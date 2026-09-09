  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. చిట్కాలు
  4. salt lemon water benefits
Written By జయ
Published By ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (23:37 IST)

salt lemon water, గోరువెచ్చని నిమ్మరసంలో ఉప్పు కలిపి తాగితే?

Lemon juice
Written By: జయ
Published By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (23:39 IST)
google-news
ఉదయాన్నే ఉప్పుతో ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నిమ్మరసం తాగితే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వనగూరుతాయి. నిమ్మ, సముద్రపు ఉప్పు యొక్క ఆల్కలైజింగ్ ప్రభావాలు శరీరం యొక్క సున్నితమైన పిహెచ్‌ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడతాయి. ఉప్పు కలిపిన నిమ్మరసం తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
నిమ్మకాయ కీళ్లలోని యూరిక్ యాసిడ్‌ను కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది, మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
సాల్ట్ లెమన్ వాటర్ తాగటం వల్ల ఆహారం, నీరు రెండింటినీ సరిగ్గా గ్రహించడంలో సహాయపడి అవసరమైన పోషకాలను తీసుకుంటుంది.
విటమిన్ సి శరీర రోగనిరోధకతను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది, ఒక నిమ్మకాయ రోజువారీ విటమిన్ సిలో 139% కలిగి ఉంటుంది.
ఉప్పు కలిపిన నిమ్మరసం తాగితే చర్మాన్ని కాంతివంతంగా చేస్తుంది.
సాల్ట్ లెమన్ వాటర్ తాగితే శరీర కణాల నుండి వ్యర్థాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
నిమ్మకాయలో ఉప్పు వేసి తాగటం వల్ల అవి మీ దంతాలకు మేలు చేస్తుంది.
మామూలు నీటి కంటే లెమన్ సాల్ట్ వాటర్ మిమ్మల్ని ఎక్కువగా హైడ్రేట్ చేస్తుంది.
నోరు, గొంతులోని చెడు బ్యాక్టీరియాను చంపి శ్వాసను తాజాగా చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
సాల్ట్ లెమన్ వాటర్ రాత్రివేళ తాగితే మంచి నిద్ర పడుతుంది.
About Writer
జయ
Content provider.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఎడ్-ఎ-మమ్మా ది వరల్డ్ ఈస్ అవర్స్- ఆటమ్ వింటర్ 2026

తాళ్లతో బంధించి, కాళ్ల మధ్య కర్రపెట్టి నిందితుడిని గొడ్డును బాదినట్లు బాదారు, ఇదేంటంటూ ప్రశ్న

తాళ్లతో బంధించి, కాళ్ల మధ్య కర్రపెట్టి నిందితుడిని గొడ్డును బాదినట్లు బాదారు, ఇదేంటంటూ ప్రశ్నభావ్ నగర్ పరిధిలో హత్య ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తిని పోలీసులు తాళ్లతో కట్టి, వేధిస్తూ దాడి చేస్తూ అతడిని బహిరంగంగా అవమానించారని ఆరోపిస్తూ జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషనుకు న్యాయవాది ప్రణయ్ మహేశ్వరి ఫిర్యాదు చేసారు. హత్య చేసాడంటూ ఆ వ్యక్తిపై నింద మోపబడిందనీ, అతడు దోషి కాదు కదా... అలా ఎలా దండిస్తారు, నిందితుడిని అలా వేధించవచ్చా, శిక్షను నిర్థారించేందుకు న్యాయస్థానాలు వున్నాయంటూ ఆయన పేర్కొన్నారు. పోలీసు సిబ్బంది నిందితుడిని కట్టేసి దాడి చేసారనీ, ఇది రాజ్యాంగ హక్కుల తీవ్ర ఉల్లంఘన అని న్యాయవాది మహేశ్వరి ఆరోపించారు.

