావాలకు, పదునైన, చమత్కారమైన తెలుగు సంభాషణలకు మధ్య ఉన్న వైరుధ్యం వెంటనే ఇంటర్నెట్ను, స్వయంగా ముఖ్యమంత్రిని ఆకట్టుకుంది.
తన పోస్ట్లో, ఆడియోకు అనుగుణంగా ఆమె హావభావాలు మారడాన్ని చూస్తుంటే నవ్వకుండా ఉండటం అసాధ్యమని చంద్రబాబు నాయుడు సరదాగా పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇంటర్నెట్ సంస్కృతితో, వైరల్ మీమ్స్తో ఇంత సన్నిహితంగా మమేకమవ్వడం చాలా మందికి ఆహ్లాదకరంగా అనిపించింది.
ఈ బహిరంగ ప్రశంసల తరువాత, ఈ వీడియో యువ క్రియేటర్ సోషల్ మీడియా పేజీకి రాత్రికి రాత్రే ఫాలోవర్ల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగింది. ఈ వీడియోలో వైజాగ్ కలెక్టర్గా చిన్నారి ఆర్ణ, సీఎం చంద్రబాబుతో సమావేశంలో పాల్గొంటూ.. బయట వేచి ఉన్న తన తండ్రిని చూసి చూపించిన ప్రేమాభిమానాలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. వీడియో నెటిజన్ల ప్రశంసలు అందుకోగా, సీఎం చంద్రబాబు కూడా దీన్ని రీ-ట్వీట్ చేస్తూ అభినందించారు.
'నువ్వు నాకు నచ్చావ్' సినిమాలోని వెంకీ పాత్రను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని, ఏఐ సాయంతో ఓ నెటిజన్ రూపొందించిన క్రియేటివ్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.— SumanTV (@SumanTvOfficial) June 26, 2026
ఈ వీడియోలో వైజాగ్ కలెక్టర్గా చిన్నారి ఆర్ణ, సీఎం చంద్రబాబుతో సమావేశంలో పాల్గొంటూ.. బయట వేచి ఉన్న తన తండ్రిని చూసి చూపించిన… pic.twitter.com/uwFf93rPMM
హారతి గైకొనవే మా సమంత అంటూ అభిమానులు, వీడియో
సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం చిత్రం హిట్ టాక్ తో దూసుకెళ్తోంది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ సక్సెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమావేశంలో సమంతను దేవత అంటూ చిత్రానికి పనిచేసిన పలువురు సభ్యులు కొనియాడారు. ఇక ఆమె అభిమానులు అయితే హారతి పళ్లెంలో కర్పూరం వెలిగించి.. హారతి గైకొనవే మా సమంత అంటూ హారతి ఇచ్చి దిష్టి తీశారు. వారి అభిమానానికి సమంత కళ్లు చమర్చాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఖుష్బూ కుమార్తె పెళ్లికి త్రిష, ఖాళీగా పక్కసీటు, అది ఎవరికోసం?
తమిళ నటి ఖుష్బూ, దర్శకుడు సుందర్ల కుమార్తె అవంతిక వివాహం అంగరంగవైభవంగా గోవాలో జరిగింది. ఈ వివాహ వేడుకకు బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ రంగాలకు చెందిన అగ్ర హీరోహీరోయిన్లు తమ కుటుంబాలతో హాజరయ్యారు. ఇదిలావుంటే ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది. ఆ వీడియోలో త్రిష కూర్చుని వుంది, ఆమెకి కుడిప్రక్కన ఓ కుర్చీ ఖాళీగా కనబడుతోంది. బహుశా అది దళపతి విజయ్ కోసం అయి వుంటుందనే చర్చ నడుస్తోంది. ఇక త్రిషకు ఎడమ వైపున మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఆయన సతీమణి సురేఖ కూర్చున్నారు. అదే వరుసలో నాగ్ దంపతులు, వెంకీ దంపతులు కూర్చున్నారు.
Sree Vishnu: ఫస్ట్ 25 టికెట్స్ ఎవరు కొంటే వారికి మరొక టికెట్ ఫ్రీ ఇస్తాం :శ్రీవిష్ణు
హీరో హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మించారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయయ్యారు. ఇటీవల గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "దీవాన" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర థ్యాంక్యూ మీట్ ను హీరో శ్రీ విష్ణు ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.
Kajal Aggarwal :పురుగు మందుల పేరుతో జరిగే అన్యాయాలపై లాయర్ పోరాటమే ది ఇండియా స్టోరీ
కాజల్ అగర్వాల్, శ్రేయాస్ తల్పడే ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ‘ది ఇండియా స్టోరీ: స్లో పాయిజన్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్’ టీజర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. పురుగుమందుల ఆధారిత వ్యవసాయం (పెస్టిసైడ్ ఫార్మింగ్) వల్ల సమాజంపై పడుతున్న తీవ్ర ప్రభావాన్ని ఈ చిత్రం ప్రధానాంశంగా తీసుకుంది. రోజూ కోట్లాది మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తున్న ఈ సమస్యపై అవగాహన కల్పించడమే ఈ సినిమా లక్ష్యం.