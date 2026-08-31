భవిష్యత్తును నిర్మించేది సాంకేతికత ఒక్కటే కాదు, మరేంటి?
హైదరాబాద్: ఏఐ, రోబోటిక్స్, ఆటోమేషన్, అధునాతన సాంకేతికతలు భారతదేశంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా విద్య, కార్యాలయాలు, పరిశ్రమలను వేగంగా పునర్నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ వాతావరణంలో, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతిభావంతులకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కంటే ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది. వారికి గణనపరంగా ఆలోచించే, ప్రయోగాలు చేసే, సహకరించే, అంచనాలను సవాలు చేసే, ఇంకా స్పష్టమైన సమాధానాలు లేని సమస్యలను పరిష్కరించే సామర్థ్యం అవసరం.
భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రతిభావంతులైన యువ రోబోటిక్స్ ప్రతిభావంతులను ఒకే చోటకు చేర్చ మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించిన డబ్ల్యూఆర్ఓ ఇండియా నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ 2026 (ఆగస్టు 26 - 28) హైదరాబాద్లోని జీఎంఆర్ ఏరోసిటీలోని జీఎంఆర్ ఎరీనాలో ముగిసింది. దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన ప్రాంతీయ పోటీల ప్రయాణం తర్వాత జాతీయ విజేతలుగా నిలిచిన వీరు, ఇప్పుడు అమెరికాలోని ప్యూర్టో రికోలో జరిగే గ్లోబల్ డబ్ల్యూఆర్ఓ ఛాంపియన్షిప్ 2026లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి అర్హత సాధించారు.
భారతదేశపు జాతీయ విజేతలు
ఇండియా స్టెమ్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు సుధాన్షు శర్మ మాట్లాడుతూ, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉండే ప్రతిభ, కేవలం సాంకేతికతతో మాత్రమే సృష్టించబడదని డబ్ల్యూఆర్ఓ ఇండియా ప్రయాణం మాకు చూపించింది. యువతకు నిర్మించడానికి, ప్రయోగాలు చేయడానికి, విఫలమవడానికి, పునరాలోచించడానికి, పరిష్కరించడానికి స్వేచ్ఛ ఇచ్చినప్పుడు అది సృష్టించబడుతుంది. ప్రాంతీయ పోటీల నుండి జాతీయ ఛాంపియన్షిప్ వరకు, భారతదేశం అంతటా అద్భుతమైన ప్రతిభను మేము చూశాము. దేశవ్యాప్తంగా మరెంతో మంది విద్యార్థుల విద్యా ప్రయాణంలో అనుభవపూర్వక స్టెమ్ అభ్యాసాన్ని ఒక అర్థవంతమైన భాగంగా మార్చాలన్నది మా లక్ష్యం అని అన్నారు.
హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన పోటీలో దేశంలోని పలు ప్రాంతీయ పోటీలలో అత్యున్నత అర్హత సాధించిన జట్లకు సాంకేతిక వినియోగం, ఇంజనీరింగ్, కోడింగ్, సృజనాత్మకత, టీం వర్క్, సమస్య పరిష్కారం వంటి అంశాలలో సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. భారతదేశం నలుమూలల నుండి విద్యార్థులు సమర్పించిన రోబోటిక్ నమూనాలు, పరిష్కారాల నాణ్యతను, వైవిధ్యాన్ని మూల్యాంకనం చేయడంలో జ్యూరీ తీవ్ర సవాలును ఎదుర్కొంది. ఇది దేశంలోని పాఠశాలల వ్యవస్థ ద్వారా వెలువడుతున్న ప్రతిభ యొక్క లోతుకు ప్రతిబింబం.
ఛాంపియన్షిప్కు దారితీసే మార్గమే సామర్థ్యానికి ఒక పరీక్ష. జాతీయ ఛాంపియన్షిప్కు అర్హత సాధించడానికి ముందు, విద్యార్థుల బృందాలు భారతదేశంలోని పలు నగరాల్లో జరిగిన ప్రాంతీయ రౌండ్లలో పోటీపడ్డాయి. ఫ్యూచర్ ఇన్నోవేటర్స్ వర్చువల్ ఛాంపియన్షిప్ నుండి పది ప్రాంతీయ ఛాంపియన్షిప్ల ద్వారా పురోగమించగా, రోబోమిషన్, రోబోస్పోర్ట్స్, ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్స్ తమ తమ అర్హత మార్గాలను అనుసరించాయి.
