శుక్రవారం, 17 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 17 ఏప్రియల్ 2026 (08:26 IST)

ఎన్నికల ఖర్చును తిరిగి చెల్లిస్తే.. అసెంబ్లీ స్థానాన్ని వదులుకుంటాం.. కోనేటి సుమన్

Koneti suman
Koneti suman
గత ఎన్నికల సమయంలో అయిన ఖర్చును తిరిగి చెల్లిస్తే, తన తండ్రి అసెంబ్లీ స్థానాన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని సత్యవేడు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కోనేటి ఆదిమూలం కుమారుడు కోనేటి సుమన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయడం, తిరుపతి జిల్లాలో ఒక రాజకీయ వివాదం చెలరేగేలా చేసింది. 
 
నారాయణవనం జెడ్పీటీసీ సభ్యుడిగా వ్యవహరిస్తున్న సుమన్, గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ కుటుంబం భారీగా వనరులను వెచ్చించిందని, తద్వారా సత్యవేడు నియోజకవర్గంలో దాదాపు 4,000 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించామని పేర్కొన్నారు. గణనీయమైన ఆర్థిక, సంస్థాగత కృషి ఫలితంగానే ఈ ప్రజా తీర్పు లభించిందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
 
ఒకవేళ ఆ ఎన్నికల ఖర్చులను తిరిగి చెల్లిస్తే, తాము ఆ పదవిని వదులుకోవడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడబోమని కోనేటి సుమన్ తెలిపారు.
 
 తన తండ్రి ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుందని... ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎమ్మెల్యేగా ఉంటూ రాజకీయాల్లో చురుకుగా కొనసాగడం అత్యంత కష్టతరంగా మారిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
పార్టీ అంతర్గత పనితీరు పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన సుమన్, తమ కుటుంబానికి దక్కాల్సిన తగిన గుర్తింపు లభించడం లేదని ఆరోపించారు. ఎస్సీ-రిజర్వ్డ్ నియోజకవర్గంలో అగ్రవర్ణానికి చెందిన వ్యక్తిని ఇన్‌చార్జ్‌గా నియమించడాన్ని ఆయన వ్యతిరేకించారు. ఇలాంటి నిర్ణయాలు డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ నిర్దేశించిన రాజ్యాంగ సూత్రాలకు విరుద్ధమని ఆయన వాదించారు.
 
 
 
అంతేకాకుండా, తరచుగా జరుగుతున్న ఇసుక, కంకర అక్రమ రవాణాను సత్యవేడు సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ చూసీచూడనట్లు వదిలేస్తున్నారని సుమన్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఇందులో ప్రమేయం ఉన్నవారిపై ఎలాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం లేదని, అమలు వైఫల్యాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 
 
పార్టీలోని కొందరు నాయకులు ఉద్దేశపూర్వకంగా తన తండ్రికి వ్యతిరేకంగా పనిచేశారని, ఒక దళిత నాయకుడిని ఈ విధంగా లక్ష్యంగా చేసుకోవడం అన్యాయమని సుమన్ ఆరోపించారు.
 
 ఒక మహిళా నాయకురాలు చేసిన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఆదిమూలం పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాత, ఆ మహిళ తన ఫిర్యాదు అసత్యమని, ఒత్తిడితో చేశానని పేర్కొంటూ ఫిర్యాదుదారు హైకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేశారు.
 
 
 
అయితే, పార్టీ నాయకత్వం ఇప్పటివరకు సస్పెన్షన్‌ను ఎత్తివేయకపోగా, నియోజకవర్గంలో పార్టీ కార్యక్రమాల సమన్వయకర్తగా కె. శంకర్ రెడ్డిని నియమించింది. ఈ చర్య ఆదిమూలం వర్గంలో అసంతృప్తికి కారణమైనట్లు సమాచారం.

సోషల్ మీడియాలో కొన్నేళ్ళుగా చక్కర్లు కొడుతున్న ఓ ఫోటోపై పవర్ స్టార్ పపన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా క్లారిటీ ఇచ్చారు. అపుడెపుడో ఓ ఫంక్షన్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ పక్కన కూర్చొనివున్న మహిళను తాను కాదని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఆమె తన ఇన్‌స్టాఖాతాలో ఓ పోస్టును షేర్ చేశారు.

