  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. ట్రెండింగ్
  4. Daughters wedding in USA with andhra boy parents bless online
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (14:14 IST)

అమెరికాలో అమ్మాయి పెళ్లి.. సూర్యాపేటలో వీడియో కాల్ ద్వారా ఆశీర్వదించిన తల్లిదండ్రులు (video)

Wedding
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (14:14 IST)
google-news
Wedding
అమెరికాలో అమ్మాయి పెళ్లికి వెళ్లలేకపోయారు.. ఆ తల్లిదండ్రులు. దీంతో ఆంధ్రా అబ్బాయితో అమెరికాలో కుమార్తె పెళ్లి జరిపించారు. పెళ్లి ఆన్‌లైన్‌లోనే జరిగింది. అక్షింతలు కూడా టీవీలో కనిపిస్తున్న వధూవరులపై చల్లారు.. ఆ తల్లిదండ్రులు. వీడియో కాల్ ద్వారానే నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. ఈ సంఘటన సూర్యాపేట జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. కట్ చేస్తే.. సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్‌నగర్ మండలం వేపలసింగారం గ్రామానికి చెందిన జయరాజు, జ్యోతి దంపతుల ఒక్కగానొక్క కుమార్తె హిమబిందు. ఆమె అమెరికాలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. 
 
ఈ క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు చెందిన రోహిత్‌తో ఆమెకు పరిచయం ఏర్పడి, అది ప్రేమగా మారింది. ఇరు కుటుంబాల అంగీకారంతో వీరిద్దరూ అమెరికాలోనే వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కూతురి పెళ్లిని దగ్గరుండి జరిపించాలని భావించిన జయరాజు, జ్యోతి దంపతులు అమెరికా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. 
 
అయితే, వీసా సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తడంతో వారి ప్రయాణం చివరి నిమిషంలో ఆగిపోయింది. దీంతో వారు నిరాశకు లోనైనా.. టెక్నాలజీ సాయంతో వారు తమ కుమార్తె వివాహ వేడుకలో పాలుపంచుకున్నారు. అమెరికాలో హిమబిందు, రోహిత్‌ల వివాహం జరుగుతుండగా, స్వగ్రామంలోని తమ నివాసం నుంచి తల్లిదండ్రులు వీడియో కాల్ ద్వారా వేడుకను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు.

కళ్లారా కూతురి పెళ్లిని చూడలేకపోయామన్న బాధ ఉన్నప్పటికీ, ఆన్‌లైన్‌లోనే నూతన దంపతులను మనసారా ఆశీర్వదించారు. అంతేకాకుండా, బంధుమిత్రులు, గ్రామస్థుల కోసం తమ గ్రామంలో ఘనంగా విందు భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ప్రపంచం తడబడుతోంది.. కానీ భారత్ దూసుకెళుతోంది : డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్

చిరంజీవి గారి వల్లే డాన్సర్స్ సమస్య లకు న్యాయం జరుగుతుంది : సుమలత

చిరంజీవి గారి వల్లే డాన్సర్స్ సమస్య లకు న్యాయం జరుగుతుంది : సుమలత“చిరంజీవి గారంటే మాకు ఎంతో ఇష్టం. డ్యాన్స్‌ అంటే ముందుగా మాకు ఆయనే గుర్తొస్తారు. ఆయన మా సమస్యను పరిష్కరించాలి. తప్పులు చేసిన మా సభ్యుల్లో కొందరిని నిలదీసి ప్రశ్నించినందుకే ఈ స్థాయిలో వివాదం చేస్తున్నారు” అయితే, యూనియన్‌ను చీల్చేందుకు లేదా సభ్యులను ఇబ్బంది పెట్టేందుకు ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తే సహించేది లేదంటూ సుమలత తీవ్ర హెచ్చరిక చేశారు.

Karthi: ఏజెంట్ బోస్ గా కార్తీ నటించిన సర్దార్ 2 అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా విడుదల

Karthi: ఏజెంట్ బోస్ గా కార్తీ నటించిన సర్దార్ 2 అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా విడుదలఊరిలో డాన్స్ లేస్తూ, సుబ్రమణ్యస్వామికి పాలబిందెలు మోసే దేవుడు.గా పిలువబడే వాడు దేశం క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో వుంటే ఏజెంట్ బోస్ గా ఎలా మారాడు? అన్న పాయింట్ తో సర్దార్ 2 చిత్రం రూపొందిందని విడుదలైన ట్రైలర్ చూస్తే గోచరమవుతోంది. కార్తీ హీరోగా పి.ఎస్. మిత్రన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన బ్లాక్‌బస్టర్ స్పై థ్రిల్లర్ ‘సర్దార్’. దీనికి సీక్వెల్ గా రూపొందిన 'సర్దార్ 2' మూవీ ఇది. సెప్టెంబర్ 10న ఈ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ తెలుగులో విడుదల చేయనుంది.

హీరో కిరణ్ అబ్బవరం నిర్మిస్తున్న మూవీ హతః టైటిల్ ప్రకటన

హీరో కిరణ్ అబ్బవరం నిర్మిస్తున్న మూవీ హతః టైటిల్ ప్రకటనహీరో కిరణ్ అబ్బవరం కేఏ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ స్థాపించారు. బ్యానర్ పై ఇటీవల తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ సినిమాను నిర్మించి విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఇప్పుడు పౌర్ణమి ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ తో కలిసి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని కిరణ్ అబ్బవరం సమర్పణలో అనుష్ గోరక్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. శివశంకర నాయుడు. వై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కుష్లు, రెహమాన్, నమ్రిత ఎంవీ, తనూజ పుట్టుస్వామి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

NBK111 ఫ నందమూరి బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని టైటిల్ & రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్‌మెంట్

NBK111 ఫ నందమూరి బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని టైటిల్ & రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్‌మెంట్#NBK111 నుంచి మరో పెద్ద అప్‌డేట్ రాబోతోంది. చిత్ర నిర్మాతలు సెప్టెంబర్ 6వ తేదీన టైటిల్, విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నారు. గ్లింప్స్ విడుదలైనప్పటి నుండి ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా నుండి వచ్చే ప్రతి అప్‌డేట్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 'వీర సింహారెడ్డి' వంటి బ్లాక్‌బస్టర్‌ను అందించిన బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్ కావడంతో మరిన్ని అంచనాలని పెంచుతోంది.

Kaala Bhairava: కావ్య కళ్యాణ్‌రామ్, కాల భైరవ ఇస్టపడ్డారు త్వరలో పెండ్లి

Kaala Bhairava: కావ్య కళ్యాణ్‌రామ్, కాల భైరవ ఇస్టపడ్డారు త్వరలో పెండ్లిటాలీవుడ్ నటి కావ్య కళ్యాణ్‌రామ్ మరియు సంగీత దర్శకుడు కాల భైరవ, 2026 ప్రారంభం నుండి నెలల తరబడి సాగుతున్న తమ బంధంపై ఊహాగానాలకు రొమాంటిక్ ఫోటోలు మరియు ప్రేమపూర్వక సందేశాలను పంచుకోవడం ద్వారా తెరదించారు. ఈ చిత్రాలలో క్రిస్మస్ చెట్టు వద్ద ఆత్మీయ ఆలింగనాలు, ఆకాశహర్మ్యాల నేపథ్యంలో సాంప్రదాయ దుస్తులలో, మరియు ఇంట్లో ప్రశాంతంగా గడిపిన క్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి.