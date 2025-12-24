బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025 (17:37 IST)

2025లో తిరుపతి ఎలా ఇన్‌స్టామార్ట్ చేసింది?

Tomatoes
కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
తిరుపతి: భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కన్వీనియన్స్-షాపింగ్ కేంద్రాలలో ఒకటిగా తిరుపతి నిశ్శబ్దంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. భారతదేశపు మార్గదర్శక వేదిక అయిన ఇన్‌స్టామార్ట్, హౌ ఇండియా ఇన్‌స్టామార్టెడ్ 2025లో నగరం కేవలం కిరాణా సామాగ్రిని టాప్ అప్ చేయడం మాత్రమే కాదని - ఇది కన్వీనియన్స్ షాపింగ్‌ను పునర్నిర్వచించిందని వెల్లడించింది. నగరంలోని అగ్రశ్రేణి కొనుగోలుదారుడు రూ.3.89 లక్షలు ఖర్చు చేసి, వారి కార్ట్‌ను ప్రోటీన్-ప్యాక్డ్ గ్రీక్ పెరుగు, రుచిలేని వెయ్ ప్రోటీన్, ప్రీమియం ట్రిమ్మర్, గ్రూమింగ్ టూల్స్, పోర్టబుల్ స్టోరేజ్ డ్రైవ్‌లు, అధిక-సామర్థ్యం గల మెమరీ కార్డ్‌లు, ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో నింపారు. తద్వారా తన కార్ట్‌ను ఫిట్‌నెస్, టెక్, రోజువారీ అవసరాల మిశ్రమంగా మార్చారు. ఆ యూజర్ తర్వాత, రూ. 1.8-రూ. 2.3 లక్షల మార్కును దాటిన పవర్ యూజర్లు చాలామంది ఉన్నారు. తిరుపతి వేగంగా కొనుగోలు చేయడమే కాదు, పెద్దగా కొనుగోలు చేస్తోంది.
 
రోజువారీ నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు, నగరంలో కిరాణాయేతర షాపింగ్‌లో అసాధారణ పెరుగుదల కనిపించింది. క్రీడలు- ఫిట్‌నెస్ విభాగంలో గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం 27 రెట్ల వృద్ధిని నమోదు చేసింది, ఇది నగరం ఆరోగ్యం గురించి తీవ్రంగా ఆలోచిస్తోందని సూచిస్తుంది. డ్రై ఫ్రూట్స్, వంట నూనెలు, క్లీనింగ్ అవసరాలు, బ్యూటీ ఉపకరణాలు కూడా బాగా పెరిగాయి, తిరుపతి ఇన్‌స్టామార్ట్ బాస్కెట్లు ఆరోగ్యంగా, బలంగా మరియు మరింత వైవిధ్యంగా మారుతున్నాయని చూపిస్తుంది.
 
తిరుపతి ముందుగానే షాపింగ్ చేస్తోంది. అదీ చాలా ముందుగానే. నగరంలో ఉదయం వేళల్లో టమోటాలు, ఉల్లిపాయల కోసం భారీ కొనుగోళ్లు జరిగాయి, ఆలయ గంటలు మోగడానికి ముందే తర్కారీ అమ్మకాలు ప్రారంభమయ్యాయని ఇది రుజువు చేసింది.
 
భారతదేశంలో క్విక్ కామర్స్ కేవలం సౌకర్యానికి మించి విస్తరించింది. ఇది కేవలం ఒక సేవ మాత్రమే కాదు, ఆధునిక భారతీయ జీవనశైలిలో ఒక భాగం. చివరి నిమిషంలో టాప్-అప్‌లు, ప్రేరణ కొనుగోళ్లుగా ప్రారంభమైన ఈ క్విక్ కామర్స్, ఇప్పుడు ప్రణాళికాబద్ధమైన కొనుగోళ్లు, రోజువారీ నిత్యావసర వస్తువుల నుండి ప్రీమియం ట్రీట్‌ల వరకు పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేయటం కూడా ఉన్నాయి. ఇన్‌స్టామార్ట్ ప్రజలకు అవసరమైన ప్రతిదానికీ విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా నిరూపించబడుతోంది, అది అత్యవసరం, సంతృప్తికరమైనది లేదా వారి దినచర్యలో భాగం అయినా, వారు మా నుండి ఆశించే వేగం మరియు విశ్వసనీయతతో అందించబడుతుంది అని స్విగ్గీ, చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్, హరి కుమార్ గోపీనాథన్ అన్నారు. 
 
