ఎన్నికల ఖర్చును తిరిగి చెల్లిస్తే.. అసెంబ్లీ స్థానాన్ని వదులుకుంటాం.. కోనేటి సుమన్
గత ఎన్నికల సమయంలో అయిన ఖర్చును తిరిగి చెల్లిస్తే, తన తండ్రి అసెంబ్లీ స్థానాన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని సత్యవేడు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కోనేటి ఆదిమూలం కుమారుడు కోనేటి సుమన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయడం, తిరుపతి జిల్లాలో ఒక రాజకీయ వివాదం చెలరేగేలా చేసింది.
నారాయణవనం జెడ్పీటీసీ సభ్యుడిగా వ్యవహరిస్తున్న సుమన్, గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ కుటుంబం భారీగా వనరులను వెచ్చించిందని, తద్వారా సత్యవేడు నియోజకవర్గంలో దాదాపు 4,000 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించామని పేర్కొన్నారు. గణనీయమైన ఆర్థిక, సంస్థాగత కృషి ఫలితంగానే ఈ ప్రజా తీర్పు లభించిందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఒకవేళ ఆ ఎన్నికల ఖర్చులను తిరిగి చెల్లిస్తే, తాము ఆ పదవిని వదులుకోవడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడబోమని కోనేటి సుమన్ తెలిపారు.
తన తండ్రి ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుందని... ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎమ్మెల్యేగా ఉంటూ రాజకీయాల్లో చురుకుగా కొనసాగడం అత్యంత కష్టతరంగా మారిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పార్టీ అంతర్గత పనితీరు పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన సుమన్, తమ కుటుంబానికి దక్కాల్సిన తగిన గుర్తింపు లభించడం లేదని ఆరోపించారు. ఎస్సీ-రిజర్వ్డ్ నియోజకవర్గంలో అగ్రవర్ణానికి చెందిన వ్యక్తిని ఇన్చార్జ్గా నియమించడాన్ని ఆయన వ్యతిరేకించారు. ఇలాంటి నిర్ణయాలు డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ నిర్దేశించిన రాజ్యాంగ సూత్రాలకు విరుద్ధమని ఆయన వాదించారు.
అంతేకాకుండా, తరచుగా జరుగుతున్న ఇసుక, కంకర అక్రమ రవాణాను సత్యవేడు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ చూసీచూడనట్లు వదిలేస్తున్నారని సుమన్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఇందులో ప్రమేయం ఉన్నవారిపై ఎలాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం లేదని, అమలు వైఫల్యాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
పార్టీలోని కొందరు నాయకులు ఉద్దేశపూర్వకంగా తన తండ్రికి వ్యతిరేకంగా పనిచేశారని, ఒక దళిత నాయకుడిని ఈ విధంగా లక్ష్యంగా చేసుకోవడం అన్యాయమని సుమన్ ఆరోపించారు.
ఒక మహిళా నాయకురాలు చేసిన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఆదిమూలం పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాత, ఆ మహిళ తన ఫిర్యాదు అసత్యమని, ఒత్తిడితో చేశానని పేర్కొంటూ ఫిర్యాదుదారు హైకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేశారు.
అయితే, పార్టీ నాయకత్వం ఇప్పటివరకు సస్పెన్షన్ను ఎత్తివేయకపోగా, నియోజకవర్గంలో పార్టీ కార్యక్రమాల సమన్వయకర్తగా కె. శంకర్ రెడ్డిని నియమించింది. ఈ చర్య ఆదిమూలం వర్గంలో అసంతృప్తికి కారణమైనట్లు సమాచారం.