ఎన్సిఎస్ఎం డైరెక్టర్ జనరల్, శ్రీ కె. ఎస్. మురళి మాట్లాడుతూ, జాతీయ ఛాంపియన్షిప్లో ప్రదర్శించిన పరిష్కారాల నాణ్యత, వైవిధ్యం జ్యూరీ పనిని అత్యంత కఠినతరం చేసింది. కేవలం సాంకేతిక సామర్థ్యమే కాకుండా, విద్యార్థులు సంక్లిష్ట సమస్యలను పరిష్కరించేటప్పుడు ప్రదర్శించిన జిజ్ఞాస, ఊహాశక్తి, పట్టుదల ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి. ఎన్సిఎస్ఎం యొక్క సైన్స్ మ్యూజియంలు, కేంద్రాలు, ఇన్నోవేషన్ హబ్ల నెట్వర్క్ ద్వారా, యువ అభ్యాసకులకు సైన్స్, అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతలను ప్రత్యక్షంగా పొందటానికి మరిన్ని అవకాశాలను సృష్టించాలని, అలాగే చిన్న వయస్సు నుండే వారిలో శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, ఆవిష్కరణలను పెంపొందించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము అని అన్నారు.
విద్యార్థులకు నిర్మించడానికి, పరీక్షించడానికి, విఫలమవడానికి, పునరాలోచించడానికి, పరిష్కరించడానికి ఒక వాతావరణాన్ని డబ్ల్యుఆర్ఓ ఇండియా అందిస్తుంది. రోబోటిక్స్ ద్వారా, విద్యార్థులు గణితం, సైన్స్, ఇంజనీరింగ్, కోడింగ్లను నిజ జీవిత సవాళ్లకు అన్వయించి, సృజనాత్మకత, ఆత్మవిశ్వాసం, సహకారం, పట్టుదలను పెంపొందించుకుంటారు. పాఠశాలలు, తల్లిదండ్రుల కోసం, అనుభవపూర్వక స్టెమ్ అభ్యాసం తరగతి గది విద్యకు ఎలా తోడ్పడగలదో, ఇంజనీరింగ్, ఏఐ, రోబోటిక్స్, టెక్నాలజీ, పరిశోధన మరియు వ్యవస్థాపకత వంటి రంగాలలోకి మార్గాలను అన్వేషించడంలో విద్యార్థులకు ఎలా సహాయపడగలదో ఇది ఒక ఆచరణాత్మక ఉదాహరణను అందిస్తుంది.
డబ్ల్యూఆర్ఓ ఇండియా నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ను భారత ప్రభుత్వ సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ సహకారంతో, ఇండియా స్టెమ్ ఫౌండేషన్ (ఐఎస్ఎఫ్) మరియు నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైన్స్ మ్యూజియమ్స్ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాయి. అనుభవపూర్వక స్టెమ్ అభ్యాసాన్ని మరింతగా విస్తరించటంతో పాటు, భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న యువ అభ్యాసకులకు అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతలతో మమేకమయ్యే అవకాశాలను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉమ్మడి ఆశయాన్ని ఈ భాగస్వామ్యం ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమ విజయానికి తోడ్పడటంతో పాటుగా, డబ్ల్యూఆర్ఓ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ 2026కు వేదిక భాగస్వామిగా, గోల్డ్ స్పాన్సర్గా వ్యవహరించిన జిఎంఆర్ ఏరోసిటీ హైదరాబాద్ ప్రతినిధి, జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ సీఈఓ అమన్ కపూర్ మాట్లాడుతూ, జిఎంఆర్ ఏరోసిటీ హైదరాబాద్ వద్ద వ్యాపారం, ఆవిష్కరణ, అభ్యాసం, సమాజం ఒకచోట కలిసే ఒక ఉత్సాహభరితమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టించడమే మా లక్ష్యం. భారతదేశంలోని అభివృద్ధి చెందుతున్న పట్టణ గమ్యస్థానాలలో ఒకటిగా, సహకారం, సృజనాత్మకత, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉండే ఆలోచనలను ప్రేరేపించే అనుభవాలను అందించేలా జిఎంఆర్ ఏరోసిటీ హైదరాబాద్ రూపొందించబడింది. వరల్డ్ రోబోట్ ఒలింపియాడ్ ఇండియా నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ 2026ను జిఎంఆర్ ఎరీనాకు స్వాగతించడం మాకు గర్వకారణంగా ఉంది. యువ ఆవిష్కర్తలు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి, కొత్త అవకాశాలను అన్వేషించడానికి, భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆవిష్కరణల రంగానికి దోహదపడటానికి ఇది ఒక వేదికను అందిస్తుంది అని అన్నారు.
