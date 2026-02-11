అసెంబ్లీకి అలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోయిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి
ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్, ఆయన వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు సభలోకి ప్రవేశించి, కొద్దిసేపటికే నిష్క్రమించారు. ముందుగా వైఎస్ జగన్, వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు జాతీయ గీతం జన గణ మన పాడారు. తరువాత గవర్నర్ ప్రసంగం సందర్భంగా వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు శాంతిభద్రతలను కాపాడాలి అని నినాదాలు చేశారు.
అసెంబ్లీ సమావేశాలకు ముందు సభలో ప్రసంగిస్తున్న గవర్నర్ పట్ల ఇది అగౌరవంగా భావించారు. దీని తర్వాత వారు అసెంబ్లీ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు. జగన్ ఒక ప్రకాశవంతమైన చిరునవ్వుతో కూడిన ప్లకార్డును పట్టుకుని, "వారు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వరు. వారు రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితిని ప్రశ్నించనివ్వరు" అని రాసి ఉంది.
వైసీపీకి ప్రజా వేదికలో సమస్యను పరిష్కరించాలనే నిజమైన ఉద్దేశ్యం ఉంటే, ఈ విషయంపై నిర్మాణాత్మక చర్చ జరిగి ఉండాలి. కానీ జగన్, ఆయన ఎమ్మెల్యేల బృందం అసెంబ్లీలో ఒక దృశ్యాన్ని సృష్టించాలని నిర్ణయించుకుని, ప్రాంగణం నుండి త్వరగా బయటకు వెళ్లిపోవడం చాలా ముందుగానే రూపొందించిన విస్తృత ప్రణాళికలో భాగంగా కనిపించింది.
అసెంబ్లీ సభలో వైకాపా చీఫ్ జగన్, చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్లను చూడటం ఆసక్తికరమైన దృశ్యం. కానీ సమావేశం ప్రారంభమైన కొద్ది నిమిషాలకే జగన్ ప్రాంగణం నుండి వెళ్లిపోయారు. సూపర్ సిక్స్ హామీలను అమలు చేయాలని, నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. అయితే, 11 నిమిషాల వ్యవధిలోనే గవర్నర్ ప్రసంగాన్ని బాయ్ కాట్ చేసి, సభ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు.