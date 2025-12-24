తిరుపతి: భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కన్వీనియన్స్-షాపింగ్ కేంద్రాలలో ఒకటిగా తిరుపతి నిశ్శబ్దంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. భారతదేశపు మార్గదర్శక వేదిక అయిన ఇన్స్టామార్ట్, హౌ ఇండియా ఇన్స్టామార్టెడ్ 2025లో నగరం కేవలం కిరాణా సామాగ్రిని టాప్ అప్ చేయడం మాత్రమే కాదని - ఇది కన్వీనియన్స్ షాపింగ్ను పునర్నిర్వచించిందని వెల్లడించింది. నగరంలోని అగ్రశ్రేణి కొనుగోలుదారుడు రూ.3.89 లక్షలు ఖర్చు చేసి, వారి కార్ట్ను ప్రోటీన్-ప్యాక్డ్ గ్రీక్ పెరుగు, రుచిలేని వెయ్ ప్రోటీన్, ప్రీమియం ట్రిమ్మర్, గ్రూమింగ్ టూల్స్, పోర్టబుల్ స్టోరేజ్ డ్రైవ్లు, అధిక-సామర్థ్యం గల మెమరీ కార్డ్లు, ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్తో నింపారు. తద్వారా తన కార్ట్ను ఫిట్నెస్, టెక్, రోజువారీ అవసరాల మిశ్రమంగా మార్చారు. ఆ యూజర్ తర్వాత, రూ. 1.8-రూ. 2.3 లక్షల మార్కును దాటిన పవర్ యూజర్లు చాలామంది ఉన్నారు. తిరుపతి వేగంగా కొనుగోలు చేయడమే కాదు, పెద్దగా కొనుగోలు చేస్తోంది.
రోజువారీ నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు, నగరంలో కిరాణాయేతర షాపింగ్లో అసాధారణ పెరుగుదల కనిపించింది. క్రీడలు- ఫిట్నెస్ విభాగంలో గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం 27 రెట్ల వృద్ధిని నమోదు చేసింది, ఇది నగరం ఆరోగ్యం గురించి తీవ్రంగా ఆలోచిస్తోందని సూచిస్తుంది. డ్రై ఫ్రూట్స్, వంట నూనెలు, క్లీనింగ్ అవసరాలు, బ్యూటీ ఉపకరణాలు కూడా బాగా పెరిగాయి, తిరుపతి ఇన్స్టామార్ట్ బాస్కెట్లు ఆరోగ్యంగా, బలంగా మరియు మరింత వైవిధ్యంగా మారుతున్నాయని చూపిస్తుంది.
తిరుపతి ముందుగానే షాపింగ్ చేస్తోంది. అదీ చాలా ముందుగానే. నగరంలో ఉదయం వేళల్లో టమోటాలు, ఉల్లిపాయల కోసం భారీ కొనుగోళ్లు జరిగాయి, ఆలయ గంటలు మోగడానికి ముందే తర్కారీ అమ్మకాలు ప్రారంభమయ్యాయని ఇది రుజువు చేసింది.
భారతదేశంలో క్విక్ కామర్స్ కేవలం సౌకర్యానికి మించి విస్తరించింది. ఇది కేవలం ఒక సేవ మాత్రమే కాదు, ఆధునిక భారతీయ జీవనశైలిలో ఒక భాగం. చివరి నిమిషంలో టాప్-అప్లు, ప్రేరణ కొనుగోళ్లుగా ప్రారంభమైన ఈ క్విక్ కామర్స్, ఇప్పుడు ప్రణాళికాబద్ధమైన కొనుగోళ్లు, రోజువారీ నిత్యావసర వస్తువుల నుండి ప్రీమియం ట్రీట్ల వరకు పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేయటం కూడా ఉన్నాయి. ఇన్స్టామార్ట్ ప్రజలకు అవసరమైన ప్రతిదానికీ విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా నిరూపించబడుతోంది, అది అత్యవసరం, సంతృప్తికరమైనది లేదా వారి దినచర్యలో భాగం అయినా, వారు మా నుండి ఆశించే వేగం మరియు విశ్వసనీయతతో అందించబడుతుంది అని స్విగ్గీ, చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్, హరి కుమార్ గోపీనాథన్ అన్నారు.
2025లో తిరుపతి అత్యధికంగా ఏది ఇన్స్టామార్ట్ చేసినది
ఉదయం మందిర్+మండి శక్తి : ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు, పాలు, పెరుగు కోసం నగరం ఉదయాన్నే మేల్కొంది, అన్నీ పెద్ద ఎత్తున ప్రారంభమయ్యాయి. తిరుపతి తమ రోజును అక్షరాలా ఇన్స్టామార్ట్తో ప్రారంభించింది.
స్నాక్-ఫస్ట్ సిటీ: చిప్స్, క్రిస్ప్స్, సోడా, మినరల్ వాటర్, చక్కెర తిరుపతిలో అత్యధికంగా ఆర్డర్ చేయబడిన వస్తువులుగా నిలిచాయి. కారకరలాడటం ప్రసాదం అయితే, తిరుపతి దానిని ప్రతిరోజూ పంపిణీ చేస్తుంది.
గృహోపకరణాలు బలంగా వున్నాయి: స్నాక్స్తో పాటు, చక్కెర, హైడ్రేషన్ ఎసెన్షియల్స్ వంటి ప్రధాన వస్తువులు ఏడాది పొడవునా బండ్లపై ఆధిపత్యం చెలాయించాయి.
తిరుపతి యొక్క అతి పెద్ద కొనుగులుదారులు- హై-వాల్యూ కార్ట్స్
ప్రీమియం, సౌకర్యవంతమైన షాపింగ్ను స్వీకరించిన తిరుపతి ధైర్యంగా సంవత్సరం, 2025.
స్థిరంగా అధిక ఖర్చు చేస్తోన్న వారితో కూడిన నగరం: తదుపరి నాలుగు హెవీ-హిట్టర్లు రూ. 2.3 లక్షలు, రూ. 2.1 లక్షలు, 2.02 లక్షలు మరియు రూ. 1.8 లక్షలు ఖర్చు చేశారు. మెరుపు వేగంతో డెలివరీ చేయబడిన పెద్ద-టికెట్ ఆన్లైన్ కొనుగోళ్లతో తిరుపతి పెరుగుతున్న సౌకర్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
తిరుపతి బండ్లను బరువుగా మార్చినవి: ఫిట్నెస్ గేర్, ప్రీమియం ప్యాంట్రీ స్టేపుల్స్, వేడుక కొనుగోళ్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు రోజువారీ జీవితంలో తప్పనిసరిగా ఉండవలసిన వస్తువుల మిశ్రమం.
ఇదే సమయంలో, 2025లో భారతదేశంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలు కేవలం షాపింగ్ మాత్రమే కాదు; ఇన్స్టామార్ట్తో రోజువారీ జీవితాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నాయి. పాలు దేశంలో నంబర్ 1 తప్పని సరి పదార్దాలుగా ఉద్భవించాయి, భారతదేశం సెకనుకు 4కు పైగా ప్యాకెట్ల పాలను ఆర్డర్ చేసింది; 26,000 ఒలింపిక్-పరిమాణ కొలనులను నింపడానికి సరిపోతుంది. భారతదేశంలో కూడా భారీగా కొనుగోళ్లు జరిగాయి, హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక వినియోగదారుడు ఈ సంవత్సరంలోనే అత్యంత పెద్ద ఆర్డర్ను రూ. 4.3 లక్షలకు ఇచ్చి, మూడు ఐఫోన్ 17 ప్రోలను కొనుగోలు చేశారు.
హౌ ఇండియా ఇన్స్టామార్టెడ్ 2025 ... ప్రధాన అంశాలు
ఈ సంవత్సరంలో అతి చిన్న కార్ట్? బెంగళూర్ లో ఓకే ప్రింట్ అవుట్ కోసం రూ. 10 ఖర్చు చేసారు.
అతి పెద్ద సింగిల్ కార్ట్: హైదరాబాద్ లో ఒక వినియోగదారుడు రూ.4.3 లక్షల రూపాయలను ఒకటి కాదు మూడు ఐ ఫోన్ల కోసం ఖర్చు చేశారు
ఈ రెండిటి నడుమ? బెంగళూర్ లో ఒక వినియోగదారుడు ఐ ఫోన్ తో పాటుగా లైమ్ సోడాలను ఒకే కార్ట్ లో ఆర్డర్ చేశారు
రిపీట్ కొనుగోళ్లు: కొచ్చి లో ఒక వినియోగదారుడు 22 ఐ ఫోన్స్ పై 22 లక్షల రూపాయలను ఖర్చు చేసారు.అదీ రోజుకు ఒకటి చొప్పున కొంటూ..
డైరీ ఆధిపత్యం: సెకనుకు నాలుగు పైగా పాల ప్యాకెట్లను ఇండియా ఆర్డర్ చేసింది. పనీర్ చీజ్ పై ఆధిపత్యం వహిస్తూ 62% వృద్ధి నమోదు చేసింది
అర్ధ రాత్రి మంచీస్: మాసాలా ఫ్లేవర్డ్ చిప్స్ ను అర్ధ రాత్రి ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేస్తున్నారు, 10 నగరాలలో 9 చోట్ల ఇదే ధోరణిఉంది.
టెక్ & గాడ్జెట్స్: ఇన్ స్టామార్ట్ వినియోగ దారులు బ్లూ టూత్ స్పీకర్స్, ఎస్ఎస్డి, రోబోటిక్ వ్యాక్యూమ్స్ పై ఏకంగా 2.69 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసారు నోయిడాలో ఇది నమోదు అయింది.
ఫెస్టివ్ ఫ్లెక్స్: బెంగళూర్ వినియోగదారుడు ఒక కేజీ వెండి ఇటుకను 1.97 లక్షల రూపాయలకు దివాలీ రోజు కొనుగోలు చేశారు
గోల్డ్ రష్: ముంబైలో ఒక వినియోగదారుడు 15.16 లక్షల రూపాయలు బంగారం కోసం ఖర్చు చేసారు. ధన్ తేరస్ రోజున వృద్ధి 5 రేట్లు నమోదు చేసింది.
కిచెన్ ఎంవిపిలు: కరివేపాకు, పెరుగు, పాలు, అరటి పళ్ళు మరల మరల కొనుగోలు చేశారు. కొచ్చిలో ఒక వినియోగదారుడు 368 సార్లు కరివేపాకు ఆర్డర్ చేశారు
పవర్ యూజర్స్: కొలకత్తా, ముంబై, కొచ్చి, గురుగావ్, అన్ని నగరాలలో 2025లో 1000కు పైగా ఆర్డర్స్ చేసిన వినియోగదారులు వున్నారు.
పీక్ హవర్స్: ఉదయం 7-11, సాయంత్రం 4-7 గంటలు సమయంలో కార్ట్ త్వరగా ఫిల్ అవుతున్నాయి.
వేగవంతమైన డెలివరీ: 2 మినిట్ మాగ్గీ కోసం లక్నోలో రెండు నిమిషాల కంటే తక్కువ సమయంలోనే డెలివరీ చేశారు
అతిపెద్ద టిప్: రూ. 68,600ను ఒక బెంగళూర్ వినియోగదారుడు ఇచ్చాడు.