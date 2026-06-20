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నిశ్చితార్థం.. పెళ్లి చేసుకోమని మహిళా కానిస్టేబుల్ వేధింపులు.. అంతే గోదావరిలో...?
రాజమహేంద్రవరంలో ఇటీవల వంతెన పైనుంచి గోదావరి నదిలోకి దూకి, చంద్రమల్ల వంశీ అనే 31 ఏళ్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ (ఎస్డీఆర్ఎఫ్) బృందాలు చేపట్టిన విస్తృత గాలింపు చర్యల అనంతరం శనివారం ఉదయం ఆయన మృతదేహం లభించడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసు శాఖ, ఒక మహిళా సహోద్యోగి నుండి ఎదురైన వేధింపులే తన మరణానికి కారణమని పేర్కొంటూ, కుటుంబ సభ్యులు తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. తూర్పు గోదావరి జిల్లా శ్రీరాంపురానికి చెందిన వంశీ, కాకినాడలోని ఏపీఎస్పీ మూడవ బెటాలియన్లో కానిస్టేబుల్గా పనిచేసేవారు. ఆయనకు త్వరలో వివాహ నిశ్చితార్థం జరగాల్సి ఉంది. తనకు తెలిసిన ఒక మహిళా కానిస్టేబుల్ నుండి వంశీ వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఆయన తండ్రి తెలిపారు. ఆమె తనను వివాహం చేసుకోవాలని వంశీపై ఒత్తిడి తెస్తోందని, ఒకవేళ నిరాకరిస్తే ఉద్యోగం పోయేలా చేస్తానని బెదిరిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. ఆమె ఆయనపై మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు కూడా చేశారు.
రాజమహేంద్రవరం. శాఖాధికారులు అతన్ని పిలిపించి, ఈ విషయంపై ప్రశ్నించడంతో పాటు పలుమార్లు కౌన్సెలింగ్ కూడా ఇచ్చారు. గురువారం (జూన్ 18) నాడు, వారు అతన్ని మరోసారి పిలిచి కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించారు. అదే రోజున, వంశీ తన తండ్రికి ఫోన్ చేసి, ఆ తర్వాత గోదావరి నదిలోకి దూకినట్లు సమాచారం.
కుటుంబ సభ్యుల నుంచి అందిన సమాచారం మేరకు పోలీసులు వంతెన వద్దకు చేరుకోగా, అక్కడ అతని బైక్, చెప్పులు లభించాయి. శుక్రవారం నాడు ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టగా, శనివారం అతని మృతదేహం లభ్యమైంది. కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. వేధింపుల ఆరోపణలతో సహా అన్ని కోణాల్లోనూ సమగ్రంగా విచారణ జరుపుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
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