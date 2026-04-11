ఇటీవలి కాలంలో సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలను అధిగమించాలంటే వివిధ రకాల రసాలు (Juices) ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఒక్కో రసం అందించే ప్రత్యేకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
1. కొత్తిమీర రసం (Coriander Juice)
జీర్ణక్రియ: గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
డీటాక్స్: శరీరంలోని భార లోహాలను (Heavy metals) తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
చర్మం: రక్తశుద్ధి చేయడం ద్వారా మొటిమలు తగ్గడానికి, చర్మం మెరవడానికి తోడ్పడుతుంది.
2. కామంచి లేదా బుజ్జకాసి/ వైన్ జ్యూస్ (Black-berried Nightshade/Solanum nigrum)
కాలేయం (Liver): లివర్ సంబంధిత సమస్యలు, ముఖ్యంగా కామెర్లు (Jaundice) తగ్గడానికి ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
నోటి పూత: నోటి అల్సర్లు లేదా కడుపులో పుండ్లు ఉన్నప్పుడు ఈ రసం తీసుకోవడం వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుంది.
3. బొప్పాయి ఆకు రసం (Papaya Leaf Juice)
ప్లేట్లెట్స్: డెంగ్యూ వంటి జ్వరాలు వచ్చినప్పుడు రక్తంలోని ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్ను పెంచడంలో ఇది చాలా శక్తివంతమైనది.
జీర్ణశక్తి: ఇందులో ఉండే 'పాపైన్' అనే ఎంజైమ్ జీర్ణక్రియకు సహకరిస్తుంది.
యాంటీ క్యాన్సర్: ఇందులో ఉండే కొన్ని గుణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి.
4. బీట్రూట్ రసం (Beetroot Juice)
రక్త ప్రసరణ: ఇందులో ఉండే నైట్రేట్స్ రక్తపోటును (BP) తగ్గించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
స్టామినా: వ్యాయామం చేసేవారికి ఇది మంచి శక్తిని ఇస్తుంది.
ఎనర్జీ: తక్షణ శక్తిని అందిస్తూ, హిమోగ్లోబిన్ శాతాన్ని పెంచుతుంది.
5. ద్రాక్షపండు రసం (Grapefruit Juice)
బరువు తగ్గడం: మెటబాలిజంను పెంచి బరువు తగ్గడానికి సహకరిస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యం: కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి ధమనులను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.
విటమిన్ సి: చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచడానికి, వ్యాధినిరోధక శక్తి పెంచడానికి తోడ్పడుతుంది.
గమనిక:
ఏదైనా రసాన్ని ఔషధంగా తీసుకునే ముందు లేదా మీకు ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య (షుగర్, కిడ్నీ సమస్యలు) ఉన్నట్లయితే, ఒకసారి మీ డాక్టర్ను సంప్రదించడం మంచిది. ముఖ్యంగా బొప్పాయి ఆకు రసం చాలా చేదుగా ఉంటుంది, కాబట్టి సరైన మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోవాలి.