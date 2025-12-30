ఎలక్ట్రానికా ఇండియా, ప్రొడక్ట్రోనికా ఇండియా భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యాత్ర ప్రారంభం
ఉత్తరప్రదేశ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీకి ప్రధాన కేంద్రంగా మారుతోంది. భారతదేశంలో ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ కేంద్రంగా రాష్ట్ర స్థానాన్ని బలోపేతం చేస్తూ, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక శాఖ గౌరవ మంత్రి శ్రీ సుశీల్ కుమార్ శర్మ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యాత్రను ప్రారంభించారు.
మెస్సే ముంచెన్ ఇండియా నిర్వహించిన ఈ దేశవ్యాప్త పరిశ్రమ, కొనుగోలుదారుల ఔట్రీచ్ ప్రచారం, ప్రాంతీయ పరిశ్రమ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం, ప్రగతిశీల విధానాలు, బలమైన మౌలిక సదుపాయాల ద్వారా పరిశ్రమకు మద్దతు ఇవ్వడం, రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ క్లస్టర్లు మరియు కేంద్రీకృత ప్రయత్నాల ద్వారా మొత్తం విలువ గొలుసు అంతటా పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ, సరఫరా గొలుసును బలోపేతం చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తుంది.
ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఐటీ-ఎలక్ట్రానిక్స్ మంత్రి శ్రీ సుశీల్ కుమార్ శర్మ మాట్లాడుతూ, ఉత్తరప్రదేశ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి, భవిష్యత్తుకు సిద్ధం చేయడానికి కట్టుబడి ఉంది. ప్రభుత్వం, పరిశ్రమ మరియు మార్కెట్ డిమాండ్ను కలిపే వేదికలు పెట్టుబడులను పెంచుతాయి. ప్రాంతీయ తయారీ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడతాయి. భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యాత్రకు మా మద్దతు ఉత్తరప్రదేశ్ను ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీలో అగ్రగామి రాష్ట్రంగా మార్చాలనే మా లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.
భూపీందర్ సింగ్, ప్రెసిడెంట్ IMEA మెస్సే ముంచెన్ మరియు సీఈఓ, మెస్సే ముంచెన్ ఇండియా మాట్లాడుతూ, ఎలక్ట్రానికా ఇండియా మరియు ప్రొడక్ట్రోనికా ఇండియా భారతదేశంలో ఎలక్ట్రానిక్స్ అభివృద్ధి యొక్క నిజమైన స్థితిని ప్రదర్శిస్తాయి. భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యాత్ర ద్వారా, ప్రాంతీయ కొనుగోలుదారులు, తయారీదారుల మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధం ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల, 2026 ఎడిషన్ అట్టడుగు స్థాయి డిమాండ్, విధాన ప్రాధాన్యతలు మరియు పరిశ్రమ అంచనాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.