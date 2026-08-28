Varanasi rumors: వారణాసి ని మరిచిపోకుండా వదంతులతో ప్రచారం చేస్తున్నారా ?
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు నటిస్తున్న చిత్రం 'వారణాసి'. పురాణాలు, ఇతిహాసాల పేరుతో కల్పిక కథతో దర్శకుడు భారీ కథను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఆ మధ్య వారణాసి గ్లింప్స్ ను విడుదల చేశారు. అది మల్టీప్లెక్స్ తో పాటు పలు థియేటర్లలో ప్రదర్శిస్తున్నారు. ప్రేక్షకులు రానురాను రొటీన్ గా మారిపోయి ఆసక్తి కనిపించడంలేదు. ఎందుకంటే ఇంటర్ వెల్ తర్వాత సెకండాఫ్ కుముందు ఇది ప్రదర్శిస్తున్నారు. దానితో అది ప్లే అయ్యాక లోపలికి రావడం కొన్నిచోట్ల జరుగుతోందని తెలుస్తోంది.
Varanasi posters
దానితో ఏదో ఒక కొత్త వార్త రూపంలో అప్ డేట్ లు వస్తున్నాయి. ఈసారి ఆఫ్రియన్ లో వుండే డైనోసార్ ల సన్నివేశాలున్నాయని వదంతులు సోషల్ మీడియాలో వ్యాపించాయి. ఇవి ఊహాగానాలేనా, పబ్లిసిటీలో కొందరు చేసే భాగమా? అని తెలియాల్సి వుంది.
ధృవీకరించని నివేదికల ప్రకారం, 'వారణాసి'లో రుద్ర, మందాకిని ఒక భారీ సన్నివేశం కోసం డైనోసార్ యుగానికి కాలయానం చేస్తారని, ఇది రామాయణ యుద్ధాలు మరియు ప్రపంచవ్యాప్త యాక్షన్తో పాటు ఉత్సాహాన్ని పెంచుతోందని తెలుస్తోంది. ప్రచార పోస్టర్లలో మహేష్ బాబు ప్రాచీన కాలపు దృశ్యాలలో డైనోసార్లతో, ఆఫ్రికన్ సవన్నాలలో, మరియు యోధుల భంగిమలలో కనిపిస్తూ, ఈ చిత్రం పౌరాణిక మరియు అద్భుత దృశ్యాల కలయిక అని సూచిస్తున్నాయి.
కొందరు ఈ 30 నిమిషాల వివరాలను అతిశయోక్తి అని కొట్టిపారేస్తున్నప్పటికీ, రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ₹1,400 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ తెలుగు ఇతిహాసం ఏప్రిల్ 7, 2027న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇది IMAX థ్రిల్స్ మరియు భావోద్వేగ తండ్రీకొడుకుల బంధాలను అందిస్తుందని వాగ్దానం చేస్తోంది.