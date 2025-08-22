అటెండెన్స్ మినహాయింపు.. ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షల కోసం దరఖాస్తుల ఆహ్వానం
Inter Attendance Exemption
2026 మార్చిలో జరిగే ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షల (ఐపీఈ) కోసం హాజరు మినహాయింపు, గ్రూప్ మార్పులను కోరుకునే ప్రైవేట్ అభ్యర్థులు ఆగస్టు 22- సెప్టెంబర్ 26 మధ్య దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి (బీఐఈ) ప్రకటించింది.
హాజరు మినహాయింపు కోసం దరఖాస్తు రుసుము రూ.1,500 అని బీఐఈ కార్యదర్శి కృతికా శుక్లా ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. రూ.500 ఆలస్య రుసుముతో దరఖాస్తులు సెప్టెంబర్ 27 నుండి అక్టోబర్ 18 వరకు స్వీకరించబడతాయి.
ఎస్ఎస్సీ లేదా దాని తత్సమాన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన తర్వాత ఒక సంవత్సరం గ్యాప్ ఉన్నవారు.. మొదటి లేదా రెండవ సంవత్సరంలో విఫలమైన, శాస్త్రాల నుండి కళలు, మానవ శాస్త్రాలకు మారాలనుకునే విద్యార్థులు, గణితాన్ని అదనపు సబ్జెక్టుగా ఎంచుకునే బీఐపీసీ విద్యార్థులు, బీఐఈ నిబంధనల ప్రకారం ఇతరులు అర్హులని కార్యదర్శి తెలిపారు.