ఐఎస్ఎఫ్ 5.3 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు మరియు ఉపాధ్యాయులను భాగస్వాములను చేసింది, 2,000కు పైగా పాఠశాలలతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది మరియు భారతదేశవ్యాప్తంగా 6.3 మిలియన్లకు పైగా గంటల స్టెమ్ విద్యను అందించింది. ఎన్సీఎస్ఎం తన దేశవ్యాప్త సైన్స్ మ్యూజియంలు, కేంద్రాలు, ఇన్నోవేషన్ హబ్ల నెట్వర్క్ పరిధిని అందిస్తూ, శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, ఆవిష్కరణలను, సైన్స్, రోబోటిక్స్, కోడింగ్, ఏఐలతో ప్రత్యక్ష అనుభవాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ సంస్థలన్నీ కలిసి, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉండే సామర్థ్యాలను పెంపొందించే అనుభవాలతో మరిన్ని పాఠశాలలను, విద్యావేత్తలను, విద్యార్థులను మరియు కుటుంబాలను అనుసంధానించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.
డబ్ల్యూఆర్ఓ ఇండియా గురించి…
వరల్డ్ రోబో ఒలింపియాడ్(డబ్ల్యూఆర్ఓ) అనేది ఒక ప్రపంచ స్థాయి రోబోటిక్స్ విద్యా కార్యక్రమం. ఇది రోబోటిక్స్ ద్వారా యువతలో సృజనాత్మకత, సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యం, బృంద స్ఫూర్తిని పెంపొందించడానికి వారిని ఒకచోట చేర్చుతుంది. డబ్ల్యూఆర్ఓ ఇండియా ఒక జాతీయ వేదిక. దీని ద్వారా భారతీయ విద్యార్థి బృందాలు ప్రాంతీయ , జాతీయ అర్హత దశల ద్వారా ప్రపంచ స్థాయి పోటీల వైపు పురోగమిస్తాయి. "రోబోట్స్ మీట్ కల్చర్" అనే ఇతివృత్తంతో 2026 జాతీయ ఛాంపియన్షిప్ ఆగస్టు 26-28 తేదీలలో హైదరాబాద్లోని జీఎంఆర్ ఏరోసిటీలో ఉన్న జీఎంఆర్ ఎరీనాలో జరిగింది. జాతీయ విజేతలు ఇప్పుడు అమెరికాలోని ప్యూర్టో రికోలో జరిగే ప్రపంచ స్థాయి డబ్ల్యూఆర్ఓ ఛాంపియన్షిప్ 2026లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి అర్హత సాధించారు.
ఇండియా స్టెమ్ ఫౌండేషన్ (ఐఎస్ఎఫ్) గురించి…
ఇండియా స్టెమ్ ఫౌండేషన్ అనేది భారతదేశపు స్టెమ్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి , నాణ్యమైన స్టెమ్ విద్యను అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి అంకితమైన ఒక లాభాపేక్ష లేని సంస్థ. 2006 నుండి, ఐఎస్ఎఫ్ పాఠశాలలు, విద్యావేత్తలు, పరిశ్రమలు, ప్రభుత్వం మరియు సీఎస్ఆర్ భాగస్వాములతో కలిసి అనుభవపూర్వక స్టెమ్ అభ్యాసాన్ని అందించడానికి పనిచేస్తోంది. డబ్ల్యూఆర్ఓ ఇండియా దీని ప్రధాన కార్యక్రమం.
నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైన్స్ మ్యూజియమ్స్ (ఎన్సీఎస్ఎం) గురించి…
ఎన్సీఎస్ఎం అనేది భారత ప్రభుత్వ సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఒక స్వయంప్రతిపత్తి గల శాస్త్రీయ సంస్థ. ఎన్సీఎస్ఎం తమ దేశవ్యాప్త విజ్ఞానశాస్త్ర మ్యూజియంలు మరియు కేంద్రాల నెట్వర్క్ ద్వారా శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, ఆవిష్కరణలను మరియు అనుభవపూర్వక అభ్యాసాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, యువ అభ్యాసకులకు విజ్ఞానశాస్త్రం, రోబోటిక్స్ , సాంకేతికతతో మమేకమయ్యే అవకాశాలను కల్పిస్తుంది.