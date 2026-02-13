గోదావరి జిల్లా తీర ప్రాంతాల్లో 49 తాబేళ్లు చనిపోయాయి.. ఎందుకో తెలుసా?
గత 48 గంటల్లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తీరప్రాంతంలో 49 తాబేళ్లు చనిపోయాయని, ఇది తీరానికి దగ్గరగా జరుగుతున్న అక్రమ చేపల వేటపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. తీరప్రాంతం నుండి అనుమతించబడిన దూరానికి మించి వలలు వేయాల్సిన స్థానిక మత్స్యకారులకు చెందిన ఫిషింగ్ వలలలో తాబేళ్లు చిక్కుకుంటున్నాయని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అటవీ అధికారి (డిఎఫ్ఓ) ఎఫ్ఎ కిరణ్ తెలిపారు.
గత రెండు రోజుల్లో పశ్చిమ గోదావరి తీరప్రాంతంలో నలభై తొమ్మిది తాబేళ్లు చనిపోయాయని, తీరానికి దగ్గరగా చేపలు పట్టే వలలు వేయడంపై తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయని కిరణ్ గురువారం తెలిపారు. పశ్చిమ గోదావరి 19 కిలోమీటర్ల చిన్న తీరప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంది.
తాబేళ్లు ప్రతి 45 నిమిషాలకు ఒకసారి ఉపరితలంపైకి వచ్చి శ్వాస పీల్చుకుని లోతుల్లోకి వెనక్కి తగ్గుతాయి. కానీ తీరానికి దగ్గరగా ఉంచిన చేపల వలల కారణంగా అవి బయటకు రాలేకపోతున్నాయని ఆయన అన్నారు. పరిమిత పరిధిలో వేసిన తీరప్రాంత చేపల వలలలో తాబేళ్లు చిక్కుకుపోతున్నాయని కిరణ్ అన్నారు.
డీఎఫ్వో ప్రకారం, కళ్ళు పైకి లేవడం మరియు మెడలు వాపు వంటివి మునిగిపోతున్నట్లు భౌతిక ఆధారాలు సూచించాయి, పోస్ట్మార్టం పరీక్షల సమయంలో పశువైద్యులు కూడా దీనిని నిర్ధారించారు. కఠినమైన నిఘా, మత్స్యకారులకు అవగాహన శిబిరాలు, జీపీఎస్ నావిగేషన్ వ్యవస్థలను ఉపయోగించి ట్రాక్ బోట్ల ద్వారా అమలును వేగవంతం చేయాలని అటవీ శాఖ మత్స్య శాఖను కోరింది. ఈ చర్యలు సమర్థవంతంగా అమలు కావడం లేదని ఆయన అన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి తీరప్రాంతంలో తాబేళ్లు చనిపోయాయా లేదా మరెక్కడైనా చనిపోయాయా అనేది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు.
ఎందుకంటే మృతదేహాలు ఇతర ప్రాంతాల నుండి ఒడ్డుకు కొట్టుకుపోయే ముందు కొట్టుకుపోవచ్చని అధికారి పేర్కొన్నారు. మెరైన్ పోలీసుల అధికార పరిధి కోనసీమ వరకు మాత్రమే విస్తరించిందని, అవసరమైతే పశ్చిమ గోదావరికి చేరుకోవడానికి సిబ్బంది దాదాపు 60 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుందని ఆయన ఎత్తి చూపారు. కాకినాడ, మచిలీపట్నం, కోనసీమ ప్రాంతాల మాదిరిగా కాకుండా, పర్యవేక్షణ కార్యకలాపాల కోసం జిల్లాలో ఒకే ఒక యాంత్రిక పడవ మాత్రమే ఉందని ఆయన అన్నారు.