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  4. Cognizant Launches Talent Accelerator Program With 489 Newly Hired B-School Graduates
Written By ఐ వెెంకట్
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (19:22 IST)

కొత్తగా నియమితులైన 489 మంది బి-స్కూల్ గ్రాడ్యుయేట్లతో కాగ్నిజెంట్ టాలెంట్ యాక్సిలరేటర్ ప్రోగ్రామ్‌

Cognizant Talent Accelerator Program
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (19:24 IST)
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బెంగళూరు: ప్రముఖ ఏఐ బిల్డర్, టెక్నాలజీ సేవల ప్రదాత అయిన కాగ్నిజెంట్, భారతదేశంలోని 37 నగరాల్లోని 58 బిజినెస్ స్కూల్స్ (బి-స్కూల్స్) నుండి కొత్తగా ఎంపిక చేసిన 489 మంది గ్రాడ్యుయేట్ల కోసం తమ టాలెంట్ యాక్సిలరేటర్ ప్రోగ్రామ్‌ను ఈరోజు ప్రారంభించింది. వీరిలో ఐఐఎం బెంగళూరు; ఐఐఎం కోజికోడ్; ఐఐఎం లక్నో; ఐఎస్‌బి, హైదరాబాద్; ఎస్‌పిజెఐఎంఆర్, ముంబై; ఎఫ్ఎంఎస్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ; మరియు ఎక్స్ఎల్ఆర్ఐ- జేవియర్ స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్‌మెంట్, జంషెడ్‌పూర్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు ఉన్నాయి.
 
ఈ కార్యక్రమం రెండు వారాల పాటు జరిగే ఒక సమగ్రమైన ఆన్‌బోర్డింగ్ శిక్షణ. కొత్తగా చేరిన ఉద్యోగులు కంపెనీ గురించి, దాని విలువల గురించి తెలుసుకోవడానికి సహాయపడేలా దీనిని రూపొందించారు. చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ మరియు పూణేలోని కాగ్నిజెంట్ కార్యాలయాల్లో ఇది ఏకకాలంలో నిర్వహించబడుతుంది. ఇందులో ఫంక్షనల్, సేల్స్, మార్కెటింగ్ శిక్షణతో పాటు, కాగ్నిజెంట్ యొక్క వ్యాపార, నాయకత్వ బృందాలతో ప్రత్యక్ష చర్చలు కూడా ఉంటాయి. 
 
ఒక ఏఐ బిల్డర్‌గా, క్లయింట్లు, అసోసియేట్‌లు ఇద్దరికీ విలువను సృష్టించడానికి కాగ్నిటివ్ డైవర్సిటీ  చాలా అవసరమని కాగ్నిజెంట్ నమ్ముతుంది అని కాగ్నిజెంట్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్- గ్లోబల్ ఆపరేషన్స్, చైర్మన్-మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రాజేష్ వారియర్ అన్నారు. మొదటి రోజు నుండే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ రంగాల నిపుణులను ఒకచోట చేర్చడం ద్వారా, టాలెంట్ యాక్సిలరేటర్ ప్రోగ్రామ్ సహకార సంస్కృతిని పెంపొందిస్తుంది. ఏఐ సామర్థ్యాలకు, వాస్తవ ప్రపంచ వ్యాపార ఫలితాలకు మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని పూడ్చడానికి కొత్త అసోసియేట్‌లను సన్నద్ధం చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది అని జోడించారు. 
 
ఏఐ యుగానికి అవసరమైన వివిధ రంగాల నైపుణ్యాలను పెంపొందించడానికి, కాగ్నిజెంట్ నాన్-స్టెమ్ (సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్ మరియు మ్యాథమెటిక్స్) ప్రతిభావంతుల నియామకాలను విస్తరిస్తోంది. కొత్తగా నియమితులైన బి-స్కూల్ గ్రాడ్యుయేట్లు లో  37% కంటే ఎక్కువ మంది స్టెమ్ -యేతర నేపథ్యాల నుండి వచ్చారు. వీరిలో సోషియాలజీ, సైకాలజీ వంటి లిబరల్ ఆర్ట్స్ విభాగాలు, ఆఫీస్ మేనేజ్‌మెంట్, సెక్రటేరియల్ ప్రాక్టీస్ వంటి వృత్తి విద్యా రంగాలు, ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్ వంటి డిజైన్-కేంద్రీకృత రంగాలకు చెందినవారు ఉన్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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