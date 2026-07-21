  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Mysuru: Husband Strangulates Wife, Two Daughters
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (18:14 IST)

Mysuru: భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెల గొంతు నులిమి చంపేసిన భర్త

crime scene
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (18:14 IST)
google-news
మైసూరు జిల్లా హున్సూర్ తాలూకాలోని న్యూ మారుతీ లేఅవుట్‌లో మంగళవారం ఒక వ్యక్తి తన భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలను హత్య చేసి, ఆ తర్వాత ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నొప్పి నివారణకు వాడే అడెసివ్ ప్లాస్టర్లతో వారి ముక్కు, నోరు మూసివేసి ఊపిరి ఆడకుండా చేయడం ద్వారా అతను వారిని హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మృతులను హరీష్ (39), అతని భార్య నిశ్చిత (37), కుమార్తెలు రక్ష (8) నక్ష (4)గా పోలీసులు గుర్తించారు. 
 
ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి చెందిన వాహన రికవరీ విభాగంలో పనిచేసే హరీష్, కుటుంబ సభ్యులను హత్య చేసి ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి గల కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే, ఆర్థిక ఇబ్బందులు పెరగడం వల్లే అతను ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకుని ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. 
 
కొన్ని రోజుల క్రితమే హరీష్ తన తల్లిని ఆమె పుట్టింటికి పంపినట్లు సమాచారం. ఇంట్లో ఒక సూసైడ్ నోట్ లభించిందని పోలీసులు తెలిపారు. హున్సూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

బాలయ్య బాబాయ్ త్వరగా కోలుకోవాలి : నందమూరి బ్రదర్స్

బాలయ్య బాబాయ్ త్వరగా కోలుకోవాలి : నందమూరి బ్రదర్స్సినిమా షూటింగులో గాయపడిన హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ త్వరంగా కోలుకోవాలని టాలీవుడ్ హీరోలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్‌లు ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు వారు ఎక్స్ వేదికగా వేర్వేరు పోస్టులు చేశారు.

షూటింగులో గాయపడిన నందమూరి బాలకృష్ణ

షూటింగులో గాయపడిన నందమూరి బాలకృష్ణటాలీవుడ్ అగ్రహీరో నందమూరి బాలకృష్ణ ఓ చిత్ర షూటింగులో గాయపడ్డారు. ఆయన హీరోగా గోపిచంద్‌ మలినేని దర్శకత్వంలో కొత్త చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రం వర్కింగ్ టైటిల్‌గా #NBK111గా పెట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం షూటింగ్ కాకినాడ పోర్ట్‌లో జరుగుతోంది.

Balakrishna injured : కాకినాడలో నందమూరి బాలకృష్ణ కు గాయాలు 15రోజుల విశ్రాంతి

Balakrishna injured : కాకినాడలో నందమూరి బాలకృష్ణ కు గాయాలు 15రోజుల విశ్రాంతినందమూరి బాలకృష్ణ తాజా సినిమా గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'NBK111' చిత్రం షూటింగ్‌లో పాల్గొంటున్న బాలకృష్ణకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. కాకినాడలో యాక్షన్ సన్నివేశాలు చిత్రీకరిస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. శరత్ కుమార్ తోపాటు 200 మంది జూ. ఆర్టిస్టులు పాల్గొన్న సన్నివేశంలో భారీ ఫైట్ ను తెరకెక్కిస్తుండగా, పై నుంచి దూకే క్రమంలో బాలకృష్ణ ఎడమ కాలికి గట్టి దెబ్బతగిలింది. ఈరోజు పగలు 11 గంటల ప్రాంతంలో షూట్ జరిగింది.

Yash: యష్, తారా సుతారియా లమధ్య విరహంతో కూడిన కెమిస్ట్రీ హైలైట్ గా సాంగ్

Yash: యష్, తారా సుతారియా లమధ్య విరహంతో కూడిన కెమిస్ట్రీ హైలైట్ గా సాంగ్'తబాహీ' పాటకు లభించిన రికార్డు స్థాయి స్పందన తర్వాత, 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' చిత్రం ప్రేమలోని ఒక కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించే 'మధోష్' అనే రెండవ పాటతో తిరిగి వస్తోంది. 'తబాహీ' పాట ఉద్వేగంలోని మైమరపించే అనుభూతిని చాటిచెప్పగా, 'మధోష్' పాట అంతర్ముఖమై, సున్నితత్వం, ఆరాటం మరియు చెప్పకుండా మిగిలిపోయిన ప్రతి మాట వంటి నిశ్శబ్ద భావోద్వేగాలను ఆలింగనం చేసుకుంటుంది. 'టాక్సిక్' చిత్రంలోని భావోద్వేగ పరిధిని విస్తరిస్తూ, ప్రతి ప్రేమకథలోనూ అనేక పొరలు ఉంటాయని, దానిలోని ప్రతి అధ్యాయం ప్రేమలోని ఒక విభిన్న కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తుందని ఈ పాట మనకు గుర్తుచేస్తుంది.

Karti: కార్తి... సర్దార్ 2' నుంచి ఎస్.జే. సూర్య స్టైలిష్ ఫస్ట్ లుక్.. సినిమా సెప్టెంబర్ రిలీజ్

Karti: కార్తి... సర్దార్ 2' నుంచి ఎస్.జే. సూర్య స్టైలిష్ ఫస్ట్ లుక్.. సినిమా సెప్టెంబర్ రిలీజ్హీరో కార్తి తమిళం, తెలుగు భాషల్లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయిన ‘సర్దార్’కి సీక్వెల్ ‘సర్దార్ 2’తో ప్రేక్షకులు ముందుకు రానున్నారు. ప్రీక్వెల్‌కి దర్శకత్వం వహించిన పిఎస్ మిత్రన్ సర్దార్2 కి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రిన్స్ పిక్చర్స్, ఐవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో ఎస్.జే. సూర్య కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు.