పిఠాపురం పౌరులకు అండగా పవన్ కల్యాణ్.. ఆ పిల్లలకు అండగా డిప్యూటీ సీఎం
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పిఠాపురం ప్రజలకు తాను ఎంత అందుబాటులో ఉన్నాడో మరోసారి చూపించారు. పిఠాపురం పౌరులకు సంబంధించిన అన్ని సమస్యలు పరిష్కారమయ్యేలా ఆయన అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఆయన ఇప్పటికే 42 మంది అనాథలను దత్తత తీసుకున్నారు. వారి నెలవారీ ఖర్చులకు తన మొత్తం జీతం చెల్లిస్తారు. ఇప్పుడు, పవన్ కళ్యాణ్ కొత్తగా అనాథలైన ఇద్దరు పిల్లల సమస్యను పరిష్కరించారు.
పిఠాపురం మాధవపురం గ్రామంలో, ఇద్దరు పిల్లలు కొంతకాలం క్రితం అనాథలుగా మారారు. వారి తండ్రి రెండేళ్ల క్రితం మరణించగా, వారి తల్లి ఇటీవల మరణించింది. ఆ ఇద్దరు పిల్లలకు కూడా ఇల్లు లేదు. వారు డిప్యూటీ సీఎంను ఉద్దేశించి సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియోలో తమ దుస్థితిని వివరిస్తూ ఒక వీడియోను రూపొందించారు.
ఈ వీడియో చూసిన డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి చలించిపోయి, ఇద్దరు పిల్లలకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 5000 ఇవ్వాలని తన అధికారులను ఆదేశించారు. ఇద్దరు పిల్లలకు ఇల్లు నిర్మించేలా చూడాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో పిల్లలను రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో చేర్పించాలని ఆయన అన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరు పిల్లల బాధ్యతను పిఠాపురం జిల్లా కలెక్టర్కు అప్పగించారు.