2025లో తిరుపతి అత్యధికంగా ఏది ఇన్‌స్టామార్ట్ చేసినది
ఉదయం మందిర్+మండి శక్తి : ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు, పాలు, పెరుగు కోసం నగరం ఉదయాన్నే మేల్కొంది, అన్నీ పెద్ద ఎత్తున ప్రారంభమయ్యాయి. తిరుపతి తమ రోజును అక్షరాలా ఇన్‌స్టామార్ట్‌తో ప్రారంభించింది.
 
స్నాక్-ఫస్ట్ సిటీ: చిప్స్, క్రిస్ప్స్, సోడా, మినరల్ వాటర్, చక్కెర తిరుపతిలో అత్యధికంగా ఆర్డర్ చేయబడిన వస్తువులుగా నిలిచాయి. కారకరలాడటం ప్రసాదం అయితే, తిరుపతి దానిని ప్రతిరోజూ పంపిణీ చేస్తుంది.
 
గృహోపకరణాలు బలంగా వున్నాయి: స్నాక్స్‌తో పాటు, చక్కెర, హైడ్రేషన్ ఎసెన్షియల్స్ వంటి ప్రధాన వస్తువులు ఏడాది పొడవునా బండ్లపై ఆధిపత్యం చెలాయించాయి.
 
తిరుపతి యొక్క అతి పెద్ద కొనుగులుదారులు- హై-వాల్యూ కార్ట్స్
ప్రీమియం, సౌకర్యవంతమైన షాపింగ్‌ను స్వీకరించిన తిరుపతి ధైర్యంగా సంవత్సరం, 2025. 
 
స్థిరంగా అధిక ఖర్చు చేస్తోన్న వారితో కూడిన నగరం: తదుపరి నాలుగు హెవీ-హిట్టర్‌లు రూ. 2.3 లక్షలు, రూ. 2.1 లక్షలు, 2.02 లక్షలు మరియు రూ. 1.8 లక్షలు ఖర్చు చేశారు. మెరుపు వేగంతో డెలివరీ చేయబడిన పెద్ద-టికెట్ ఆన్‌లైన్ కొనుగోళ్లతో తిరుపతి పెరుగుతున్న సౌకర్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
తిరుపతి బండ్లను బరువుగా మార్చినవి: ఫిట్‌నెస్ గేర్, ప్రీమియం ప్యాంట్రీ స్టేపుల్స్, వేడుక కొనుగోళ్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు రోజువారీ జీవితంలో తప్పనిసరిగా ఉండవలసిన వస్తువుల మిశ్రమం.
 
ఇదే సమయంలో, 2025లో భారతదేశంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలు కేవలం షాపింగ్ మాత్రమే కాదు; ఇన్‌స్టామార్ట్‌తో రోజువారీ జీవితాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నాయి. పాలు దేశంలో నంబర్ 1 తప్పని సరి పదార్దాలుగా ఉద్భవించాయి, భారతదేశం సెకనుకు 4కు పైగా ప్యాకెట్ల పాలను ఆర్డర్ చేసింది; 26,000 ఒలింపిక్-పరిమాణ కొలనులను నింపడానికి సరిపోతుంది. భారతదేశంలో కూడా భారీగా కొనుగోళ్లు జరిగాయి, హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఒక వినియోగదారుడు ఈ సంవత్సరంలోనే అత్యంత పెద్ద ఆర్డర్‌ను రూ. 4.3 లక్షలకు ఇచ్చి, మూడు ఐఫోన్ 17 ప్రోలను కొనుగోలు చేశారు.
 
హౌ ఇండియా ఇన్‌స్టామార్టెడ్ 2025 ... ప్రధాన అంశాలు
ఈ సంవత్సరంలో అతి చిన్న కార్ట్? బెంగళూర్ లో ఓకే ప్రింట్ అవుట్ కోసం రూ. 10 ఖర్చు చేసారు. 
 
