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పెళ్లి ప్రతిపాదనను తిరస్కరించిన మహిళ - కత్తితో నరికి చంపేసిన పాత స్నేహితుడు
ఏపీలోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం పట్టణంలో దారుణం జరిగింది. ఓ వివాహిత పట్ల ఆమె పాత స్నేహితుడే కాలయముడయ్యాడు. పెళ్లి ప్రతిపాదనను తిరస్కరించడంతో మహిళను కత్తితో నరికి చంపేశాడు. ఆదివారం చోటుచేసుకున్న ఈ దారుణ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,
సఖినేటిపల్లికి చెందిన వివాహిత జాలెం టీనా రోజా (31) ఏఎన్ఎం కోర్సు పూర్తి చేసి సూళ్లూరుపేటలోని నర్సింగ్ కళాశాలలో శిక్షణ పొందుతున్నారు. రోజా అక్కడి నుంచి రైలులో బయలుదేరి ఆదివారం ఉదయం నరసాపురం చేరుకున్నారు. ఆమె ఇచ్చిన సమాచారంతో సఖినేటిపల్లికి చెందిన డ్రైవర్ అంగర సురేశ్ బాబు కారు తీసుకుని రైల్వేస్టేషన్కు వచ్చారు. వారిద్దరూ కారులో స్వగ్రామానికి బయలుదేరగా మధ్యలో సఖినేటిపల్లిలంకకు చెందిన పాత స్నేహితుడు మార్గాని రమేశ్ కూడా వారితో కలిసి బయలుదేరాడు.
ఈ క్రమంలో రమేశ్ తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని రోజాను కోరగా ఆమె నిరాకరించడంతో వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. కొద్దిసేపటి తర్వాత టీ తాగేందుకు కారును జాతీయ రహదారి పక్కన ఉన్న దుకాణం వద్ద ఆపించారు. వారంతా కిందకు దిగగానే రమేశ్ తన వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో రోజాపై దాడికి దిగి తీవ్రంగా గాయపరిచాడు. రమేశ్ను అడ్డుకునేందుకు కారు డ్రైవర్ సురేశ్ బాబు యత్నించగా అతడిపై కూడా కత్తితో దాడి చేసి పరారయ్యాడు.
రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్న రోజాను స్థానికులు ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. గాయపడిన సురేశ్ బాబు చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ ఘటనపై సురేశ్ బాబు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు సీఐ బి.యాదగిరి తెలిపారు.
రోజాకు 12 ఏళ్ల కిందట వివాహం జరగగా కుమార్తె, కుమారుడు ఉన్నారు. కుటుంబ సమస్యలతో ఆమె భర్తకు దూరంగా ఉంటున్నట్లు తెలిసింది.
నిందితుడి ఆచూకీ కోసం ముగ్గురు సీఐల ఆధ్వర్యంలో మూడు బృందాలు ఏర్పాటు చేసి గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు నరసాపురం డీఎస్పీ ఎం.సుధాకర్ తెలిపారు.
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The red bag teser: నలుగురు గాళ్స్ ది రెడ్ బ్యాగ్ కోసం ఏం చేశారు ?
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Toxic : యశ్ రెండు డిఫరెంట్ లుక్స్లో టాక్సిక్ .రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్
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