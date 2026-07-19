పిల్లి-కోబ్రా ఫైట్, గెలిచేది ఏది?, వీడియో
త్రాచుపాము అంటే దాని వేగం ముందు ఏదైనా దాని కాటుకి బలవుతుంటాయి. ఐతే పిల్లి-పాము పోరాటంలో చాలావరకు పిల్లులే పాములను ఓడిస్తుంటాయి. సహజంగా పిల్లి- కోబ్రా మధ్య జరిగే పోరాటాల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో తరచూ వైరల్ అవుతుంటాయి. వాటిలో చాలా సందర్భాలలో పిల్లి, పాము వేసే కాటు నుండి చాలా సులభంగా, మెరుపు వేగంతో తప్పించుకోవడం మనం చూస్తుంటాం. శాస్త్రీయంగా పరిశీలిస్తే, అవును, పిల్లి స్పందన సమయం, కోబ్రా దాడి చేసే వేగం కంటే వేగంగా ఉంటుంది. దీనికి గల కారణాలు, విశేషాలు ఏమిటో చూద్దాము.
పిల్లి స్పందన సమయం ఎలా వుంటుందంటే... ఒక సాధారణ పిల్లి యొక్క రిఫ్లెక్స్ (స్పందన) సమయం కేవలం 20 నుండి 70 మిల్లీసెకన్లు మాత్రమే ఉంటుంది. జంతు ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన రిఫ్లెక్స్లు ఉన్న జీవులలో పిల్లి ఒకటి.
పాము దాడి చేసే సమయం ఎలా వుంటుందంటే... ఒక కోబ్రా లేదా వైపర్ వంటి విషసర్పం ఎదుటి జీవిపై దాడి చేయడానికి పట్టే సమయం సుమారు 44 నుండి 70 మిల్లీసెకన్లు.
The audacity of the cat to look away mid-fight against King Cobra is crazy pic.twitter.com/b007W3HH7O— Wildlife Uncensored (@TheeDarkCircle) July 16, 2026
కాబట్టి పాము తన దాడిని పూర్తి చేసే లోపే, పిల్లి దానిని గ్రహించి అక్కడి నుండి తప్పుకోగలదు. అంటే కొన్ని మిల్లీసెకన్ల తేడాతో పిల్లి పాము కంటే వేగంగా స్పందిస్తుంది.
పిల్లి కోబ్రా నుండి ఎలా తప్పించుకోగలుగుతుంది?
ముందస్తు అంచనా: పిల్లి కేవలం పాము దాడి చేసిన తర్వాతే స్పందించదు. పాము శరీరాన్ని వెనక్కి లాగి దాడికి సిద్ధమయ్యే కదలికలను పిల్లి తన పదునైన కళ్లు, మీసాల ద్వారా ముందే పసిగడుతుంది. పాము కదలిక ప్రారంభమవ్వడానికి ముందే పిల్లి వెనక్కి దూకడానికి సిద్ధమవుతుంది.
అసాధారణ శరీర సౌలభ్యం: పిల్లి వెన్నెముక మరియు కండరాలు చాలా సులువుగా సాగుతాయి. ఇది గాల్లోనే తన శరీరాన్ని క్షణాల మీద తిప్పగలదు. అందువల్ల పాము కాటు వేసే దిశ నుండి తన శరీరాన్ని సులభంగా పక్కకు తిప్పేస్తుంది.
పంజాతో కన్ఫ్యూజ్ చేయడం: పిల్లి పాముతో పోరాడేటప్పుడు నేరుగా కరవడానికి ప్రయత్నించదు. తన పంజాతో పాము తలపై వేగంగా కొడుతూ దాన్ని అలసటకు గురి చేస్తుంది. పిల్లి దెబ్బలకు పాము ఎటు దాడి చేయాలో తెలియక తికమకపడుతుంది.
అయితే పిల్లికి ప్రమాదం లేదా?
పిల్లి పాము కంటే వేగంగా స్పందించినప్పటికీ, ఈ పోరాటంలో పిల్లి ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఉంటుందని చెప్పలేము. కోబ్రా విషం అత్యంత ప్రమాదకరమైనది.
పిల్లి వంద సార్లు పాము కాటు నుండి విజయవంతంగా తప్పించుకోవచ్చు, కానీ పాము వేసే కాటులలో ఒక్కటి పిల్లికి తగిలినా, లేదా పాము కోరలు పిల్లి శరీరానికి జస్ట్ గీసుకున్నా సరే... ఆ విషం వల్ల పిల్లి కొన్ని నిమిషాల్లోనే మరణించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, పిల్లికి కోబ్రా కంటే వేగవంతమైన రిఫ్లెక్స్లు ఉన్నప్పటికీ, అది చాలా ప్రమాదకరమైన పోరాటం.
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నెలకు ఇంటి అద్దె రూ.80 వేలు.. అయినా క్యాబ్ డ్రైవర్
చాలా మంది చేతిలో డబ్బులు ఉంటే అనేక మంది పని చేసేందుకు అనాసక్తి చూపుతుంటారు. కానీ, ఢిల్లీలోని ఓ వ్యక్త నెలకు ఇంటి అద్దెగా రూ.80 వేలు ఆదాయం వస్తున్నా.. క్యాబ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నాడు. రోజుకు ఏకంగా 12 గంటలపాటు క్యాబ్ నడుపుతున్నాడు. అదనంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో కాదు. తనను ఎవరూ పనికిరాని వ్యక్తిగా చూడకూడదనే ఆత్మగౌరవంతో క్యాబ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. ఈ కథను ఓ కంటెంట్ క్రియేటర్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో వేలాది మందిని ఆలోచింపజేస్తోంది.
