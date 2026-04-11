శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026 (22:20 IST)

ఈ 5 జ్యూస్‌లు ఆరోగ్యానికి వరం

Grape juice
ఇటీవలి కాలంలో సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలను అధిగమించాలంటే వివిధ రకాల రసాలు (Juices) ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఒక్కో రసం అందించే ప్రత్యేకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
1. కొత్తిమీర రసం (Coriander Juice)
జీర్ణక్రియ: గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
డీటాక్స్: శరీరంలోని భార లోహాలను (Heavy metals) తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
చర్మం: రక్తశుద్ధి చేయడం ద్వారా మొటిమలు తగ్గడానికి, చర్మం మెరవడానికి తోడ్పడుతుంది.
 
2. కామంచి లేదా బుజ్జకాసి/ వైన్ జ్యూస్ (Black-berried Nightshade/Solanum nigrum)
కాలేయం (Liver): లివర్ సంబంధిత సమస్యలు, ముఖ్యంగా కామెర్లు (Jaundice) తగ్గడానికి ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
నోటి పూత: నోటి అల్సర్లు లేదా కడుపులో పుండ్లు ఉన్నప్పుడు ఈ రసం తీసుకోవడం వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుంది.
 
3. బొప్పాయి ఆకు రసం (Papaya Leaf Juice)
ప్లేట్‌లెట్స్: డెంగ్యూ వంటి జ్వరాలు వచ్చినప్పుడు రక్తంలోని ప్లేట్‌లెట్స్ కౌంట్‌ను పెంచడంలో ఇది చాలా శక్తివంతమైనది.
జీర్ణశక్తి: ఇందులో ఉండే 'పాపైన్' అనే ఎంజైమ్ జీర్ణక్రియకు సహకరిస్తుంది.
యాంటీ క్యాన్సర్: ఇందులో ఉండే కొన్ని గుణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి.
 
4. బీట్రూట్ రసం (Beetroot Juice)
రక్త ప్రసరణ: ఇందులో ఉండే నైట్రేట్స్ రక్తపోటును (BP) తగ్గించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
స్టామినా: వ్యాయామం చేసేవారికి ఇది మంచి శక్తిని ఇస్తుంది.
ఎనర్జీ: తక్షణ శక్తిని అందిస్తూ, హిమోగ్లోబిన్ శాతాన్ని పెంచుతుంది.
 
5. ద్రాక్షపండు రసం (Grapefruit Juice)
బరువు తగ్గడం: మెటబాలిజంను పెంచి బరువు తగ్గడానికి సహకరిస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యం: కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి ధమనులను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.
విటమిన్ సి: చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచడానికి, వ్యాధినిరోధక శక్తి పెంచడానికి తోడ్పడుతుంది.
 
గమనిక:
ఏదైనా రసాన్ని ఔషధంగా తీసుకునే ముందు లేదా మీకు ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య (షుగర్, కిడ్నీ సమస్యలు) ఉన్నట్లయితే, ఒకసారి మీ డాక్టర్‌ను సంప్రదించడం మంచిది. ముఖ్యంగా బొప్పాయి ఆకు రసం చాలా చేదుగా ఉంటుంది, కాబట్టి సరైన మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోవాలి.

ఉద్యోగినులకు గొడ్డు మాంసం తినిపించి... లైంగిక వేధింపులు.. ఎక్కడ?మహారాష్ట్రలో నాసిక్‌లో ఉన్న ఓ మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలో అత్యంత దారుణమైన ఘటన ఒకటి వెలుగు చూసింది. ఆ కంపెనీలో పని చేసే ఉద్యోగినులపై లైంగిక వేధింపులు, మానసికంగా హింసించడం, బలవంతంగా నమాజ్ చేయించడం, బీఫ్ తినిపించడం, మత మార్పిడికి యత్నించినట్టు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ కేసుకు సంబంధించి కంపెనీ అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ (హెచ్ర్) సహా ఏడుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

ఆ గ్రామంలో అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తే వీధులను శుభ్రం చేయాల్సిందే...మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఓ గ్రామంలో నివసించే ప్రజలు అసభ్య పదజాలంతో ఇతరులను దూషిస్తే కఠిన శిక్షలను అనుభవించాల్సిందే. పైగా, అపరాధం చెల్లించాల్సి. అలాగే, వీధులు కూడా శుభ్రం చేయాల్సివుంటుంది. ఇంతకీ ఆ గ్రామం ఎక్కడ ఉందనేకదా మీ సందేహం. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బుర్హాన్పూర్ జిల్లాలోని బోర్సర్‌ అనే గ్రామం ఉంది. ఈ గ్రామంలో అసభ్య పదజాలం వాడితో కఠిన శిక్ష తప్పదని, నోరు జారితే రూ.500 జరిమానా లేదా గంటపాటు గ్రామ వీధులను శుభ్రం చేయాలనే నిబంధనను అమలు చేస్తున్నారు. తమ గ్రామంలో సభ్యత, సంస్కారం, మర్యాదను పెంపొందించేందుకు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం సత్ఫాలితాలనిస్తోంది.

