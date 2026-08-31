ఇంటర్నెట్ లేకుండానే యూపీఐ లావాదేవీలు.. PhonePe UPI 123Pay పేరిట ఫోన్ పే కొత్త సేవలు
ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అవసరం లేకుండానే ఫీచర్ ఫోన్ వినియోగదారులు యూపీఐ లావాదేవీలు జరిపేందుకు వీలు కల్పించే ఫోన్ పే యూపీఐ 123 పే అనే సేవను ప్రముఖ ఫిన్టెక్ సంస్థ ఫోన్ పే సోమవారం ప్రారంభించింది. ఈ సేవను ప్రారంభించడం ద్వారా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 20 కోట్ల మందికి పైగా ఫీచర్ ఫోన్ వినియోగదారులకు యూపీఐ చెల్లింపు సదుపాయాన్ని కల్పించిన మొట్టమొదటి ప్రధాన థర్డ్-పార్టీ అప్లికేషన్ ప్రొవైడర్గా తాము నిలిచామని ఫోన్ పే పేర్కొంది.
యాజమాన్య సాంకేతికత ఆధారంగా నిర్మించిన ఈ సేవ, పరిమిత 2G కనెక్టివిటీ ఉన్న ప్రాంతాలలో కూడా లావాదేవీల విశ్వసనీయతను నిర్ధారించడానికి ఎస్ఎంఎస్-ఆధారిత నిర్మాణాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. ఈ సేవను వారి డివైజ్లలో ముందే పొందుపరిచి అందించడానికి, ఈ కంపెనీ నోకియా, హెచ్ఎండీ, లావా ఇంటర్నేషనల్, ఐటెల్ మొబైల్ (ట్రాన్సియన్ హోల్డింగ్స్) వంటి హ్యాండ్సెట్ తయారీదారులతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది.
ఫోన్పే యూపీఐ 123పే ద్వారా ఫీచర్ ఫోన్లకు యూపీఐని తీసుకురావడం, డిజిటల్ చెల్లింపుల ప్రయోజనాలను స్మార్ట్ఫోన్లకే పరిమితం చేయకుండా దేశంలోని ప్రతి మూలకూ విస్తరింపజేస్తుందని ఫోన్పే వ్యవస్థాపకుడు, సీఈవో సమీర్ నిగమ్ అన్నారు.