అతి పెద్ద సింగిల్ కార్ట్: హైదరాబాద్ లో ఒక వినియోగదారుడు రూ.4.3 లక్షల రూపాయలను ఒకటి కాదు మూడు ఐ ఫోన్ల కోసం ఖర్చు చేశారు
 
ఈ రెండిటి నడుమ? బెంగళూర్ లో ఒక వినియోగదారుడు ఐ ఫోన్ తో పాటుగా లైమ్ సోడాలను ఒకే కార్ట్ లో ఆర్డర్ చేశారు
 
రిపీట్ కొనుగోళ్లు: కొచ్చి లో ఒక వినియోగదారుడు 22 ఐ ఫోన్స్ పై 22  లక్షల రూపాయలను ఖర్చు చేసారు.అదీ రోజుకు ఒకటి చొప్పున కొంటూ.. 
 
డైరీ ఆధిపత్యం: సెకనుకు నాలుగు పైగా పాల ప్యాకెట్లను ఇండియా ఆర్డర్ చేసింది. పనీర్ చీజ్ పై ఆధిపత్యం వహిస్తూ 62% వృద్ధి నమోదు చేసింది 
 
అర్ధ రాత్రి మంచీస్:  మాసాలా ఫ్లేవర్డ్ చిప్స్ ను అర్ధ రాత్రి ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేస్తున్నారు, 10 నగరాలలో 9 చోట్ల ఇదే ధోరణిఉంది. 
 
టెక్ & గాడ్జెట్స్: ఇన్ స్టామార్ట్ వినియోగ దారులు బ్లూ టూత్ స్పీకర్స్, ఎస్ఎస్డి, రోబోటిక్ వ్యాక్యూమ్స్ పై ఏకంగా 2.69 లక్షల రూపాయలు  ఖర్చు చేసారు నోయిడాలో ఇది నమోదు అయింది. 
 
ఫెస్టివ్ ఫ్లెక్స్: బెంగళూర్ వినియోగదారుడు ఒక కేజీ వెండి ఇటుకను 1.97 లక్షల రూపాయలకు దివాలీ రోజు కొనుగోలు చేశారు 
 
గోల్డ్ రష్: ముంబైలో ఒక వినియోగదారుడు 15.16 లక్షల రూపాయలు బంగారం కోసం ఖర్చు చేసారు. ధన్ తేరస్ రోజున వృద్ధి 5 రేట్లు నమోదు చేసింది. 
 
కిచెన్ ఎంవిపిలు: కరివేపాకు, పెరుగు, పాలు, అరటి పళ్ళు మరల మరల కొనుగోలు చేశారు. కొచ్చిలో ఒక వినియోగదారుడు 368 సార్లు కరివేపాకు ఆర్డర్ చేశారు
 
పవర్ యూజర్స్: కొలకత్తా, ముంబై, కొచ్చి, గురుగావ్, అన్ని నగరాలలో 2025లో 1000కు పైగా ఆర్డర్స్ చేసిన వినియోగదారులు వున్నారు. 
 
పీక్ హవర్స్: ఉదయం 7-11, సాయంత్రం 4-7 గంటలు సమయంలో కార్ట్ త్వరగా ఫిల్ అవుతున్నాయి. 
 
వేగవంతమైన డెలివరీ: 2 మినిట్ మాగ్గీ కోసం లక్నోలో రెండు నిమిషాల కంటే తక్కువ సమయంలోనే డెలివరీ చేశారు
 
అతిపెద్ద టిప్: రూ. 68,600ను ఒక బెంగళూర్ వినియోగదారుడు ఇచ్చాడు.

ఆడియో లాంచ్ వేడుకలో రాజకీయ ప్రసంగాలు నో : మలేషియా పోలీస్ ఆంక్షలు

ఆడియో లాంచ్ వేడుకలో రాజకీయ ప్రసంగాలు నో : మలేషియా పోలీస్ ఆంక్షలుకోలీవుడ్ హీరో విజయ్ తాజా చిత్రం జన నాయగన్. హెచ్.వినోద్ దర్శకుడు. సంక్రాంతికి విడుదలకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 27వ తేదీన మలేషియాలో ఈ చిత్రం ఆడియో రిలీజ్ వేడుక జరుగనుంది. అయితే, ఆడియో లాంచ్ వేడుకలో ఎలాంటి రాజకీయ ప్రసంగాలు ఉండకూడదని ఆ దేశ పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు.

