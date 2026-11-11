ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-2 నియామకాలు.. 720 ఖాళీలను భర్తీ.. దరఖాస్తులు ఆహ్వానం
ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (ఏపీపీఎస్సీ) మంగళవారం గ్రూప్-2 నియామక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. ఇందులో ఎగ్జిక్యూటివ్, నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగాల్లో మొత్తం 720 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ మంగళవారం ప్రారంభమైంది. దరఖాస్తులు సమర్పించడానికి డిసెంబర్ 11 రాత్రి 11:59 గంటలను గడువుగా నిర్ణయించారు. మొత్తం ఖాళీలలో 471 ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు, 249 నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు ఉన్నాయి.
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అభ్యర్థులు కమిషన్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు. గ్రూప్-2 స్క్రీనింగ్ పరీక్షను 2027 ఫిబ్రవరి 21న ఆఫ్లైన్ పద్ధతిలో (ఓఎమ్మార్ ఆధారితంగా) నిర్వహిస్తారు. ఆన్లైన్లో నిర్వహించే ప్రధాన పరీక్ష (మెయిన్స్)కు సంబంధించిన షెడ్యూల్ను కమిషన్ తర్వాత ప్రత్యేకంగా ప్రకటిస్తుంది.
ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులలో 203 డిప్యూటీ తహసీల్దార్ పోస్టులు, 176 డిప్యూటీ మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి (ఎంపీడీవో) పోస్టులు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు 40 గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ టాక్స్ (జీఎస్టీ) అధికారులు, 29 ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులు ఉన్నాయి. నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగంలో 80 అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ (ఏఎస్ఓ) పోస్టులు, 91 సీనియర్ అకౌంటెంట్ పోస్టులు, ఇతర ఖాళీలు ఉన్నాయి. గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుండి బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.
ఈ నోటిఫికేషన్లో పోస్టుల వారీగా ఖాళీలు, వయోపరిమితులు, వేతన శ్రేణులు, జోన్ల వారీగా పోస్టుల కేటాయింపు, పరీక్షా విధానం వంటి వివరాలు ఉన్నాయి. అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు పూర్తి నోటిఫికేషన్ను జాగ్రత్తగా చదివి, తమ అర్హతలను సరిచూసుకోవాలని సూచించడమైనది.