నిలకడగా వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం... కాక్రోచ్ మార్చ్ను విజయవంతం చేయాలంటూ పిలుపు
ప్రముఖ సామాజిక ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. నీట్ యూజీ 2026 ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ కేసులో కేంద్ర విద్యాశాఖామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలన్న ప్రధాన డిమాండ్తో ఆయన గత కొన్ని రోజులుగా నిరాహారదీక్ష చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. అయితే, ఆయన ఆరోగ్యం మరింతగా క్షీణించింది. దీంతో ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు.. అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించేందుకే వాంగ్చుక్ను జంతర్మంతర్లోని దీక్షా స్థలి నుంచి ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు.
నేతలెవ్వరూ గాంధీ భవన్ వైపు రావొద్దంటున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఆగస్టు మూడో తేదీ వరకు పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయమైన గాంధీ భవన్వైపు రావొద్దని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. సర్ పై నిర్వహించిన జూమ్ సమావేశంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పదవుల కోసం గాంధీ భవన్కు చ్చే వారికి అపాయింట్మెంట్లు ఇవ్వొద్దని ఆయన సూచించారు. జూలై 20వ తేదీ నుంచి ఆగస్టు 3 వరకు నేతలు గాంధీభవన్కు రావొద్దన్నారు. కొందరు నేతలు హైదరాబాద్లో కూర్చొని పనిచేయట్లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఎస్ఐఆర్ గడువు ఆగస్టు 3 వరకు పొడిగించారని, ఇన్ఛార్జి మంత్రులు అన్ని జిల్లాల్లో సర్పై సమీక్షలు నిర్వహిస్తారని తెలిపారు.
'రామాయణం' చిత్రం కాదు.. భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తే ప్రయాణం : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్
ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'రామాయణం' చిత్రంలో భాగం కావడం తనకు గర్వకారణంగా ఉందని, ఇది ఒక చిత్రం కాదని, భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే ప్రయాణం అని హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన రామాయణం ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడుతూ, ఇది కేవలం ఒక చిత్రం కాదని, భారత చరిత్ర, సంస్కృతి, వారసత్వాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే గొప్ప ప్రయాణమని చెప్పింది. ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకులు ఓ అద్భుతమైన ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారని తెలిపింది.
అవకాశాల కోసం దిగజారను : కాజల్ అగర్వాల్
సినిమా అవకాశాల కోసం దిగజారబోనని నటి కాజల్ అగర్వాల్ అన్నారు. పైగా, తన మనసు చెప్పిందే తాను వింటానని, అవకాశాల కోసం అన్నింటికీ ఎస్ చెప్పనని స్పష్టం చేసారు. అదేసమయంలో తల్లిగా మారిన తర్వాత కథల ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నానని వెల్లడించారు. పైగా, తనకు కొడుకు గర్వపడేలా సినిమాలు చేయడమే లక్ష్యమని కాజల్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. అలాగే, సోషల్ మీడియాను ఆమె బ్రెయిన్ పాయిజినింగ్గా అభివర్ణించారు.
72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు అందుకున్న బ్రహ్మయుగం
నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వై నాట్ స్టూడియోస్ నిర్మించిన ‘బ్రహ్మయుగం’ చిత్రం 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు (2024)లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలను అందుకున్నది. ఈ చిత్రానికి లభించిన అవార్డులు: ఉత్తమ ప్రధాన నటుడు- మమ్ముట్టి ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ- షెహ్నాద్ జలాల్ ‘కొడుమోన్ పొట్టి’ పాత్రలో అసాధారణ నటనతో ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న శ్రీ మమ్ముట్టి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే, తన అద్భుతమైన ఛాయాగ్రహణంతో చిత్రానికి ప్రత్యేకమైన దృశ్య వైభవాన్ని అందించిన షెహ్నాద్ జలాల్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు.
New Delhi: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల విజేతల ప్రకటన వెలువడింది
'కమిటీ కురొల్లొ' ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంది. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో, నిహారిక కొణిదెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంతో యదు వంశీ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రం పలువురు కొత్త నటీనటులను, సాంకేతిక నిపుణులను పరిచయం చేయడమే కాకుండా, ఉత్తమ మేకప్ పురస్కారాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఈ గౌరవాన్ని పి. రవికుమార్ అందుకున్నారు.
L.B. Sriram: ఆలస్యంగా గుర్తించినందుకు అవమానంగా ఉంది : ఎల్. బి. శ్రీరామ్
ఈ సందర్భంగా చిత్రం గురించి ఎల్.బి. శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ... సినిమాలో అయితే జడ్జి స్థానంలో నిలుచున్నాను. కానీ వేదికపైన ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇంత గొప్ప దర్శకుడ్ని ఇంత ఆలస్యంగా గుర్తించడానికి అవమానంగా ఉంది నాకు. ఇండస్ట్రీ ఇప్పటి వరకు ఈయనను ఎందుకు గుర్తించలేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది. నాకు ఆయన సినిమాల్లో అనేక పాత్రలు ఇచ్చారు. చాలా మల్టీ ట్యాలెంటెడ్ ఆయన. జర్నలిజాన్ని సెకండరీగా పెట్టుకుని సినిమాలు తీస్తూ చేతులు కాల్చుకోవడం అయిపోయింది.