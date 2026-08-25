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  4. boltt Makes Its Smartphone Debut with Ace 5G and Evo
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (19:53 IST)

బోల్ట్ Ace 5G, Evoతో స్మార్ట్‌ఫోన్ సెగ్మెంట్‌లో ప్రవేశం

boltt Ace 5G
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (19:55 IST)
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ఫైర్-బోల్ట్ ఇంటి నుండి వచ్చిన హోమ్‌గ్రోన్ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ బోల్ట్ ఈరోజు తన మొదటి స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు Ace 5G, Evo లాంచ్‌ను ప్రకటించింది, ఇది స్మార్ట్‌ఫోన్ సెగ్మెంట్‌లో బ్రాండ్ ప్రవేశాన్ని సూచిస్తుంది. ఆధునిక భారతీయ వినియోగదారుల కోసం డిజైన్ చేయబడిన ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు దమదార్ పెర్ఫార్మెన్స్, AI-పవర్డ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్, ఇమర్సివ్ డిస్‌ప్లే, దీర్ఘకాలం మన్నే బ్యాటరీ లైఫ్‌ను ఒకచోట చేర్చాయి, రోజువారీ జీవితంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఫీచర్లపై ప్రత్యేక దృష్టితో.
 
Ace 5G, Evoలో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో పెద్ద 6.79-ఇంచ్ డిస్‌ప్లే ఇవ్వబడింది, ఇది ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, బ్రౌజింగ్, కంటెంట్ కన్జంప్షన్ సమయంలో స్మూత్ స్క్రోలింగ్, రెస్పాన్సివ్ ఇంటరాక్షన్, ఇమర్సివ్ వ్యూయింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను అందిస్తుంది. 600 నిట్స్ వరకు బ్రైట్‌నెస్‌తో, ఈ డిస్‌ప్లే వేర్వేరు పరిస్థితుల్లో కూడా క్లియర్, కంఫర్టబుల్ వ్యూయింగ్ ఇవ్వడానికి రూపొందించబడింది.
 
రెండు డివైజెస్‌లో గూగుల్ జెమిని-పవర్డ్ AI ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్‌గా ఉంది, ఇందులో సర్కిల్ టు సెర్చ్, గూగుల్ లెన్స్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి, వీటి సహాయంతో యూజర్లు తమ పనికి అంతరాయం కలగకుండా స్క్రీన్‌పై ఉన్న కంటెంట్‌ను సెర్చ్ చేయవచ్చు, వస్తువులను గుర్తించవచ్చు, టెక్స్ట్‌ను ట్రాన్స్‌లేట్ చేయవచ్చు, సమాచారాన్ని కనుగొనవచ్చు. AI నైట్ మోడ్ ఇంటెలిజెంట్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా లో-లైట్ ఫోటోగ్రఫీని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.
 
ఆండ్రాయిడ్ 16పై నడిచే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు క్లీన్, నో-బ్లోట్‌వేర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను అందిస్తాయి, ఇవి గూగుల్ AI ఎకోసిస్టమ్‌ను ఒక స్ట్రీమ్‌లైన్డ్ ఇంటర్‌ఫేస్‌తో కలుపుతాయి. రియల్ టోన్‌తో 8 ఎంపీ AI సెల్ఫీ కెమెరా వివిధ స్కిన్ టోన్లలో సహజంగా కనిపించే సెల్ఫీలను అందించడానికి డిజైన్ చేయబడింది, దీనికి AI-పవర్డ్ ఇమేజింగ్ కెపబిలిటీస్ తోడ్పాటు అందిస్తాయి.
 
రెండు డివైజెస్‌కు 6000mAh బ్యాటరీ పవర్ ఇస్తుంది, ఇది స్ట్రీమింగ్, గేమింగ్, సోషల్ మీడియా, మ్యూజిక్ మరియు నావిగేషన్ సమయంలో ఎక్కువసేపు వినియోగాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. 7.95mm స్లిమ్ ప్రొఫైల్‌తో, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు కాంటెంపరరీ లుక్‌ను రోజువారీ కంఫర్ట్ మరియు యూజబిలిటీతో జోడిస్తాయి.
 
స్మార్ట్‌ఫోన్ డెబ్యూ గురించి మాట్లాడుతూ, బోల్ట్ ఫౌండర్ మరియు సీఈఓ అర్ణవ్ కిషోర్ ఇలా అన్నారు, “మేము స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల విషయంలో ఒక కన్స్యూమర్-ఫస్ట్ అప్రోచ్‌ను అనుసరిస్తున్నాం, టెక్నాలజీని రోజువారీ వినియోగదారులకు మరింత ప్రాసంగికంగా, అందుబాటులో మరియు అర్థవంతంగా చేయడంపై స్పష్టమైన దృష్టితో. ఈ కేటగిరీలో మా ప్రవేశం ఒక సాధారణ నమ్మకంపై ఆధారపడింది: వినియోగదారులకు వారు విలువైనవిగా భావించే అనుభవాలు అందాలి, వారికి ముఖ్యమైన విషయాలతో రాజీ పడకుండా. Ace 5G మరియు Evo మా స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రయాణానికి నాంది, మరియు ఈ అప్రోచ్‌ను భారతదేశం అంతటా మరింత మంది వినియోగదారులకు అందించడానికి మేము ఎదురుచూస్తున్నాం.”
 
