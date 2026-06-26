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Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 26 June 2026 (23:07 IST)

వైజాగ్ కలెక్టర్‌గా చిన్నారి ఆర్ణ, సీఎం చంద్రబాబుతో మీటింగ్.. సీఎం ఫిదా.. రీ ట్వీట్... వీడియో వైరల్

Babu_Aarna
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (23:05 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (23:07 IST)
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Babu_Aarna
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోను పంచుకున్నారు. అది చూసి తన ముఖంలో చిరునవ్వు ఆగలేదని ఆయనే ఒప్పుకున్నారు. తన మామూలు రాజకీయ వ్యక్తిత్వాన్ని పక్కనపెట్టి, ముఖ్యమంత్రి ఆర్ణ అనే చిన్నారి ఉన్న ఒక వైరల్ రీల్‌ను పోస్ట్ చేశారు. 
 
ఈ వీడియోలో విక్టరీ వెంకటేష్ బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రం 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్'లోని ఒక ఐకానిక్ కామెడీ ఆడియో ట్రాక్‌ను ఉపయోగించారు. ఆ అమ్మాయి అమాయకపు హావభావాలకు, పదునైన, చమత్కారమైన తెలుగు సంభాషణలకు మధ్య ఉన్న వైరుధ్యం వెంటనే ఇంటర్నెట్‌ను, స్వయంగా ముఖ్యమంత్రిని ఆకట్టుకుంది.
 
తన పోస్ట్‌లో, ఆడియోకు అనుగుణంగా ఆమె హావభావాలు మారడాన్ని చూస్తుంటే నవ్వకుండా ఉండటం అసాధ్యమని చంద్రబాబు నాయుడు సరదాగా పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇంటర్నెట్ సంస్కృతితో, వైరల్ మీమ్స్‌తో ఇంత సన్నిహితంగా మమేకమవ్వడం చాలా మందికి ఆహ్లాదకరంగా అనిపించింది. 
 
ఈ బహిరంగ ప్రశంసల తరువాత, ఈ వీడియో యువ క్రియేటర్ సోషల్ మీడియా పేజీకి రాత్రికి రాత్రే ఫాలోవర్ల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగింది. ఈ వీడియోలో వైజాగ్ కలెక్టర్‌గా చిన్నారి ఆర్ణ, సీఎం చంద్రబాబుతో సమావేశంలో పాల్గొంటూ.. బయట వేచి ఉన్న తన తండ్రిని చూసి చూపించిన ప్రేమాభిమానాలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. వీడియో నెటిజన్ల ప్రశంసలు అందుకోగా, సీఎం చంద్రబాబు కూడా దీన్ని రీ-ట్వీట్ చేస్తూ అభినందించారు.
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సెల్వి

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