నీ మామతో రాజకీయ సన్యాసం చేయించి పార్టీలో మళ్లీ చేరు : మేనల్లుడికి మాయావతి కండిషన్

నీ మామతో రాజకీయ సన్యాసం చేయించి పార్టీలో మళ్లీ చేరు : మేనల్లుడికి మాయావతి కండిషన్తన మేనల్లుడు ఆకాశ్ ఆనంద్‌కు బీఎస్పీ అధినేత్రి, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి మాయవతి ఓ కండిషన్ పెట్టారు. ఆకాశ్ ఆనంద్‌ మళ్లీ పార్టీలో చేరాలంటే ఆయన మామ, మాజీ ఎంపీ అశోక్ సిద్ధార్థ్‌తో రాజకీయ సన్యాసం చేయించాలని షరతు పెట్టారు. అపుడే పార్టీలో చేర్చుకుంటానని లేనిపక్షంలో మళ్లీ పార్టీలో చేర్చుకునే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు.

వైద్య శాస్త్రంలో వింత : యువకుడిలో గర్భాశయం - ఆపరేషన్ చేసి తొలగించిన వైద్యులు

వైద్య శాస్త్రంలో వింత : యువకుడిలో గర్భాశయం - ఆపరేషన్ చేసి తొలగించిన వైద్యులుదేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఒక అత్యంత అరుదైన వైద్య వింత ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సంతానలేమి సమస్యతో బాధపడుతూ చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి వచ్చిన 26 యేళ్ల యువకుడి శరీరంలో గర్భాశయం, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఉండటాన్ని వైద్యులు గుర్తించి విస్మయానికి లోనయ్యారు. సాధారణంగా పరీక్షల క్రమంలోనే ఈ వింత బయటపడటం గమనార్హం.

నెల్లూరు మస్తాన్‌వలి దర్గాలో ఎ.ఆర్. రెహమాన్, శివమణి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు

నెల్లూరు మస్తాన్‌వలి దర్గాలో ఎ.ఆర్. రెహమాన్, శివమణి ప్రత్యేక ప్రార్థనలునెల్లూరు జిల్లాలోని వెంకటాచలం సమీపంలో ఉన్న కసుమూరు మస్తాన్‌వలి దర్గాలో ప్రతి ఏటా నిర్వహించే మూడు రోజుల గంధ మహోత్సవంలో భాగంగా, ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎ.ఆర్. రెహమాన్ బుధవారం ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. ప్రముఖ వాయిద్యకారుడు శివమణితో కలిసి ఆయన మస్తాన్‌వలి సమాధి వద్ద నివాళులర్పించారు. ఈ గంధ మహోత్సవం ఒక పవిత్రమైన వార్షిక సంప్రదాయం. ఈ మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రం నుండే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల నుండి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఈ దర్గాకు తరలివస్తుంటారు. కడప దర్గా పీఠాధిపతి ఆరిఫుల్ హుస్సేనీ సజ్జాదా విధులను నిర్వహించి, మస్తాన్‌వలి సమాధికి గంధపు లేపనాన్ని పూశారు.

ఏకంగా 15 సార్లు తిరస్కరణ... అయినా పట్టువదలకుండా రూ.1.1 కోట్ల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం

ఏకంగా 15 సార్లు తిరస్కరణ... అయినా పట్టువదలకుండా రూ.1.1 కోట్ల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగంఒక కంపెనీలో ఉద్యోగం కోసం ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. ఏకంగా 15 సార్లు దరఖాస్తును తిరస్కరించారు. అయినప్పటికీ ఆయన ఏమాత్రం పట్టువదలకుండా ప్రయత్నించి అమెజాన్ కంపెనీలో రూ.1.1 కోట్ల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం సాధించారు. ఆ విజేత పేరు గంతవ్య మాల్వియా. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భోపాల్‌ వాసి.

