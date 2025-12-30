మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025 (17:11 IST)

ఎలక్ట్రానికా ఇండియా, ప్రొడక్ట్రోనికా ఇండియా భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యాత్ర ప్రారంభం

image
ఉత్తరప్రదేశ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీకి ప్రధాన కేంద్రంగా మారుతోంది. భారతదేశంలో ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ కేంద్రంగా రాష్ట్ర స్థానాన్ని బలోపేతం చేస్తూ, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక శాఖ గౌరవ మంత్రి శ్రీ సుశీల్ కుమార్ శర్మ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యాత్రను ప్రారంభించారు.

మెస్సే ముంచెన్ ఇండియా నిర్వహించిన ఈ దేశవ్యాప్త పరిశ్రమ, కొనుగోలుదారుల ఔట్రీచ్ ప్రచారం, ప్రాంతీయ పరిశ్రమ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం, ప్రగతిశీల విధానాలు, బలమైన మౌలిక సదుపాయాల ద్వారా పరిశ్రమకు మద్దతు ఇవ్వడం, రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ క్లస్టర్లు మరియు కేంద్రీకృత ప్రయత్నాల ద్వారా మొత్తం విలువ గొలుసు అంతటా పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ, సరఫరా గొలుసును బలోపేతం చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తుంది.
 
ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఐటీ-ఎలక్ట్రానిక్స్ మంత్రి శ్రీ సుశీల్ కుమార్ శర్మ మాట్లాడుతూ, ఉత్తరప్రదేశ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి, భవిష్యత్తుకు సిద్ధం చేయడానికి కట్టుబడి ఉంది. ప్రభుత్వం, పరిశ్రమ మరియు మార్కెట్ డిమాండ్‌ను కలిపే వేదికలు పెట్టుబడులను పెంచుతాయి. ప్రాంతీయ తయారీ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడతాయి. భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యాత్రకు మా మద్దతు ఉత్తరప్రదేశ్‌ను ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీలో అగ్రగామి రాష్ట్రంగా మార్చాలనే మా లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.
 
భూపీందర్ సింగ్, ప్రెసిడెంట్ IMEA మెస్సే ముంచెన్ మరియు సీఈఓ, మెస్సే ముంచెన్ ఇండియా మాట్లాడుతూ, ఎలక్ట్రానికా ఇండియా మరియు ప్రొడక్ట్రోనికా ఇండియా భారతదేశంలో ఎలక్ట్రానిక్స్ అభివృద్ధి యొక్క నిజమైన స్థితిని ప్రదర్శిస్తాయి. భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యాత్ర ద్వారా, ప్రాంతీయ కొనుగోలుదారులు, తయారీదారుల మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధం ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల, 2026 ఎడిషన్ అట్టడుగు స్థాయి డిమాండ్, విధాన ప్రాధాన్యతలు మరియు పరిశ్రమ అంచనాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.

Trivikram Srinivas: శుక్రవారం వచ్చే మొదటి ఫోన్ కాల్‌కి ఓ భయం ఉంటుంది : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్

Trivikram Srinivas: శుక్రవారం వచ్చే మొదటి ఫోన్ కాల్‌కి ఓ భయం ఉంటుంది : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా వెళ్లే సినిమా కూడా ఓ మంచి ఎక్స్‌పీరియెన్సే.. శుక్రవారం వచ్చే మొదటి ఫోన్ కాల్‌కి ఓ భయం ఉంటుంది.. అలాంటి ఓ భయం అక్కర్లేని ఓ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ని ఈ చిత్రం మనకు ఇచ్చింది నువ్వు నాకు నచ్చావ్ అని త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ అన్నారు.ఈ సినిమా రీరిలీజ్ గా జనవరి 1వ తేదీన విడుదల కాబోతుంది. ఈ సందర్బంగా సోమవారంనాడు మీడియాతో చిట్ చాట్ లో పాల్గొన్నారు.

Film Chamber: మోహన్ వడ్లపట్ల ఏకగ్రీవ ఎన్నిక పట్ల తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ హర్షం

Film Chamber: మోహన్ వడ్లపట్ల ఏకగ్రీవ ఎన్నిక పట్ల తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ హర్షంహైదరాబాద్‌: తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించిన ప్రముఖ సంస్థ తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్‌లో ప్రధాన పదవులకు జరిగిన తాజా ఎన్నికల్లో నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల మరోసారి కీలక బాధ్యతలు దక్కించుకున్నారు. ‘మన ప్యానల్’ నుంచి పోటీ చేసిన ఆయన, నిర్మాతల విభాగానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యుడిగా గెలుపొంది. అనంతరం 2025–2027 పదవీకాలానికి సంయుక్త కార్యదర్శిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.

Bandla Ganesh: బీజీ బ్లాక్‌బస్టర్స్ నిర్మాణ సంస్థ ను ప్రకటించిన బండ్ల గణేష్

Bandla Ganesh: బీజీ బ్లాక్‌బస్టర్స్ నిర్మాణ సంస్థ ను ప్రకటించిన బండ్ల గణేష్నటుడిగా కెరీర్ ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత నిర్మాతగా మారిన బండ్ల గణేష్, మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన 'అంజనేయులు' చిత్రంతో సినీ నిర్మాణ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఈ సినిమాతోనే ఆయన తన సొంత బ్యానర్ 'పరమేశ్వర ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్'ను ప్రారంభించారు. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన సంచలన బ్లాక్‌బస్టర్ 'గబ్బర్ సింగ్' చిత్రంతో ఈ బ్యానర్‌కు మొదటి బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ లభించింది.

Allu Aravind: ఆది సక్సెస్ అయితే సంతోషపడే వ్యక్తుల్లో నేను ముందుంటాను : అల్లు అరవింద్

Allu Aravind: ఆది సక్సెస్ అయితే సంతోషపడే వ్యక్తుల్లో నేను ముందుంటాను : అల్లు అరవింద్శంబాల’ సినిమాని యుగంధర్ ముని అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. సాయి కుమార్‌తో మాది మూడు తరాల అనుబంధం ఉంది. ‘శంబాల’ ట్రైలర్ చూసిన వెంటనే ఆదికి బన్నీ మెసెజ్ పెట్టాడు. కొడుకు పైకి రావడంలో తండ్రికి ఉండే ఆనందం నాకంటే ఎవరికి బాగా తెలుస్తుంది.. నా కుటుంబంలోని వ్యక్తి సక్సెస్ అయినప్పుడు నేను రావాలని ఇక్కడకు వచ్చాను అని అల్లు అరవింద్ అన్నారు.

మలయాళ నటుడు మోహన్ లాల్‌కు మాతృవియోగం

మలయాళ నటుడు మోహన్ లాల్‌కు మాతృవియోగంప్రముఖ మలయాళ నటుడు, సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్‌కు మాతృవియోగం సంభవించింది. ఆయన తల్లి శాంతకుమారి (90) మంగళవారం కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా వృద్దాప్యంతో పాటు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ కొచ్చిలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ వచ్చిన ఆమె.. మంగళవారం తుదిశ్వాస విడిచారు.

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు1. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య బీమా చేయబడిన సభ్యులలో 27 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూస్తే పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది. 2. డెంగ్యూ, మలేరియా, కామన్ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ భారతీయులలో పెరుగుతున్నాయి. 3. గుండె మరియు క్యాన్సర్‌కు అధిక-విలువ క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్న వైద్య సంక్లిష్టతను నొక్కి చెబుతున్నాయి. 4. వినియోగదారులు సౌకర్యవంతముగా ఆన్‌లైన్ అనుభవాలను స్వీకరించడంతో డిజిటల్ పునరుద్ధరణలు, యాప్-నేతృత్వంలోని సేవలు పెరుగుతున్నాయి.

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలు

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలుమైగ్రేన్‌తో బాధపడేవారికి పనిదినాన్ని కోల్పోవడం లేదా అనారోగ్య సెలవు తీసుకోవడం సాధారణ అనుభవమే. అయితే, ఇది ఉత్పాదకత తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా మారుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా 20 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల నిపుణుల్లో, అంటే పని చేసే జనాభాలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. క్రమరహితంగా షెడ్యూల్ అయ్యే పనులు లేదా సమావేశాలు, అధిక స్క్రీన్ వినియోగం, దీర్ఘకాలం పాటు తప్పైన భంగిమలో కూర్చోవడం, అలాగే నిరంతర ఒత్తిడి లేదా బర్నౌట్‌కు దగ్గరైన భావన వంటి అనేక కారణాలు మైగ్రేన్‌ను ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ఈ సవాళ్లను గుర్తించి పరిష్కరించడం అత్యవసరం.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?శరీరంలో చెడు కొవ్వు పెరిగితే దానివల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణం చెడు కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది. కనుక చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కూరగాయలు, పండ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం ముఖ్యం ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరుగుతుంది. ధూమపానం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది కనుక మానేయాలి. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్యే.
