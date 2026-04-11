ప్రపంచంలోనే నెం.1 ఏఐ సిఆర్ఎం అయిన సేల్స్ఫోర్స్, భారతదేశంలోని అత్యంత గౌరవనీయమైన, సుదీర్ఘకాలంగా ఉన్నత విద్యను అందిస్తున్న సంస్థలలో ఒకటైన ఎస్ వికెఎం వారి ఎన్ఎంఐఎంఎస్(నర్సీ మోంజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్)తో కలిసి పనిచేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరగోరే విద్యార్థులతో అనుసందానతమయ్యే విధానాన్ని, పెద్ద ఎత్తున ప్రవేశాలను నిర్వహించే పద్ధతిని డిజిటల్గా మార్చడమే దీని లక్ష్యం.
ఎన్ఎంఐఎంఎస్ తమ బహుళ క్యాంపస్లను, డిజిటల్ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్నందున, డేటా సిలోలను తొలగించడానికి, ప్రవేశాల కార్యకలాపాలను క్రమబద్ధీకరించడానికి, వ్యక్తిగతీకరించిన విద్యార్థి అనుభవాలను అందించడానికి ఒక ఏకీకృత, ఏఐ-ఆధారిత ప్లాట్ఫామ్ను నిర్మిస్తోంది. గతంలో విడివిడిగా ఉన్న వ్యవస్థలను ఏకీకృతం చేయడం ద్వారా, విశ్వవిద్యాలయం కార్యనిర్వహణ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, ప్రవేశాల పనితీరుపై నిజ-సమయ పర్యవేక్షణను పొందడం, విస్తరించదగిన, విద్యార్థి-కేంద్రీకృత పర్యావరణ వ్యవస్థకు పునాది వేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఒక అనుసంధానిత డిజిటల్ పునాదిని నిర్మించడం
ఎన్ఎంఐఎంఎస్ తమ లీడ్-టు-అడ్మిషన్ ప్రక్రియను మార్చడానికి, మ్యూల్సాఫ్ట్తో అనుసంధానించబడిన ఏజెంట్ఫోర్స్ ఎడ్యుకేషన్, ఏజెంట్ఫోర్స్ మార్కెటింగ్ సొల్యూషన్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ ప్లాట్ఫారమ్, డిజిటల్ ఛానెళ్లలో ఔత్సహిక విద్యార్థులను స్వయంచాలక పద్ధతిలో గుర్తించడం, వారిని ప్రోత్సహించడం, మరియు ట్రాక్ చేయడం ద్వారా సమగ్రమైన లీడ్ మేనేజ్మెంట్ను సాధ్యం చేస్తుంది. దీనితో పాటు, విద్యార్థుల వ్యక్తిగత ఆసక్తులు మరియు ప్రవర్తనలకు అనుగుణంగా ఏఐ -ఆధారిత వ్యక్తిగతీకరించిన అనుసంధానతను కూడా అందిస్తుంది.
ఇది ఏకీకృత అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్, డాక్యుమెంట్ మేనేజ్మెంట్ మరియు ఆన్బోర్డింగ్ వర్క్ఫ్లోల ద్వారా అడ్మిషన్లను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది, అదే సమయంలో మెరుగైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, కార్యాచరణ స్పష్టత కోసం వ్యవస్థల అంతటా రియల్-టైమ్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ను కూడా నిర్ధారిస్తుంది. ఇవన్నీ కలిసి, మరింత సమర్థవంతమైన, డేటా ఆధారిత అడ్మిషన్ల యంత్రాంగాన్ని సృష్టిస్తాయి. ఇది అడ్మిషన్ల ఎంపిక, ప్రతిస్పందనను మెరుగుపరుస్తుంది. ఔత్సాహిక కాబోయే విద్యార్థులకు మరింత సమగ్రమైన, వ్యక్తిగతీకరించిన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
మొదటి దశలో, ఎన్ఎంఐఎంఎస్ భవిష్యత్ విస్తరణకు బలమైన డిజిటల్ పునాదిని వేస్తూ, NMAT-ఆధారిత (ఎన్ఎంఐఎంఎస్ మేనేజ్మెంట్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్) ప్రవేశాల ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది. SVKM యొక్క ఎన్ఎంఐఎంఎస్ డీమ్డ్-టు-బి యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ శ్రీ అమ్రిష్భాయ్ పటేల్ మాట్లాడుతూ, ఎన్ఎంఐఎంఎస్ క్యాంపస్ల అంతటా తమ కార్యకలాపాలను విస్తృతం చేసుకుంటున్నందున, శ్రేష్ఠత కోసం మా దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను ప్రతిబింబించే వ్యవస్థలను నిర్మించడం చాలా అవసరం. సేల్స్ఫోర్స్తో మా భాగస్వామ్యం, అడ్మిషన్లు మరియు మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ అంతటా పారదర్శకత, వ్యక్తిగతీకరణ, కార్యాచరణ బలాన్ని పెంపొందించే ఏకీకృత, తెలివైన పునాదిని సృష్టించడంలో ఒక కీలకమైన ముందడుగును సూచిస్తుంది. ఈ పరివర్తన సాంకేతికతకు అతీతమైనది; ఇది ప్రతి చర్య ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా, ప్రతిస్పందనాత్మకంగా, డేటా ఆధారిత పరిజ్ఞానం తో నడిచే విద్యార్థి-కేంద్రీకృత భవిష్యత్తును రూపొందించాలనే మా నిబద్ధతకు ప్రతీక.ఈ సమీకృత డిజిటల్ నిర్మాణంలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, అభ్యాసకుల మారుతున్న అంచనాలను అందుకోవడానికి, భారతదేశంలో ఉన్నత విద్యను పునర్నిర్వచించడంలో మార్గదర్శకంగా నిలవడానికి ఎన్ఎంఐఎంఎస్ తనను తాను సిద్ధం చేసుకుంటోంది అని అన్నారు.
సేల్స్ఫోర్స్- సౌత్ ఏషియా ప్రెసిడెంట్- సీఈఓ అయిన అరుంధతి భట్టాచార్య మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలోని ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాలు డిజిటల్ యుగంలో సహకారాన్ని పునఃసమీక్షిస్తున్నాయి. విడివిడి వ్యవస్థలను దాటి, విద్యార్థులను కేంద్రంగా ఉంచే తెలివైన, అనుసంధానించబడిన ప్లాట్ఫారమ్లను నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ పరివర్తనకు ఎన్ఎంఐఎంఎస్ ఒక చక్కని ఉదాహరణ. డేటాను ఏకీకృతం చేయడం, వర్క్ఫ్లోలను ఆటోమేట్ చేయడం, మరియు పెద్ద ఎత్తున వ్యక్తిగతీకరించడానికి ఏఐని ఉపయోగించడం ద్వారా, వారు విద్యార్థి అనుభవానికి ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పుతున్నారు. రాబోయే సంవత్సరాలలో వృద్ధి, ఆవిష్కరణలు మరియు విద్యా నైపుణ్యాన్ని ముందుకు నడిపించే ఒక ప్లాట్ఫారమ్ను ఎన్ఎంఐఎంఎస్ నిర్మిస్తున్నందున, వారికి మద్దతు ఇవ్వడం మాకు సంతోషంగా ఉంది అని అన్నారు.