ఏమ్మా అనసూయ, ఈ ఇష్యూలోకి మీరెందుకు వచ్చారు?: నటుడు శివాజీ ప్రశ్న

ఏమ్మా అనసూయ, ఈ ఇష్యూలోకి మీరెందుకు వచ్చారు?: నటుడు శివాజీ ప్రశ్నహీరోయిన్ల వస్త్రధారణపై హీరో శివాజీ క్షమాపణలు చెబుతూనే వున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... అసలు ఈ ఇష్యూలోకి అనసూయ గారు ఎందుకు వచ్చారో అర్థం కావడంలేదు. కనీసం నేను ఆమె పేరును కూడా ఎత్తలేదు. మధ్యలోకి వచ్చేసారు. నేను వస్త్రధారణ గురించి మాట్లాడాను. కానీ అనకూడని పదం నా నోటి నుంచి దొర్లింది. ఇప్పటికీ నేను చింతిస్తున్నా. అసలు ఆ మాట నా నోటి నుంచి ఎలా వచ్చిందా అని. ప్రతి ఒక్కడికి కర్మ వుంటుంది కదా. అదే నాకు వుండి వుంటుంది. నా భార్యాపిల్లలతో ఫేస్ చేయలేకపోతున్నా. వాళ్లకి మాత్రమే భయపడుతున్నా. అంతేగానీ నేను ఎవ్వరికీ భయపడను.

ఎవరికీ భయపడను.. జగన్‌ను కూడా విమర్శించా... మాటలకు కట్టుబడివున్నా : హీరో శివాజీ

ఎవరికీ భయపడను.. జగన్‌ను కూడా విమర్శించా... మాటలకు కట్టుబడివున్నా : హీరో శివాజీతాను ఎవరికీ భయపడనని, గతంలో కూడా వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నపుడే విమర్శలు చేశానని కానీ ఎక్కడా కూడా తప్పు దొర్లలేదని హీరో శివాజీ అన్నారు. అయితే, దండోరా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఆ రెండు పదాలు మినహా మిగిలిన మాటలకు కట్టుబడివున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు.

అమెరికా వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తున్న ఒకప్పటి హాలీవుడ్ స్టార్, ఏమైంది?

అమెరికా వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తున్న ఒకప్పటి హాలీవుడ్ స్టార్, ఏమైంది?ఒకప్పుడు అతడు ఓ స్టార్ హీరో. అతడు నటించిన Neds Declassified అనే చిత్రం హాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో రికార్డు బద్ధలుకొట్టింది. ఆ చిత్రంలో అతడు చైల్డ్ ఆర్టిస్టుగా నటించాడు. అతడి పేరు టైలర్ చేజ్. ప్రస్తుతం 36 ఏళ్లున్న ఈ స్టార్ హీరో గుర్తుపట్టలేని విధంగా మారిపోయాడు. అమెరికా లోని లాస్ ఏంజిలిస్ వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తూ కనిపించాడు. దీనితో ఆయనను అలా చూసిన వారు షాకయ్యారు. ఇంతకీ అతడు ఎందుకలా మారిపోయాడు? టేలర్ చేజ్ తల్లి మాట్లాడుతూ... మా అబ్బాయి బైపోలార్ రుగ్మతతో బాధపడుతున్నాడు. అతడి చేతికి ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా అతడికి సాయపడదు.

నిధి అగర్వాల్‌ను అసభ్యంగా తాకిన పోకిరీలు

నిధి అగర్వాల్‌ను అసభ్యంగా తాకిన పోకిరీలుహైదరాబాద్ నగరంలో హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల పట్ల పలువురు పోకిరీలు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఓ ఈవెంట్‌లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన ఆమెను అసభ్యంగా తాకారు. మరికొందరు ఆమెను చుట్టుముట్టి అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటనపై వాయిస్ ఆఫ్ ఉమెన్ తీవ్రంగా స్పందించింది.

