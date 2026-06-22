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అడగ్గానే ఫ్రిజ్లో నీళ్లు ఇవ్వలేదని అమ్మను చంపేశాడు...
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం మండలం చిత్రాడ గ్రామంలో ఓ దారుణం జరిగింది. అడగ్గానే ఫ్రిజ్లో నీళ్లు ఇవ్వలేదన్న కోపంతో కన్నకొడుకు అమ్మను చంపేశాడు. ఫ్రిజ్లో నీళ్లు అడిగితే, త్వరగా తేలేదన్న ఆగ్రహంతో విచక్షణ మరిచిపోయి తల్లిపై కొడుకు పాశవికంగా దాడి చేయడంతో తీవ్రంగా గాయపడగా, ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా, మార్గమధ్యంలో ప్రాణాలు విడిచింది.
స్థానిక పోలీసుల కథనం మేరకు... స్థానిక ఈబీసీ కాలనీకి చెందిన పెంటా నాగమణి (45) తన కుమారుడు రాజబాబుకు ఈ నెల 9వ తేదీన మధ్యాహ్నం భోజనం వడ్డించింది. భోజనం చేస్తూ ఫ్రిజ్లో ఉన్న నీళ్లు తేవాలని అమ్మను కోరాడు. అయితే, నీళ్లు తేవడంలో తల్లి జాప్యం చేసింది. దీంతో కోపోద్రిక్తుడైన రాజబాబు పెద్దగా అరుస్తూ ఫ్రిజ్ దగ్గరకు వేగంగా వెళుతూ గుమ్మాన్ని ఢీకొని గాయపడ్డాడు.
దీంతో విచక్షణ కోల్పోయిన అతడు అదేసమయంలో నీళ్ళిచ్చిన తల్లి తలను పూజ గదిలోని చెక్క బల్లకేసి కొట్టడంతో తీవ్ర రక్తస్రావమై, నేలపై పడిపోయింది. ఇంతలో ఇంటికొచ్చిన భర్త త్రిమూర్తులు, ఇరుగుపొరుగువారితో కలిసి భార్యను కాకినాడ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటి నుంచి చికిత్స పొందుతూ వచ్చిన నాగమణి ఆదివారం ఉదయం కన్నుమూసింది. దీనిపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.
మా ఇంటి బంగారంగా సాయిపల్లవిని అనుకున్నారు.. కానీ సమంతనే సెట్ అయ్యారు
మా ఇంటి బంగారం చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించింది. ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర కోసం మొదట తనను ఎంపిక చేయలేదని సమంత రూత్ ప్రభు ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో వెల్లడించారు. వాస్తవానికి, ఈ కథను సాయి పల్లవికి వినిపించాలని చిత్ర బృందం భావించింది. అయితే, షెడ్యూల్ సమస్యల కారణంగా సాయి పల్లవి ఈ ప్రాజెక్ట్ను అంగీకరించలేకపోయారు. దాంతో రచయితలు సమంత నైపుణ్యాలకు అనుగుణంగా కథనంలో మార్పులు చేశారు.
హైదరాబాద్ నా రెండవ ఇల్లు.. రామ్ పోతినేనితో ప్రేమ వల్లే భాగ్య శ్రీ అలా చెప్పిందా?
అఖిల్ అక్కినేని నటించిన 'లెనిన్' చిత్రం మొదట జూన్ 26న విడుదల కావాల్సి ఉండగా, వాయిదా పడి ఇప్పుడు జూలై 10న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, అఖిల్, హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే ఇటీవల సుమ కనకాల నిర్వహించే ప్రముఖ టాక్ షోలో పాల్గొన్నారు. 'లెనిన్' సినిమా ప్రచారం కోసం ఈ కార్యక్రమం జరిగినప్పటికీ, అందులోని ఒక సన్నివేశం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఒక సాధారణ సంభాషణలో, ఔరంగాబాద్ తన మొదటి ఇల్లు అని, హైదరాబాద్ ఇప్పుడు తన రెండవ ఇల్లు అని భాగ్యశ్రీ బోర్సే పేర్కొన్నారు. పైకి చూస్తే ఇది చాలా సాధారణ వ్యాఖ్యలా అనిపించినా, సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు దీనిని ఆమె వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన దీర్ఘకాలిక పుకార్లతో ముడిపెట్టడం మొదలుపెట్టారు.
60 ఏళ్ల వయసులో ఆమీర్ ఖాన్ 3వ పెళ్లి, ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగ్ చేసి...
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమీర్ ఖాన్ 60 ఏళ్ల వయసులో మూడోపెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అతడే స్వయంగా వెల్లడించారు. తన ప్రియురాలు గౌరి స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఐతే ఈ వివాహం అతికొద్ది మంది సమక్షంలో జరుగుతుందనీ, రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు వెల్లడించాడు. ప్రస్తుతం తను అమెరికాలో వున్నాననీ, అక్కడి నుంచి రాగానే జూలై 5న ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని పేర్కొన్నారు. కాగా తను గౌరీతో రిలేషన్లో వున్నట్లు ఆమీర్ ఖాన్ గత ఏడాదిలోనే బైటపెట్టారు. ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగులో వున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో గౌరీని మీడియాకు కూడా పరిచయం చేసారు ఆమీర్.
సమంత తల్లి కాబోతుందా.. బేబీ బంప్తో కనిపించిన మా ఇంటి బంగారం? (video)
నటి సమంత త్వరలో తల్లి కాబోతుందనే వార్త హల్ చల్ చేస్తుంది. ఈ నెల 19వ తేదీన మా ఇంటి బంగారం సినిమా సక్సెస్ మీట్లో ఆమె పాల్గొన్న వీడియో చూస్తే బేబీ బంప్ కనిపించింది. సమంత తెల్లటి రౌండ్-నెక్ టీ-షర్ట్ ధరించి, కేక్ కట్ చేస్తూ ఉల్లాసంగా కనిపించింది. ఈ సందర్భంగా తెల్లటి టీ షర్టులో సమంత బేబీ బంప్తో కనిపిస్తున్న వీడియోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
Klin Kaara: క్లిన్ కారాతో హ్యాపీగా కనిపించిన ఉపాసన, రామ్ చరణ్
స్టార్ హీరో రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు తమ తొలి కుమార్తెన క్లిన్ కారాను అందరికీ పరిచయం చేశారు. 2023, జూన్ 20న జన్మించిన క్లిన్ కారాను, ఆమె తల్లిదండ్రులు ప్రజల దృష్టి నుండి దూరంగా ఉంచుతుండటంతో, కేవలం వెనుక వైపు నుండి, శాంటా స్వెటర్లు ధరించిన కుటుంబ ఫోటోలలో, లేదా బెలూన్ల చాటున మాత్రమే కనిపించారు. నిర్మాత శివ చెర్రీ ఒక జాతర మైదానంలో రామ్ క్లారాను ఎత్తుకున్న ఫోటోతో వేడుకలను ప్రారంభించగా, ఉపాసన తల్లి ఆమె పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఒక చిన్నారి ఫోటోను పంచుకున్నారు. దీంతో క్లిన్ కారాను సోషల్ మీడియా ద్వారా ఉపాసన, చెర్రీ రిలీవ్ చేశారు. మరోఫోటోలో క్లిన్ కారా తల్లిదండ్రుల చేతిలో నవ్వుతూ కనిపించింది.