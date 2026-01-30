అమరావతిలో క్యాంటీ వ్యాలీ వుందని చెప్తాను.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
విదేశాల్లోని ప్రజలు భారతదేశం సాంకేతికత పరంగా ఏమి అందిస్తుందని అడిగినప్పుడు, తాను అమరావతిలో క్వాంటం వ్యాలీ ఉందని చెప్తానని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అమెరికా సిలికాన్ వ్యాలీకి ప్రసిద్ధి చెందిన దేశంతో దీనిని పోల్చి, అధునాతన సాంకేతికతలో భారతదేశం అభివృద్ధిని ఆయన హైలైట్ చేశారు.
గత 30 ఏళ్లలో టెక్నాలజీ గణనీయంగా మారిందని ఆయన అన్నారు. గతంలో, ఐటీ ప్రపంచాన్ని ఆధిపత్యం చేసింది, కానీ ఇప్పుడు ఏఐ ఆవిష్కరణలకు నాయకత్వం వహిస్తుంది. క్వాంటం కంప్యూటింగ్ ద్వారా భారతదేశం భవిష్యత్తులో ముందంజ వేయాలని యోచిస్తోందని ఆయన అన్నారు. అమరావతిలో మొదటి క్వాంటం కంప్యూటర్ ఈ నెలలో వస్తుంది.
అమరావతిని ప్రధాన క్వాంటం హబ్గా అభివృద్ధి చేయడానికి ఏపీ ప్రభుత్వం బలమైన ప్రణాళికలను కలిగి ఉంది. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, నగరాన్ని భారతదేశ క్వాంటం హబ్గా ఉంచడానికి ఏపీ క్వాంటం విజన్ను ఆవిష్కరించింది. తయారీ, ఉద్యోగాలు, ఎగుమతులపై దృష్టి సారించిన దీర్ఘకాలిక పారిశ్రామిక వ్యూహాన్ని నిర్మించడం లక్ష్యం.
బహుళ నిర్మాణాలు, సరఫరా గొలుసులు, శ్రామిక శక్తి శిక్షణను కవర్ చేస్తూ రెండు సంవత్సరాలలో పూర్తి క్వాంటం పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టించాలని చంద్రబాబు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. క్వాంటం నైపుణ్య కార్యక్రమం ఇప్పటికే 50000 మంది విద్యార్థుల రిజిస్ట్రేషన్లను చూసింది.
ఇది $720 మిలియన్ల విలువైన నేషనల్ క్వాంటం మిషన్తో చేతులు కలిపింది. ఇది దేశీయ పరిశోధనల కోసం మాత్రమే కాకుండా ఎగుమతి కోసం అమరావతిలో క్వాంటం కంప్యూటర్లను ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా ప్రపంచ మార్కెట్లను ఆకర్షించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.