Tamannaah Bhatia: తమన్నా భాటియాకు కోర్టులో చుక్కెదురు

Tamannaah Bhatia: తమన్నా భాటియాకు కోర్టులో చుక్కెదురుపవర్ సోప్స్ లిమిటెడ్ నుండి కోటి రూపాయల నష్టపరిహారం కోరుతూ నటి తమన్నా భాటియా దాఖలు చేసిన కేసును మద్రాస్ హైకోర్టు కొట్టివేయడంతో ఆమెకు న్యాయపరంగా ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఈ విషయం 2011 నాటిది, అప్పుడు తమన్నా పుదుచ్చేరికి చెందిన ఈ కంపెనీపై కేసు దాఖలు చేశారు. బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తన ఒప్పందం ముగిసిన తర్వాత కూడా, ఆ కంపెనీ తన ఫోటోలను సబ్బుల కవర్లు, ప్రకటనలపై వాడుతూనే ఉందని ఆమె ఆరోపించారు. ఆమె ప్రకారం, ఈ అనధికారిక వాడకం తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీసిందని, అందుకే ఆమె నష్టపరిహారం కోరారు. అయితే, గతంలో కూడా ఈ కేసు ఆమెకు అనుకూలంగా రాలేదు.

Nikhil: నిఖిల్ సిద్ధార్థ్.. స్వయంభు నుంచి రారా దేవరా.. సాంగ్ వచ్చేసింది

Nikhil: నిఖిల్ సిద్ధార్థ్.. స్వయంభు నుంచి రారా దేవరా.. సాంగ్ వచ్చేసిందినిఖిల్ సిద్ధార్థ్ నటిస్తున్న 'స్వయంభు' చిత్రం నుండి మొదటి పాట అయిన రారా దేవరా.. సాంగ్ నేడు విడుదలైంది. కొద్దిసేపటి క్రితమే ప్రమో విడుదల చేశారు. మంచి ఎమోషనల్ సాంగ్ గా రవి బస్రూర్‌ బాణీలతో ఆకట్టుకుంది. నిఖిల్, సంయుక్త, నభా నటేష్ తోపాటు వందలాది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఇందులో పాల్గొన్నారు.

Sree Vishnu: నిజాయితీగల కంటెంట్ ఇస్తే శుక్రవారం మనదే అవుతుంది :శ్రీ విష్ణు

Sree Vishnu: నిజాయితీగల కంటెంట్ ఇస్తే శుక్రవారం మనదే అవుతుంది :శ్రీ విష్ణుతిరువీర్ హీరోగా, ఎస్.పి. దుర్గ నరేష్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ ‘పాపం ప్రతాప్’. కృషి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రాకేశ్ రెడ్డి గడ్డం, రుద్రదేవ్ మదిరెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ నుంచి రాబోతున్న ఈ సినిమా. ఏప్రిల్ 17న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ గ్రాండ్‌గా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Satya Dev నా నుండి మరో సినిమా చూడాలని కీరవాణి గారు అడిగారు : వెంకటేష్ మహా

Satya Dev నా నుండి మరో సినిమా చూడాలని కీరవాణి గారు అడిగారు : వెంకటేష్ మహాసూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్‌ జిఎంబి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న 'రావు బహదూర్' చిత్రాన్ని సగర్వంగా అందిస్తోంది. ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. టీజర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత, టీం ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ సింగిల్ 'ఓ సుందరి' ని రిలీజ్ చేశారు.

భరించలేని సయాటికా నొప్పి తగ్గేందుకు ఇంటి చిట్కాలు

భరించలేని సయాటికా నొప్పి తగ్గేందుకు ఇంటి చిట్కాలుసయాటికా(Sciatica) అనేది వెన్నెముక కింది భాగం నుండి మొదలై కాలి చివరి వరకు పాకే నొప్పి. ఇది చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించినప్పటికీ, ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు మరియు వ్యాయామాల ద్వారా మంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. సయాటికా నొప్పి తగ్గడానికి పాటించవలసిన ముఖ్యమైన చిట్కాలు ఏమిటో చూద్దాము. వేడి, చల్లని ప్యాక్స్, ఇది తక్షణ ఉపశమనానికి బాగా పనిచేస్తుంది. నొప్పి మొదలైన మొదటి 2-3 రోజులు ఐస్ ప్యాక్ వాడండి. ఇది వాపును, మంటను తగ్గిస్తుంది. నొప్పి వచ్చిన చోట వేడి నీళ్ల బ్యాగుతో కాపడం పెట్టండి. ఇది రక్త ప్రసరణను పెంచి, కండరాల బిగువును తగ్గిస్తుంది.

మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన ఘనత: అత్యంత క్లిష్టమైన గుండె, భారీ కణితి శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతం

మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన ఘనత: అత్యంత క్లిష్టమైన గుండె, భారీ కణితి శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతంహైదరాబాద్, ఏప్రిల్ 2026: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన మరియు క్లిష్టమైన రెండు పీడియాట్రిక్ కేసులను వైద్యులు విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ కేసులు అధిక నైపుణ్యం, ఖచ్చితత్వం అవసరమైనవిగా వైద్యులు తెలిపారు. 8 సంవత్సరాల బాలిక (బరువు: 21.2 కిలోలు) శ్వాసలో ఇబ్బంది, మెడ నొప్పితో ఆసుపత్రికి వచ్చింది. మెడ మరియు స్పైన్‌కు ఎంఆర్‌ఐ పరీక్షలు నిర్వహించగా, ఛాతి వెనుక భాగంలో 11.6 x 10.6 x 8.7 సెం.మీ పరిమాణంలో భారీ కణితి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ కణితి ప్రధాన రక్తనాళాలు, ముఖ్యంగా అయోర్టా, మరియు స్పైనల్ కాల్‌కు అత్యంత సమీపంగా ఉండటంతో పరిస్థితి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది.

భారతదేశంలో విల్లెరట్ యొక్క గోల్డెన్ హవర్ కలెక్షన్‌ను ఆవిష్కరించిన బ్లాంక్ పెయిన్

భారతదేశంలో విల్లెరట్ యొక్క గోల్డెన్ హవర్ కలెక్షన్‌ను ఆవిష్కరించిన బ్లాంక్ పెయిన్హైదరాబాద్: మనకు స్విజ్జర్లాండ్ అనగానే అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది రిస్ట్ వాచ్ లే. అలాంటి దేశంలో ప్రముఖ వాచ్ ల సంస్థ అనగానే ప్రతీ ఒక్కరూ చెప్పేది బ్లాంక్ పెయిన్. హైదరాబాద్‌కు చెందిన కమల్ వాచ్ కంపెనీ, స్విస్ కు చెందన బ్లాంక్ పెయిన్ భాగస్వామ్యంతో.. ఏప్రిల్ 10, 2026న ఒక ప్రత్యేక ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ద్వారా తమ తాజా విల్లెరెట్ గోల్డెన్ అవర్ కలెక్షన్‌‌ను హైదరాబాద్‌లో విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. భారతీయ విలాసవంతమైన గడియారాల ప్రపంచంలో ఈ బ్రాండ్‌కు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది.

Diabetic Kidney Disease, డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధి నిరోధించేందుకు సింపుల్ టిప్స్

Diabetic Kidney Disease, డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధి నిరోధించేందుకు సింపుల్ టిప్స్డయాబెటిక్ వ్యాధి వస్తే చాలామందిలో కిడ్నీల సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. దీనికి కారణం, మధుమేహం అదుపులో పెట్టేందుకు సరైన ప్రణాళిక అనుసరించకపోవడమే. కనుక డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధిని నిరోధించేందుకు అవసమైన జాగ్రత్తలు పాటించాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధిని నిర్వహించడంలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాలి. కిడ్నీలు దెబ్బతినే ప్రమాదాన్ని, మధుమేహం సమస్యలను తగ్గించడానికి HbA1c స్థాయిలను 7 శాతం కంటే తక్కువగా వుండేట్లు చూసుకోవాలి. పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, పప్పులు వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని ఎంచుకోవాలి.

మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే ఆహార పదార్థాలు కూడా వున్నాయా?

మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే ఆహార పదార్థాలు కూడా వున్నాయా?ఈరోజుల్లో మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా వున్నవారు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. చేస్తున్న ప్రతి పనిలోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురవడం ఎక్కువైంది. దీని నుంచి బైటపడేందుకు యోగా, ధ్యానం వున్నప్పటికీ మనం తినే ఆహార పదార్థాలు కూడా అందుకు సహకరించేవిగా వుండాలి. అలాంటి 6 ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. లెమన్, లేవండర్ తదితర హెర్బల్ టీలను తాగితే క్రమంగా ఒత్తిడి నుంచి రిలాక్స్ అవుతారు. యాంటిఆక్సిడెంట్లు కలిగి వున్న బ్లూబెర్రీలు తింటే మానసిక ఒత్తిడి నుంచి బైటపడవచ్చు. స్ట్రెస్ హార్మోన్లను తగ్గించి, ప్రశాంతతను కలిగించే ఫ్లేవనాయిడ్లు కలిగిన డార్క్ చాక్లెట్ తింటే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
