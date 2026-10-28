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  4. Cyclone Arnab: 26 cm Rainfall in North AP, 7 Deaths Reported
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 28 October 2026 (17:31 IST)

Cyclone Arnab: అర్నబ్ తుఫాను.. ఉత్తరాంధ్రలో 26సెం.మీ వర్షపాతం.. ఏడుగురు మృతి..?

Cyclone Arnab
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (17:31 IST)
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Cyclone Arnab
అర్నబ్ తుఫాను తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా తీవ్రమైన భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలులు, విద్యుత్ అంతరాయాలతో నష్టాన్ని కలిగించింది. వివిధ జిల్లాల నుండి ఏడుగురు మరణించినట్లు నివేదికలు వచ్చాయి. అయితే రాష్ట్రవ్యాప్త మృతుల సంఖ్య ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించబడలేదు.
 
ఈ తుఫాను అక్టోబర్ 28, బుధవారం నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటింది. దీనివల్ల విశాఖపట్నం, విజయనగరం, అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం, గోదావరి జిల్లాలు ప్రభావితమయ్యాయి. అనేక ప్రాంతాలు వరదలకు గురయ్యాయి. చెట్లు కూలిపోయాయి, విద్యుత్ స్తంభాలు దెబ్బతిన్నాయి. రోడ్లు మూతపడ్డాయి.
 
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) నివేదించిన వర్షపాత గణాంకాల ప్రకారం, ప్రభావిత ప్రాంతంలో నమోదైన అత్యధిక వర్షపాతంలో ఒకటైన విజయనగరం జిల్లాలోని గరివిడిలో 26 సెం.మీ. వర్షం నమోదైంది.
 
అనకాపల్లి, శృంగవరపుకోట, వేపాడ మరియు చీపురుపల్లెలో చెరో 25 సెం.మీ. వర్షం కురిసింది. భీమునిపట్నం, మెంటాడ, ఏలమంచిలిలో 24 సెం.మీ. వర్షం పడగా, గంట్యాడ, రణస్థలంలో 23 సెం.మీ. వర్షం నమోదైంది.
 
గజపతినగరం, నెల్లిమర్ల, విశాఖపట్నం నగరం, మేరకముడిడంలో సుమారు 22 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు కాగా, విజయనగరం పట్టణంలో 21 సెం.మీ వర్షం కురిసింది. ఇదిలా ఉండగా, విశాఖపట్నం, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ, అనకాపల్లి జిల్లాల నుండి తుఫాను సంబంధిత మరణాల నివేదికలు వెలువడ్డాయి.
 
విశాఖపట్నంలో, బాలాజీనగర్‌లో కె. మాధవితో సహా ఇద్దరు మహిళలు వేర్వేరు సంఘటనలలో కూలిన విద్యుత్ స్తంభాల కారణంగా మరణించినట్లు సమాచారం.
 
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని భీమవరంలో ఇద్దరు మరణించినట్లు నివేదికలు వచ్చాయి. చర్చ్ సెంటర్ సమీపంలో చెట్టు కూలడంతో 45 ఏళ్ల చొక్కా కిషోర్ మరణించగా, బొండదవారివీధిలో విద్యుత్ స్తంభం కూలి 34 ఏళ్ల రాంబాబు మరణించినట్లు సమాచారం. కోనసీమ జిల్లాలోని సఖినేటిపల్లి మండలం ప్రకాష్‌పురం గ్రామంలో ఒక వృద్ధురాలు మరణించినట్లు సమాచారం. 
 
భారీ వర్షం, బలమైన గాలుల కారణంగా గుడిసె కూలిపోవడంతో కొల్లు వెంకయమ్మ అనే మరో మహిళ మరణించినట్లు సమాచారం. అనకాపల్లి జిల్లాలోని యలమంచిలిలో ఏడవ మరణం నమోదైంది. తన ఇంటి సమీపంలో పడి ఉన్న విద్యుత్ తీగను తాకడంతో ఒక మహిళ మరణించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
 
ఈ తుఫాను అనేక తీరప్రాంత జిల్లాల్లో ఇళ్లు, దుకాణాలు, రోడ్లు, విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలను కూడా దెబ్బతీసింది. అత్యవసర బృందాలు కూలిపోయిన చెట్లను తొలగిస్తూ, విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరిస్తున్నాయి. తీరాన్ని దాటిన తర్వాత అర్నబ్ తుఫాను బలహీనపడి తీవ్ర తుఫానుగా మారిందని ఐఎండి తెలిపింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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