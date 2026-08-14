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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (16:20 IST)

20 ఏళ్ల యువకుడితో అఫైర్.. భర్తకు నిద్రమాత్రలు.. అక్కడ కరెంట్ షాకిచ్చి..?

crime scene
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (16:20 IST)
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భర్తను హత్య చేస్తున్న భార్యల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది. వివాహేతర సంబంధాలు నేరాల సంఖ్యను పెంచేస్తుంది. తాజాగా ఢిల్లీలో ఖర్చులకు భర్త డబ్బులు ఇవ్వడం లేదన్న కక్షతో 55 ఏళ్ల భర్తను మట్టుబెట్టాలని పథకం వేసింది ఓ భార్య. అలాగే 45 ఏళ్ల వయస్సులో 20 ఏళ్ల యువకుడితో అక్రమ సంబంధం ఏర్పరుచుకుంది. 
 
ఈ సంబంధానికి అడ్డున్న భర్తను హతమార్చాలని నిర్ణయించుకుంది. అంతే రాత్రి వేళ భర్తకు నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి స్పృహ తప్పేలా చేసింది. ఆ తర్వాత ప్రియుడిని ఇంటికి పిలిపించి, అత్యంత క్రూరంగా భర్త ప్రైవేట్ పార్ట్‌కు కరెంట్ షాక్ ఇచ్చి ప్రాణాలు తీసింది. ఆపై ఇంట్లో దొంగలు పడి భర్తను చంపారని డ్రామా చేసింది. 
 
అయితే పోలీసుల విచారణలో అసలు సంగతి బయటపడింది. పరిసర ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ కెమెరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించగా, అర్ధరాత్రి వేళ ఆ మహిళ ఒక యువకుడితో కలిసి అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న దృశ్యాలు రికార్డయ్యాయి. దీంతో చేసిన నేరాన్ని నిందితురాలు ఒప్పుకోవడంతో ఆ మహిళను, ఆమె ప్రియుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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