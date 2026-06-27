సంబంధిత వార్తలు
- జూన్ 26 నుంచి Nova 2 Pro, Nova 2 Neo స్మార్ట్ఫోన్ల విక్రయాలు, ధర ఎంతో తెలుసా?
- Ai+ Smartphone లాంచ్ను ఓపెన్ ట్రయల్గా మార్చింది
- Ai+ Smartphone మే 2026లో 3 లక్షల యూనిట్లు, ₹350 కోట్లకు పైగా రాబడి
- Ai+ Smartphone నుంచి Nova 2 Neo, Nova 2 Pro
- Smartphone: టీబీ ఆనవాళ్లను గుర్తించే వినూత్నమైన స్మార్ట్ ఫోన్
మార్కెట్లోకి వచ్చిన నోట్ 60 ప్రో పినిన్ఫరినా ఎడిషన్... ఫీచర్లు, ధరలెంత?
నోట్ 60 ప్రో పినిన్ఫరినా ఎడిషన్ను జూన్ 24, 2026న భారతదేశంలో రూ. 37,999 ధరకు విడుదల చేసింది. ఈ ధర ఒప్పో రెనో 15సీ 256జీబీ ప్లస్ 8జీబీ వేరియంట్ ధరకు దాదాపు సమానంగా ఉంటుంది. ఈ రెండు ఫోన్లు మిడ్-రేంజ్ చిప్సెట్లతో పనిచేస్తాయి, పెద్ద బ్యాటరీలను కలిగి ఉంటాయి.
Infinix Note 60 Pro Pininfarina
రూ. 42,000 లోపు పూర్తి స్థాయి ఫీచర్లతో కూడిన ఫోన్ను కోరుకునే వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటాయి. అయితే, రోజువారీ వినియోగంలో ఈ రెండు పరికరాల మధ్య గణనీయమైన తేడాలు ఉన్నాయి.
బెంచ్మార్క్ స్కోర్లలో రెనో 15cలోని స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 1 కంటే స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 మెరుగైన పనితీరును కనబరుస్తుంది. దీని ఫలితంగా మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్ సమయంలో వేగవంతమైన పనితీరు లభిస్తుంది.
రెండు ఫోన్లలోనూ OIS సపోర్ట్తో కూడిన 50ఎంపీ ప్రధాన వెనుక కెమెరాను ఉపయోగించారు. కానీ రెనో 15cలో అల్ట్రా-వైడ్ సెన్సార్తో పాటు 2ఎంపీ మాక్రో కెమెరా కూడా ఉంది. దీని ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా 100-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో కూడిన 50ఎంపీ సెన్సార్, దీనిని గ్రూప్ సెల్ఫీలు, వైడ్-యాంగిల్ షాట్ల కోసం రూపొందించారు.
దీనికి విరుద్ధంగా, ఇన్ఫినిక్స్ 13ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరాను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది సెల్ఫీ నాణ్యతకు లేదా వీడియో కాల్స్కు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారికి ఒక ముఖ్యమైన లోపంగా చెప్పవచ్చు.
అవి ఐటమ్ సాంగ్లు కాదు... ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే : తమన్నా
పలువురు అగ్ర హీరోల చిత్రాల్లో తాను నటించే ప్రత్యేక గీతాలపై హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా స్పందించారు. ఆ ప్రత్యేక గీతాలు ఐటమ్ సాంగ్లు కాదన్నారు. అలాంటి పాటలు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు ఆస్వాదించాలా ఉంటాయన్నారు. అందుకే అలాంటి గీతాలను ఎంచుకున్నపుడు వాటిని ఐటమ్ పాటలుగ చూడను అని, తన వరుక అవి ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే అని చెప్పారు.
మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీ
వెండితెరపై మరోమారు పుష్పరాజ్ (అల్లు అర్జున్), శ్రీవల్లి (రష్మిక మందన్నా) జోడీ సందడి చేయనుంది. ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా రాకా పేరుతో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంల దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్. అయితే, ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా కూడా నటించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అల్లు అర్జున్, రష్మికకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను త్వరలోనే ముంబైలో చిత్రీకరించనున్నట్టు టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుష్ప'లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. రష్మికతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.
మొన్ననే గోవాలో కలిశాను... ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు : భాగ్యరాజ్ మృతిపై చిరంజీవి
తమిళ దిగ్గజ నటుడు కె.భాగ్యరాజ్య ఎలా చనిపోయారంటే...?
ఖుష్బూ సుందర్ కుమార్తె పెళ్లికి వెళ్లొచ్చారు.. గుండెపోటుతో భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత (video)
ప్రముఖ తమిళ చిత్రనిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ శనివారం చెన్నైలో గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 ఏళ్లు. అద్భుతమైన కథా రచన, స్క్రీన్ప్లే నైపుణ్యం, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆకట్టుకునే చిత్రాలను అందించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఎంతో గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మరణంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకం ముగిసింది. ఆయన అంత్యక్రియలు చెన్నైలోని బెసెంట్ నగర్ శ్మశానవాటికలో మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు నిర్వహించబడతాయి.