ఆరోగ్యకరమైన ట్విస్ట్‌తో పండుగ వేడుకలను జరుపుకోండి: డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్

ఆరోగ్యకరమైన ట్విస్ట్‌తో పండుగ వేడుకలను జరుపుకోండి: డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్రుచికరమైనది, ఓదార్పునిచ్చేది, వేడుకలకు తగినది... ఈ కేక్ పండుగ సీజన్‌కు సరైన డెజర్ట్. ఇది ఆనందాన్ని ఇస్తూనే సమతుల్యంగా ఉంటుంది. అందరూ మళ్లీ మళ్లీ అడిగి తినేలా ఉండే ఈ కేక్‌ను ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ చూడండి డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్ తయారీ సమయం: 60 నిమిషాలు వడ్డన: 8-అంగుళాల కేక్ (సుమారు 10 ముక్కలు) కావలసిన పదార్థాలు: బాదం పిండి- 2 కప్పులు (180 గ్రాములు) గుడ్లు- 4 మధ్యస్థ పరిమాణం (196 గ్రాములు) డార్క్ చాక్లెట్- 1/2 కప్పు (100 గ్రాములు) మేపుల్ సిరప్- 1/2 కప్పు (113 మి.లీ) నెయ్యి- 1/4 కప్పు (40 మి.లీ)

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్సెయింట్ లూయిస్: అమెరికాలో తెలుగు వారి కోసం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా సెయింట్ లూయిస్‌ మహాత్మ గాంధీ సెంటర్‌లో ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఉచిత ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్‌ను అత్యంత విజయవంతంగా నిర్వహించింది. మిస్సోరీ నాట్స్ విభాగం నిర్వహించిన ఈ వైద్యశిబిరంలో స్థానిక తెలుగు వారితో పాటు ఇతర వర్గాల వారికి వైద్య సేవలు ఉచితంగా అందించారు. ఈ శిబిరంలో ప్రముఖ వైద్యులు పాల్గొని రోగులకు ఉచితంగా వైద్య సలహాలు, పరీక్షలు నిర్వహించారు.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండిక్రిస్మస్ పండుగ సమీపిస్తోంది. తనతో పాటుగా ఉత్సాహం, ఆహ్లాదం, పండుగ ఆనందం యొక్క వాగ్దానాన్ని తెస్తుంది. ఈ సీజన్ మనల్ని అర్థవంతమైన క్షణాలను ఆరాధించడంతో కలిపి, ఆనందాన్ని కలిగించే రుచులను ఆస్వాదించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం, మీ హాలీడే భోజనాలను సమున్నతం చేసుకోండి, కాలిఫోర్నియా బాదం యొక్క ఆరోగ్యకరమైన మంచితనంతో బహుమతి సంప్రదాయాలను కొనసాగించండి. సహజ సిద్దమైన 15 ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉన్న ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, శాశ్వత శక్తిని అందిస్తాయి. ఆకలి నియంత్రణలో సహాయపడతాయి. సమావేశాలు, విస్తృతమైన భోజనం, ప్రయాణాలతో నిండిన నెలలో అత్యంత విలువైనది, బాదం.

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దుమధుమేహం వ్యాధి కారణంగా కిడ్నీలు దెబ్బతినే స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం పాటు నియంత్రణలో లేనప్పుడు, అవి కిడ్నీలోని వడపోత వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. ఫలితంగా మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బయటికి కనిపించవు. వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కాళ్ళు, పాదాలు, చీలమండలు లేదా చేతుల్లో ద్రవం పేరుకుపోవడం వల్ల వాపు వస్తుంది. మూత్రంలో నురుగు రావడం... అంటే ప్రోటీన్ పోవడం వల్ల అలా నురుగు వస్తుంది.

ఫ్యాషన్‌లో కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్న బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్

ఫ్యాషన్‌లో కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్న బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ఫ్యాషన్ కళకు తెలిసిన పద్ధతులను అధిగమించి ఒక కొత్త అమోఘమైన కథను సమర్పిస్తూ బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ ఈ సంవత్సరం ఎడిషన్‌ను ముగించింది. దిగ్గజపు హౌరా బ్రిడ్జి యొక్క నాటకీయమైన నేపధ్యంలో, నగరం యొక్క చారిత్రాత్మక హుగ్లీ నదిని అద్భుతమైన రన్ వేగా మార్చే ఈ ముగింపు ఎడిషన్ డిజైనర్ అనామిక ఖన్నాచే ప్రయోగాత్మకమైన కలక్షన్‌ను ప్రదర్శించింది. ఆకర్షణీయమైన ఇషాన్ ఖట్టర్ ప్రదర్శనలో ప్రధాన ఆకర్షణతో ఇది సంప్రదాయాన్ని అధిగమించి డిజైన్‌ను ముందుకు తీసుకువెళ్లింది, ఫ్యాషన్‌ను తదుపరి యుగంలోకి తీసుకువెళ్లింది.
