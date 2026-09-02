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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (21:56 IST)

మీరు అతడిని చూడగలరా? కనిపెట్టగలరా?

CODY RHODES
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (22:13 IST)
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200 కోట్లకు పైగా డౌన్‌లోడ్‌లు దాటిన Clash of Clans, రెండోసారి WWEతో చేతులు కలిపింది; ఈసారి ఈ పోటీ వ్యక్తిగతంగా మారింది. WWE సూపర్‌స్టార్ కోడీ రోడ్స్, WWE లెజెండ్ జాన్ సీనా రింగ్‌లో తమ ప్రదర్శనలకు పేరుగాంచారు, కానీ వీరిద్దరి మధ్య పోటీ రింగ్‌లో మొదలు కాలేదు. ఇద్దరూ చాలా కాలంగా Clash of Clans ఆడుతుండటంతో, వారి ఈ గేమింగ్ నేపథ్యం లాకర్ రూమ్‌లో ఇప్పటికే ఓ లెజెండ్‌గా మారింది. దశాబ్దంపైగా ఈ గేమ్ ఆడుతున్న రోడ్స్, జాన్ సీనా స్థావరాన్ని వెతికిపట్టేందుకు Clash of Clans సంఘాన్ని తోటి WWE సూపర్‌స్టార్లను కూడా రంగంలోకి దించాడు. తద్వారా దశాబ్దాల నాటి ఈ పోరు రింగ్ దాటి వారి ఇన్-గేమ్ విలేజ్‌ల వరకూ చేరింది.
 
ఈరోజు, అంటే సెప్టెంబర్ 1 నుంచి సెప్టెంబర్ 30 వరకూ, సీనాకు చెందిన సంపదతో నిండిన స్థావరం Clash of Clans ఆటగాళ్ల రోజువారీ దాడుల్లో బయటపడేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఎంత మంది ఆటగాళ్లు దాడి చేస్తే, ఈ అంతుచిక్కని WWE లెజెండ్ స్థావరాన్ని కనిపెట్టే అవకాశం, తమ విలేజ్ కోసం ఒకేసారి మాత్రమే లభించే ప్రత్యేక కోడీ రోడ్స్ విగ్రహాన్ని గెలుచుకునే అవకాశం అంత ఎక్కువవుతుంది. కానీ దాడి విజయవంతమైతేనే. 17 సార్లు WWE వరల్డ్ ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన వ్యక్తి స్థావరం మామూలుగా ఉండదు కదా.
 
ఇదిలా ఉండగా, ఈ అన్వేషణకు మరింత బలం చేకూర్చేందుకు రోడ్స్, ది అండర్‌టేకర్, ఐయో స్కై సహా పలువురు WWE సూపర్‌స్టార్ల మద్దతును కూడగట్టుకున్నాడు. వీరంతా ఆన్‌లైన్‌లో తమ తమ ఫ్యాన్లను ఈ వేటలో చేరమని కోరనున్నారు.
 
ఇదంతా కోడీతో రింగ్‌లో మొదలైందని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ కాదు. గేమ్‌లో నేను అతడిని ఓడించి రైడ్ చేసినప్పుడు, అతడు నన్ను తన టీమ్ నుంచి తప్పించినప్పుడు ఇది మొదలైంది అని సీనా అన్నాడు. “పదేళ్ల తర్వాత కూడా అతడికి సాయం అవసరమే. ఈసారి అతడు లక్షలాది మందిని నా స్థావరంపై దాడి చేయమని అడుగుతున్నాడు. పర్వాలేదు. నేను ఎప్పుడూ చెప్పేదే, కావాలంటే వచ్చి తీసుకోండి.”
 
సీనా స్థావరంతో పాటు, ఈ ఇన్-గేమ్ క్రాస్‌ఓవర్‌లో ఆరుగురు WWE సూపర్‌స్టార్స్ Clash of Clans ప్రఖ్యాత హీరో పాత్రలుగా మారారు, అందులో కోడీ రోడ్స్ మళ్లీ ది బార్బేరియన్ కింగ్‌గా రావడం కూడా ఒకటి. ఈ లైనప్‌లో ఉన్నవారు:
 
కోడీ రోడ్స్ “Barbarian King”గా
అలెక్సా బ్లిస్ “Archer Queen”గా
ది అండర్‌టేకర్ “Grand Warden”గా
ఐయో స్కై “Royal Champion”గా
జే ఉసో “Minion Prince”గా
కేన్ “Dragon Duke”గా
 
ఈవెంట్ మొత్తంలో ఆటగాళ్లు WWE థీమ్‌తో కూడిన పలు ఫీచర్లను కూడా అనుభవించవచ్చు. తాత్కాలిక సైన్యాల నుంచి Money in the Bank ఆధారంగా రూపొందించిన ప్రత్యేక విలేజ్ థీమ్ వరకూ, ఇది అక్టోబర్ 10న న్యూ ఓర్లీన్స్‌లో జరగనుంది. WWE చెస్ట్‌లలో కూడా అనేక రివార్డులు ఉన్నాయి. వీటిలో అభిమానులకు ఇష్టమైన యాక్షన్ ఫిగర్ ఎక్విప్‌మెంట్ తిరిగి రావడంతో పాటు, ఛాలెంజ్ టికెట్లు మరియు ఖచ్చితంగా లభించే కోడీ రోడ్స్ స్కిన్ కూడా ఉన్నాయి. Clash of Clans డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి iOS లేదా Google Play సందర్శించి, సెప్టెంబర్ 30 వరకూ సీనా కోసం రోడ్స్ సాగించే వేటలో భాగం కండి.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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