బుధవారం, 6 మే 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 6 మే 2026 (22:05 IST)

Mahanadu: నెల్లూరులో ప్రారంభమైన తెలుగుదేశం మహానాడు పనులు

Telugudesam
నెల్లూరు జిల్లా, కోడవలూరు మండలంలోని ఇఫ్కో కిసాన్ సెజ్ వద్ద భూమి పూజ నిర్వహించడంతో, తెలుగుదేశం పార్టీ బుధవారం నాడు తన వార్షిక సమ్మేళనం 'మహానాడు' ఏర్పాట్లను ప్రారంభించింది. మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ కార్యక్రమం మే 27 నుండి 29 వరకు జరగనుంది. 
 
మంత్రులు పొంగూరు నారాయణ, ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, నెల్లూరు ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, పార్టీ నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. 
 
భారీ సంఖ్యలో పాల్గొనేవారికి ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు వీలుగా ఈ వేదికను ఎంపిక చేసినట్లు పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్సీ బీద రవిచంద్ర తెలిపారు. అలాగే పార్కింగ్, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, వసతి, భోజన సదుపాయాల కోసం ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
జిల్లా నలుమూలల నుండి పార్టీ కార్యకర్తల భాగస్వామ్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత వైభవంగా, భారీ ఎత్తున నిర్వహించనున్నట్లు నాయకులు తెలిపారు.

Lavanya Tripathi: షూటింగ్ తర్వాత, నేను చెకప్ కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్లేదాన్ని: లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల

Lavanya Tripathi: షూటింగ్ తర్వాత, నేను చెకప్ కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్లేదాన్ని: లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెలఆనంది ఆర్ట్స్ సమర్పణలో దుర్గాదేవి పిక్చ‌ర్స్ బ్యానర్‌పై నాగ‌మోహ‌న్ నిర్మాణంలో లావ‌ణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల, దేవ్ మోహన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో రానున్న చిత్రం ‘సతీ లీలావతి’. భీమిలీ కబడ్డీ జట్టు, ఎస్‌.ఎం.ఎస్‌(శివ మ‌న‌సులో శృతి) ఫేమ్ తాతినేని స‌త్య ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని మే 8న వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా గ్రాండ్ రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం నాడు లావణ్య త్రిపాఠి మీడియాతో ముచ్చటించారు.

Jo Sharma: బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్స్ అనిపించుకోవడమే నా లక్ష్యం: జో శర్మ

Jo Sharma: బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్స్ అనిపించుకోవడమే నా లక్ష్యం: జో శర్మఇండియ‌న్ ఇండ‌స్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారిన మూవీ "M4M (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్)". అమెరికన్ నటి జో శర్మ ప్రధాన పాత్రలో, దర్శకుడు మోహన్ వడ్లపట్ల తెరకెక్కించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ M4M (Motive For Murder) చిత్రం మే 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. PVR Inox Pictures ద్వారా విడుదలవుతున్న ఈ సినిమా తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా జో శర్మ సినిమా గురించి, త‌న కెరీర్ గురించి ఈ భామ చెప్పిన‌ విశేషాలు ఇవి..

Avika Gor: విషపూరిత ప్రేమ థ్రిల్లర్ అగ్లీ స్టోరీ ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ

Avika Gor: విషపూరిత ప్రేమ థ్రిల్లర్ అగ్లీ స్టోరీ ట్రైలర్ ఆవిష్కరణఇటీవల ఖమ్మంలో జరిగిన 'అగ్లీ ప్రపోజల్ ఈవెంట్'లో తెలుగు సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'అగ్లీ స్టోరీ' ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. నేడు డైరెక్టర్ సాగర్ కె చంద్ర చేతులు మీదుగా అగ్లీ స్టోరీ ట్రైలర్ విడుదల జరిగింది. ఒక బొమ్మపై వ్యామోహం ఉన్న వ్యక్తి, రక్తం పూసిన గోడలు వంటి వెంటాడే దృశ్యాలు, శ్రవణ్ భరద్వాజ్ అందించిన గగుర్పాటు కలిగించే సంగీతంతో ఈ ట్రైలర్ రూపొందించబడింది. వ్యామోహంతో కూడిన భర్తగా శ్రీ నందు, అతడిని గందరగోళంలోకి లాగే అవికా గోర్ నటించిన ఈ చిత్రం, దర్శకుడు ప్రణవ స్వరూప్ దర్శకత్వంలో ప్రేమ యొక్క వినాశకరమైన కోణాన్ని అన్వేషిస్తుంది.

Bhagyashree Borse: శివకార్తికేయన్ చిత్రం సెయాన్ లో హీరోయిన్ గా భాగ్యశ్రీ బోర్సే

Bhagyashree Borse: శివకార్తికేయన్ చిత్రం సెయాన్ లో హీరోయిన్ గా భాగ్యశ్రీ బోర్సేవెర్సటైల్ స్టార్ శివకార్తికేయన్, దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్ దర్శకత్వంలో, కమల్ హాసన్, ఆర్. మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం సెయాన్. అమరన్ తర్వాత శివకార్తికేయన్ మరోసారి రాజ్‌కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్‌తో కొలాబరేట్ కావడం విశేషం. విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు కమర్షియల్ విజయాన్ని అందుకున్న ఆ చిత్రంతో ఏర్పడిన క్రియేటివ్ జర్నీ ఇప్పుడు మరింత బలపడింది.

TVK విజయ్ ఎలాంటివారో చెప్పిన నటి శ్రియ

TVK విజయ్ ఎలాంటివారో చెప్పిన నటి శ్రియదక్షిణాది ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ శ్రియ తమిళనాడు రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి TVK విజయ్ గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె పేర్కొంటూ... విజయ్ తో సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఎన్నో విషయాలను గమనించాను. ఆయన ఎంతో కష్టజీవి. అన్నిటికీ మించి తన అభిమానుల కోసం, ప్రజల కోసం ఎప్పటి నుంచో సామాజికంగా చేస్తూనే వస్తున్నారు. ఒక రోజు మండువేసవి సమయంలో చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతోంది. నేను కారవాన్లో వున్నా. ఆ సమయంలో విజయ్ ను చూసేందుకు, ఫోటోలు దిగేందుకు కొంతమంది అభిమానులు వచ్చారు.

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com