Udayabhanu: పంచనామాకు ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నా : ఉదయభాను ఎమోషనల్

Udayabhanu: పంచనామాకు ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నా : ఉదయభాను ఎమోషనల్జీ5 మరో ఇంట్రెస్టింగ్ వెబ్ సిరీస్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతుంది. అదే 'పంచనామా' సిరీస్. ప్రముఖ నటుడు భరత్ శ్రీనివాసన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ సెప్టెంబర్ 11 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతుంది. మోహన్ శ్రీవత్స దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్‌‌లో 6 ఎపిసోడ్స్‌ ఉండనున్నాయి. హైదరాబాద్‌లో బుధవారం ప్రివ్యూ ఈవెంట్‌ను గ్రాండ్‌గా నిర్వహించారు.

అదే హుందాతనం, శైలితో గతాన్ని తలచుకుంటూ జనవరి 12 విడుదల

అదే హుందాతనం, శైలితో గతాన్ని తలచుకుంటూ జనవరి 12 విడుదలవిక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ చిత్రం జనవరి 12 విడుదల. అనిల్ రావిపూడి దర్శకుడు. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, జీ స్టూడియోస్, శ్రీమతి అర్చన సమర్పిస్తున్నాయి. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కాగా, ఈ సినిమా అనుకున్నటైంకే వస్తుందని అదే హుందాతనం, శైలితో గతాన్ని తలచుకుంటూ జనవరి 12 విడుదల అని నేడు ప్రకటించారు.

Anupama Parameswaran,: క్రేజీ కల్యాణం నుంచి 'కాకా ధూమ్ ధమాకా సాంగ్ ప్రోమో

Anupama Parameswaran,: క్రేజీ కల్యాణం నుంచి 'కాకా ధూమ్ ధమాకా సాంగ్ ప్రోమోనరేష్ వీకే, అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్, రాజ్ వెడ్స్ రాంబాయి ఫేమ్ అఖిల్ ఉడ్డెమారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "క్రేజీ కల్యాణం". ఈ చిత్రాన్ని యారో సినిమాస్ బ్యానర్ పై ప్రొడక్షన్ నెం. 2గా ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ బూసం జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు బద్రప్ప గాజుల రూపొందిస్తున్నారు.

Haiku : ఏగన్, శ్రీదేవి.. రొమాన్స్, కెమిస్ట్రీతో మెప్పిస్తోన్న హైకూ టీజర్

Haiku : ఏగన్, శ్రీదేవి.. రొమాన్స్, కెమిస్ట్రీతో మెప్పిస్తోన్న హైకూ టీజర్ఏగన్, శ్రీదేవి, ఫెమినా జార్జ్ ప్రధాన పాత్రల్లో ‘హైకూ’ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు.ఈ మూవీ టీజర్‌ను ప్రముఖ హీరో హరీష్ కళ్యాణ్ రిలీజ్ చేశారు. కలర్‌ఫుల్ విజువల్స్, యూత్‌ఫుల్ ట్రీట్‌మెంట్, పొయెటిక్ లవ్‌స్టోరీగా రూపొందిన ఈ టీజర్ చూడగానే ఆకట్టుకుంటోంది. ఆకర్షణీయమైన విజువల్స్‌తో పాటు ఫ్రెష్ టేకింగ్‌తో ఈ ప్రేమకథను దర్శకుడు కొత్తగా ప్రజెంట్ చేశారు.

Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ నట విశ్వరూపం చూపించిన రణబాలి టీజర్

Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ నట విశ్వరూపం చూపించిన రణబాలి టీజర్విజయ్ దేవరకొండ "రణబాలి" సినిమా టీజర్ వచ్చేసింది. ఈ టీజర్ విజయ్ దేవరకొండ నట విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తూ గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. రాక్షస రాజుగా పేరున్న సర్ థియోడర్ హెక్టార్ ఆజ్ఞపై పండిన ప్రతి ధాన్యపుగింజను దోపిడీ చేస్తూ అన్నపూర్ణగా వెలిగిన మన నేలను కరువు సీమగా మార్చేస్తుంటారు బ్రిటీష్ అధికారులు. ఆకలి అని అడిగిన వారిని క్రూరంగా చంపేస్తుంటారు.