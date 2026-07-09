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రెండో పెళ్ళి చేసుకున్న కలర్స్ స్వాతి
తెలుగు నటి స్వాతి రెడ్డి రెండో పెళ్ళి చేసుకున్నారు. తన కెరీర్లో వైవిధ్యమైన చిత్రంగా నిలిచిన మంత్ ఆఫ్ మధు సినిమా దర్శకుడు శ్రీకాంత్ నగోతితో ఆమె ఏడడుగులు వేశారు. గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న పరిచయం, స్నేహం కాస్తా ప్రేమగా మారి పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లి పీటల వరకు చేరింది.
Swathi
ఈ విషయాన్ని స్వాతి స్వయంగా తన అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా అభిమానులతో పంచుకుంటూ పెళ్లి ఫోటోలను షేర్ చేయడంతో నెటిజన్లు, సినీ ప్రముఖులు ఈ కొత్త జంటకు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. స్వాతికి ఇదివరకే 2018లో వికాస్ వాసు అనే పైలట్తో వివాహం జరిగిన తెలిసిందే. ఆపై వారు విడాకులు తీసుకుని విడిపోయారు.
యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్ మెడకు బిగిస్తున్న ఉచ్చు - బ్యాంకు ఖాతాలు ఫ్రీజ్
యూట్యూబర్ బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ ప్రశ్న రావణ్ చుట్టూత ఉచ్చు బిగుస్తోంది. ఆయన ఆర్థిక వనరులపై పోలీసులు ప్రత్యేకంగా దృష్టిసారించారు. విద్వేషపూరిత కంటెంట్ అప్లోడ్ చేసి ప్రశ్న వెబ్సైట్ ద్వారా రావణ్ నెలకు రూ.1.50 లక్షలకు పైగా ఆదాయం పొందుతున్నట్టు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. దీంతో బ్యాంకు లావాదేవీలు నిలిపివేయాలని రెండు వేర్వేరు బ్యాంకుల అధికారులకు కాకినాడ పోలీసుల లేఖ రాశారు.
పాతాళగంగ నదిలోకి కొట్టుకుపోయిన 3వేల సిలిండర్లు (video)
భారీ వర్షాల కారణంగా హెచ్పిసిఎల్ పాతాళగంగ ఎల్పీజీ బాట్లింగ్ ప్లాంట్ ముంపునకు గురై, సుమారు 3,000 సిలిండర్లు నదిలోకి కొట్టుకుపోయాయి. దిగువన లభించిన ఏ సిలిండర్లనూ తాకవద్దని అధికారులు నివాసితులను హెచ్చరించారు. మహారాష్ట్రలోని రాయగడ్ జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా హెచ్పిసిఎల్ పాతాళగంగ ఎల్పిజి బాట్లింగ్ ప్లాంట్ ముంపునకు గురికావడంతో, నిండినవి, ఖాళీగా ఉన్నవి కలిపి సుమారు 3,000 ఎల్పిజి సిలిండర్లు పాతాళగంగ నదిలోకి కొట్టుకుపోయాయి. దీంతో నది దిగువన కనిపించే ఏ సిలిండర్లనూ ముట్టుకోవద్దని అధికారులు నివాసితులను హెచ్చరించారు.
నా ప్రియురాలికి వేరే వ్యక్తితో పెళ్లి చేస్తున్నారు ... ఊరంతా పోస్టర్లు అంటించిన యువకుడు (వీడియో)
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్ళపల్లి గ్రామంలో పోస్టర్లు కలకలం సృష్టచించాయి. తన ప్రియురాలికి మరో వ్యక్తితో పెళ్లి చేస్తున్నారంటూ ఓ యువకుడు ఊరంతా పోస్టర్లు అంటించారు. తాను ఏడేళ్లుగా ఓ యువతిని ప్రేమిస్తున్నానని, ఆమె తల్లిదండ్రులు మాత్రం మరో వ్యక్తితో పెళ్లి చేస్తున్నారని ప్రకటిస్తూ ఓ యువకుడు ఊరంతా పోస్టర్లు అంటించారు. తన ప్రేమ వ్యవహారం గురించి చెప్పినా, 16 తులాల బంగారం కోసం వరుడు పెళ్లికి సిద్దమయ్యాడని, పోస్టర్లలో ఆ యువకుడు పేర్కొన్నారు. యువతి తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
యూట్యూబర్కు టిడిపి రంగు పులిమేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న నాని
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్డిఎ ప్రభుత్వంపై వివాదాస్పద ప్రచారాన్ని సాగిస్తూ, ముఖ్యంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ను లక్ష్యంగా చేసుకున్న తెలుగు యూట్యూబర్ రావణ్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మతపరమైన విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టేలా వ్యాఖ్యలు చేయడం ఈ అరెస్టుకు ప్రధాన కారణం. అయితే, మతపరమైన, జాతీయ ప్రయోజనాలకు భంగం కలిగించినందుకు అతన్ని అరెస్టు చేసిన వెంటనే, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఈ వ్యవహారాన్ని రాజకీయ కోణంలోకి మళ్లించేందుకు ప్రయత్నించడం గమనార్హం.
పిల్లలు లేరని దత్తత తీసుకుంటే తండ్రినే కడతేర్చాడు...
ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం.
ఆర్తి ల్యాబ్లో ఏఐ ఆధారిత పేరంటల్ అల్ట్రా సౌండ్ స్కాన్లు
ఆర్తి స్కాన్స్ అండ్ ల్యాబ్స్, ఆరిజిన్ మెడికల్ యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి విభాగమైన ఆరిజిన్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ప్రసవపూర్వ అల్ట్రాసౌండ్ సంరక్షణ యొక్క నాణ్యతను, అందుబాటును మెరుగుపరచడానికి తమ మధ్య కొనసాగుతున్న సహకారాన్ని ప్రకటించాయి. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా, ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి పనిచేసి, అధిక సంఖ్యలో రోగులు వచ్చే క్లినికల్ వాతావరణాలలో తల్లి - పిండం ఇమేజింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే ఏఐ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేసి, ధృవీకరించాయి. తద్వారా కాబోయే తల్లులు స్థిరమైన, అధిక-నాణ్యత గల ప్రసవపూర్వ అంచనాలను పొందేలా ఇవి సహాయపడ్డాయి.
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోతుంది, గుమ్మడి గింజలు తింటే ప్రయోజనం వుంటుందా?
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోవడానికి కారణాలను వైద్యులు పరీక్షించి చెబుతారు. ఐతే బ్లడ్ కౌంట్ పెంచుకునేందుకు బీట్ రూట్, గుమ్మడి గింజలు వంటివి మేలు చేస్తాయి. ఈ గుమ్మడి గింజలను (Pumpkin seeds) నానబెట్టి అయినా తినవచ్చు లేదా వేయించుకుని అయినా తినవచ్చు. ఈ రెండు పద్ధతుల వల్ల శరీరానికి వేర్వేరు లాభాలు కలుగుతాయి. నానబెట్టి తినడం (Soaked Pumpkin Seeds) ఆరోగ్యానికి అత్యంత ఉత్తమం జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఉంటే లేదా గింజల్లోని పోషకాలు శరీరానికి పూర్తిగా అందాలనుకుంటే నానబెట్టి తినడం ఉత్తమమైన మార్గం. గుమ్మడి గింజల్లో ఇనుము లభిస్తుంది
రక్తహీనత సమస్యకు ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోవాలి
అనేమియా లేదా రక్తహీనత సమస్య ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది స్త్రీలను పీడిస్తున్న అనారోగ్య సమస్య. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు వైద్యులు ఐరన్ మాత్రలు రాస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ఈ ఐరన్ మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు పలు రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. వాటిలో ప్రధానమైనది విరేచనాలు అవ్వడం. ఐతే మోషన్స్ అవుతున్నాయని మాత్రలను పూర్తిగా ఆపేస్తే హిమోగ్లోబిన్ (Hb) స్థాయిలు పెరగవు. కానీ అదే సమయంలో విరేచనాల వల్ల శరీరం బలహీనపడటం కూడా మంచిది కాదు.
ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?
ఉలవలలో పీచుపదార్థం అధికంగా కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. కొవ్వు కరగడానికి సహాయపడుతుంది. అనవసరమైన కోరికలను తగ్గిస్తుంది. భోజనానికి ముందు ఉలవల రసం లేదా సూప్ తీసుకోండి. ఇది సహజంగా ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.