Mahanadu: నెల్లూరులో ప్రారంభమైన తెలుగుదేశం మహానాడు పనులు
నెల్లూరు జిల్లా, కోడవలూరు మండలంలోని ఇఫ్కో కిసాన్ సెజ్ వద్ద భూమి పూజ నిర్వహించడంతో, తెలుగుదేశం పార్టీ బుధవారం నాడు తన వార్షిక సమ్మేళనం 'మహానాడు' ఏర్పాట్లను ప్రారంభించింది. మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ కార్యక్రమం మే 27 నుండి 29 వరకు జరగనుంది.
మంత్రులు పొంగూరు నారాయణ, ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, నెల్లూరు ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, పార్టీ నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
భారీ సంఖ్యలో పాల్గొనేవారికి ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు వీలుగా ఈ వేదికను ఎంపిక చేసినట్లు పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్సీ బీద రవిచంద్ర తెలిపారు. అలాగే పార్కింగ్, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, వసతి, భోజన సదుపాయాల కోసం ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
జిల్లా నలుమూలల నుండి పార్టీ కార్యకర్తల భాగస్వామ్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత వైభవంగా, భారీ ఎత్తున నిర్వహించనున్నట్లు నాయకులు తెలిపారు.