బాలుడిపై లైంగిక దాడి... గొంతు కోసి చంపేశారు.. ఎక్కడ?బీహార్ రాష్ట్రంలోని జేహనాబాద్‌లో ఓ దారుణం జరిగింది. ఓ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల హాస్టల్‌‍లో జరిగిన ఐదేళ్ల బాలుడు దారుణ హత్యలోని మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. పాఠశాల క్యాంటీన్‍లో పని చేసే గార్డే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్టు తేలింది. బాలుడిపై లైంగికదాడి చేసి ఆ తర్వాత గొంతుకోసి చంపినట్టు నిందితుడు పోలీసులకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు. హత్యకు ఉపయోగించిన పదునైన బ్లేడును స్వాధీనం చేసుకుని నిందితుడు ముఖేశ్ (46)ను అరెస్టు చేశారు. అంతకుముందు ఈ కేసులో హాస్టల్ నిర్వాహకుడు తరుణ్ కుమార్‌ను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ఉచితాలు సరే... వాటి అమలుకు నిధులు ఎలా? వెంకయ్య నాయుడు ప్రశ్నఎన్నికల సమయంలో ఓటర్లను ఆకర్షించి లబ్ధి పొందేందుకు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్రకటిస్తున్న ఉచిత హామీలపై మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, ఈ ఉచితాల అమలుకు నిధులు ఎలా సమకూర్చుతారని ఆయన ప్రశ్నించారు. చెన్నైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ, ఉచితాలను ప్రకటించేవారు రాజకీయ పార్టీలు, రాష్ట్రాలు వాటి నిధుల గురించి ప్రజలకు వివరించాలని, అలాగే దీనిపై ప్రజలు ప్రశ్నలు కూడా లేవనెత్తాలని వెంకయ్య నాయుడు కోరారు.

ప్రేమించలేదని ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థినిని హత్య చేసిన యువకుడుకడప జిల్లా, కాజీపేట మండలం అగ్రహారంలో శుక్రవారం అదే గ్రామానికి చెందిన ఒక యువకుడు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థినిని హత్య చేశాడు. మృతురాలు ఇటీవలే కాజీపేటలోని ఏపీ మోడల్ స్కూల్‌లో రెండవ సంవత్సరం పూర్తి చేసుకుంది. నిందితుడు, 19 ఏళ్ల వెంకటేష్, ఆమె తన ప్రేమ, వివాహ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించడంతో కక్ష్యతో ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు.

Allari Naresh: నాకంటే నా వైఫ్ ఆయనకు ఫ్యాన్ : అల్లరి నరేష్

Allari Naresh: నాకంటే నా వైఫ్ ఆయనకు ఫ్యాన్ : అల్లరి నరేష్తిరువీర్ హీరోగా, ఎస్.పి. దుర్గ నరేష్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ‘పాపం ప్రతాప్’. కృషి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రాకేశ్‌ రెడ్డి గడ్డం, రుద్రదేవ్‌ మదిరెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. వరుస బ్లాక్ బస్టర్స్‌తో ఆడియన్స్‌ను అలరిస్తున్న ఈటీవి విన్‌ ఒరిజినల్‌ ప్రొడక్షన్‌‌ నుంచి రాబోతున్న ఈ సినిమా నుంచి రీసెంట్‌గా రిలీజైన టీజర్‌,సాంగ్స్ కు మంచి అప్లాజ్ వస్తోంది. ఏప్రిల్ 17న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపధ్యంలో మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు. హీరో అల్లరి నరేష్, డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ ముఖ్య అతిధిలుగా హాజరైన ఈ వేడుకు గ్రాండ్ గా జరిగింది.

Mangli case: మంగ్లీ కేసుతో నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు - వేణు ఊడుగుల

Mangli case: మంగ్లీ కేసుతో నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు - వేణు ఊడుగులఆర్థిక మోసం ఘటనలో గాయని మంగ్లీపై నమోదైన కేసులో దర్శక, నిర్మాత వేణు ఊడుగుల కూడా ఉన్నారంటూ కొన్ని మీడియా సంస్థలు ప్రచారం చేశాయి. ఈ అసత్య వార్తలపై వివరణ ఇచ్చారు వేణు ఊడుగుల. మంగ్లీ కేసుతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదంటూ ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు వేణు ఊడుగుల ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేశారు.

Rashmika: విజయ్, రశ్మికకు సెట్స్ లోకి వెల్ కమ్ చెప్పిన రణబాలి మేకర్స్

Rashmika: విజయ్, రశ్మికకు సెట్స్ లోకి వెల్ కమ్ చెప్పిన రణబాలి మేకర్స్విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వంలో టీ సిరీస్ సమర్పణలో ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న క్రేజీ మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. "రణబాలి" సెప్టెంబర్ 11న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

Venkat: హరుడు కోసం ప్రొడ్యూసర్ బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది : వెంకట్

Venkat: హరుడు కోసం ప్రొడ్యూసర్ బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది : వెంకట్శ్రీ సీతా రాముల కల్యాణం చూతము రారండి, అన్నయ్య, ప్రేమ కోసం, శివ రామరాజు లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలతో అలరించిన హీరో వెంకట్ సినిమాల్లోకి కమ్ బ్యాక్ ఇస్తున్నారు. విఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ లో వెంకట్ హీరోగా రూపొందుతున్న మాస్ కమర్శియల్ ఎంటర్ టైనర్ ‘హరుడు’. రాజ్ తాళ్లూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సమ్మర్ స్పెషల్ గా మే 8న ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు.

Kayadu Lohar: ది ప్యారడైజ్ నుంచి సుబ్బలక్ష్మి గా కయాదు లోహర్ ఫస్ట్ లుక్

Kayadu Lohar: ది ప్యారడైజ్ నుంచి సుబ్బలక్ష్మి గా కయాదు లోహర్ ఫస్ట్ లుక్నేచురల్ స్టార్ నాని పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా ది ప్యారడైజ్ పై అంచనాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన 'ఆయా షేర్' సింగిల్ విడుదల తర్వాత నెక్స్ట్ లెవల్ కి చేరుకున్నాయి. శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, ఎస్ఎల్వి సినిమాస్ బ్యానర్ పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించిన ఈ చిత్రం ప్రతి పాత్ర రివల్ తో ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది.
