తమ సంపన్న కస్టమర్ల కోసం ఐవరీ ప్రోగ్రామ్ను ప్రారంభించిన ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్
విశాఖపట్నం: ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ నేడు భారతదేశంలోని సంపన్న వర్గాల కోసం రూపొందించిన బ్యాంకింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఐవరీని ప్రారంభించింది. వ్యక్తిగతీకరించిన సేవను జీవనశైలి ప్రయోజనాలతో ఐవరీ మిళితం చేస్తుంది. మెరుగైన లావాదేవీ సామర్థ్యాలు, గ్లోబల్ యాక్సెస్, కీలకమైన బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు, సేవలపై జీరో-ఫీజు బ్యాంకింగ్ను అందిస్తుంది.విస్తృతమైన వినియోగదారు పరిశోధన తరువాత అభివృద్ధి చేయబడిన ఐవరీ, తమ జీవనశైలి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఆర్థిక పరిష్కారాలను కోరుకునే కస్టమర్ల అవసరాలను తీరుస్తుంది.
డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ను వినోదం, భోజన ప్రయోజనాలతో సహా క్యూరేటెడ్ అనుభవాలతో ఈ ఆఫర్ అనుసంధానిస్తుంది.ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతంలోని 350కు పైగా ప్రీమియం మారియట్ ప్రాపర్టీలలో భోజన, బస ప్రయోజనాలకు ప్రత్యేక యాక్సెస్ను అందించే క్లబ్ మారియట్ ద్వారా ఆతిథ్య ప్రపంచాన్ని ఐవరీ సభ్యత్వం అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. ఈ సభ్యత్వంలో విమానాశ్రయ లాంజ్ యాక్సెస్, ప్రపంచవ్యాప్త ఆమోదం, మెరుగైన లావాదేవీ పరిమితులతో కూడిన ప్రీమియం మెటల్ డెబిట్ కార్డ్ ఉంటుంది.
కస్టమర్లు వార్షిక ఓటిటి సబ్స్క్రిప్షన్, త్రైమాసిక బుక్మైషో వోచర్లు, అర్హత కలిగిన లావాదేవీలపై అదనపు రివార్డ్ పాయింట్లను కూడా పొందుతారు. వీటిని ప్రీమియం జీవనశైలి, రిటైల్ బ్రాండ్ల క్యూరేటెడ్ పరిధిలో రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు. కీలక బ్యాంకింగ్ సేవలపై సున్నా ఛార్జీలు, వ్యక్తిగతీకరించిన ఆర్థిక ప్రణాళిక, మద్దతు కోసం ప్రతి సభ్యునికి ప్రత్యేక రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ను కేటాయించడం సహా అదనపు ప్రయోజనాలు దీనిలో ఉన్నాయి.
ఈ సేవల ప్రారంభంపై ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, టిఏఎస్సి-టిపిపి, రిటైల్ లయబిలిటీస్ హెడ్ శ్రీ హితేంద్ర ఝా మాట్లాడుతూ, నేటి అభివృద్ధి చెందుతున్న భారీ సంపన్న విభాగం నాణ్యమైన బ్యాంకింగ్ సేవలను పొందడంలో అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటోంది. చాలామంది అధిక బ్యాలెన్స్ అవసరాలు, అస్థిరమైన సర్వీస్ డెలివరీ, తమ జీవనశైలికి అనుగుణంగా లేని సాధారణ రివార్డ్ ప్రోగ్రామ్లను అందుకోవటం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఐవరీ ఈ సవాళ్లను క్యూరేటెడ్ ప్రివిలేజ్లు, డెడికేటెడ్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్లు, కీలక బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు, సేవలపై జీరో-ఫీ బ్యాంకింగ్ ద్వారా పరిష్కరిస్తుంది. ఇది సౌకర్యవంతమైన కస్టమర్ అనుభవాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడింది అని అన్నారు.
ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ యొక్క ఐవరీ ప్రోగ్రామ్ రిటైల్ బ్యాంకింగ్ను మెరుగుపరచడంపై తమ లక్ష్యంను పునరుద్ఘాటిస్తుంది. ప్రీమియం ప్రివిలేజ్లకు మించి, ఇది నమ్మకాన్ని బలోపేతం చేయడం, దీర్ఘకాలిక సంబంధాలను పెంపొందించడం, కస్టమర్ ప్రయాణంలో ప్రతి మైలురాయిని వేడుక జరుపుకోవడం అనే బ్యాంక్ లక్ష్యంను ప్రతిబింబిస్తుంది.