బోల్ట్ Ace 5G:
బోల్ట్ Ace 5Gకు UNISOC T8200 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ నుండి పవర్ లభిస్తుంది, ఇది 5,47,000+ AnTuTu స్కోర్‌ను అందిస్తుంది, మరియు దీనిని 4GB ర్యామ్ మరియు 64GB స్టోరేజ్‌తో జతచేశారు. ఈ కాంబినేషన్ యాప్‌ల మధ్య స్విచ్ చేయడం, బ్రౌజింగ్, స్ట్రీమింగ్ లేదా కంటెంట్ మేనేజ్ చేయడం సమయంలో స్మూత్ డైలీ పెర్ఫార్మెన్స్‌ను సపోర్ట్ చేయడానికి డిజైన్ చేయబడింది.
 
ఫోటోగ్రఫీ కోసం, Ace 5Gలో 64 ఎంపీ AI మెయిన్ కెమెరా మరియు రియల్ టోన్‌తో 8 ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా ఇవ్వబడింది. దీని AI-పవర్డ్ ఇమేజింగ్ కెపబిలిటీస్‌లో AI పోర్ట్రెయిట్ మోడ్ మరియు AI నైట్ మోడ్ ఉన్నాయి, ఇవి వేర్వేరు లైటింగ్ పరిస్థితుల్లో యూజర్లకు వివరణాత్మక చిత్రాలను క్యాప్చర్ చేయడంలో సహాయపడతాయి.
 
ఈ డివైజ్ టైప్-సి పోర్ట్ ద్వారా 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ను కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది, మరియు బాక్స్‌లో 18W ఛార్జర్ ఇవ్వబడింది. దీనితో పాటు, దీనిలో సీమ్‌లెస్ పేమెంట్స్ మరియు పెయిరింగ్ కోసం NFC కూడా ఉంది, అలాగే ఎక్స్‌పాండబుల్ స్టోరేజ్ కూడా ఇవ్వబడింది, దీనివల్ల యూజర్లు తమ యాప్‌లు, మీడియా మరియు ఫైల్స్‌ను మేనేజ్ చేయడంలో మరింత ఫ్లెక్సిబిలిటీ పొందుతారు.
 
Ace 5G మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది: 4GB + 64GB- రూ 13,999, 6GB + 128GB- రూ 14,999, 8GB + 128GB- రూ 15,999. డే 1 ఆఫర్ కింద, ఈ వేరియంట్లు వరుసగా రూ. 12,999, రూ. 13,999 మరియు రూ. 14,999 వద్ద లభిస్తాయి.
 
బోల్ట్ Evo:
బోల్ట్ Evoకు UNISOC T7250 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ నుండి పవర్ లభిస్తుంది, ఇందులో 4GB వరకు ర్యామ్ మరియు 64GB స్టోరేజ్ ఇవ్వబడింది, ఇది రోజువారీ మల్టీటాస్కింగ్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, కనెక్టివిటీ కోసం సమర్థవంతమైన పునాదిని అందిస్తుంది.
 
ఫోటోగ్రఫీ కోసం, Evoలో 50 ఎంపీ AI మెయిన్ కెమెరా, 2 ఎంపీ మాక్రో లెన్స్ మరియు రియల్ టోన్‌తో 8 ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా ఇవ్వబడింది. ఈ కెమెరా సెటప్‌కు AI పోర్ట్రెయిట్ మోడ్, AI నైట్ మోడ్ మరియు AI సెల్ఫీ ఎన్‌హాన్స్‌మెంట్ తోడ్పాటు అందిస్తాయి, ఇవి రోజువారీ ఫోటోగ్రఫీ మరియు సెల్ఫీలలో అదనపు ఫ్లెక్సిబిలిటీని తీసుకువస్తాయి.
 
బోల్ట్ Evo రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది: 4GB + 64GB- రూ. 10,999 మరియు 6GB + 128GB- రూ 11,999. డే 1 ఆఫర్ కింద, ఈ వేరియంట్లు వరుసగా రూ. 9,999, రూ. 10,999 వద్ద లభిస్తాయి.
 
రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు 1 సెప్టెంబర్ 2026న మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు నుండి ఎక్స్‌క్లూజివ్‌గా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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